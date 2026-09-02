Němci mají podezřelé z útoku v Lipsku. Stopa vede k Rusku
Německé úřady podle tamních médií identifikovaly dva muže podezřelé ze srpnového útoku dronem s výbušninou na letišti Lipsko/Halle. Jeden z nich má mít kontakty na ruskou tajnou službu, oba už ale zřejmě Německo opustili. Berlín z útoku viní Rusko, Moskva obvinění odmítá a Praha případ sleduje jako vážnou bezpečnostní hrozbu.
Němečtí vyšetřovatelé podle stanic NDR, WDR a listu Süddeutsche Zeitung identifikovali dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko/Halle. Jde o Rusa s lotyšským občanstvím a muže původem z Běloruska, který má ruský pas.
Oba už ale podle médií Německo zřejmě opustili a vyšetřovatelé pochybují, že se je podaří zadržet a postavit před soud.
Incident se odehrál 4. srpna večer, kdy zaměstnanec letiště objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Rozbuška podle všeho selhala. Letiště následně přerušilo provoz a jiné nákladní letadlo při přerušeném přistání narazilo do neznámého letícího objektu. Není jasné, zda šlo o další dron.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval aerolinky a pojišťovny, že „bezpečné dny na ruském nebi skončily“ a že se nad Ruskem budou objevovat drony ve velkém množství. Moskva jeho slova označila za státní terorismus a tvrdí, že civilní leteckou dopravu vážně narušit nedovolí. Ruská letiště přitom kvůli ukrajinským dronům omezují provoz prakticky denně.
„Bezpečné dny na ruském nebi skončily.“ Zelenskyj varuje aerolinky, Moskva slibuje odpověď
Politika
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval aerolinky a pojišťovny, že „bezpečné dny na ruském nebi skončily“ a že se nad Ruskem budou objevovat drony ve velkém množství. Moskva jeho slova označila za státní terorismus a tvrdí, že civilní leteckou dopravu vážně narušit nedovolí. Ruská letiště přitom kvůli ukrajinským dronům omezují provoz prakticky denně.
DNA dovedla vyšetřovatele k druhému muži
První podezřelý má podle německých médií kontakty na ruskou tajnou službu. Do Německa přiletěl na konci července přes Berlín a následně odjel pronajatým autem do Lipska. Dva dny před útokem zemi opustil.
Na místě činu vyšetřovatelé našli DNA, která je přivedla na stopu druhého podezřelého. Jeho genetický profil objevili v databázích v Litvě a Finsku. Podle médií právě on zřejmě řídil dron s výbušninou.
Do Německa měl přicestovat s italským turistickým vízem vydaným v dubnu v Minsku. Také on už podle všeho zemi opustil.
Berlín viní Moskvu
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt už v úterý připsal odpovědnost za útok Rusku. Podle něj ruské státní orgány využily takzvané low level agenty, tedy lidi bez klasického zpravodajského výcviku, které naverbovaly tajné služby.
Moskva obvinění odmítá.
Německo v reakci na útok oznámilo sérii opatření. Chce mimo jiné uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu, ukončit fungování Ruského domu v Berlíně, zpřísnit kontroly ruských občanů a zvýšit tlak na ruskou stínovou flotilu využívanou k obcházení ropných sankcí.
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Macinka chce jednat se zpravodajci
Případ vyvolal reakci i v Česku. Ministr zahraničí Petr Macinka označil německá zjištění za alarmující a chce je po návratu z Irska projednat s českými zpravodajskými službami.
„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu,“ uvedl. Podle něj nejde o mediální spekulace, ale o informace, které Německo považuje za vážné.
Macinka zároveň předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou a bude po ní požadovat vysvětlení. Zdůraznil také, že Lipsko leží relativně blízko českých hranic.
Babiš: Situace je velmi vážná
Premiér Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné. Česko je podle něj připraveno spolupracovat s Německem i dalšími evropskými a transatlantickými partnery, sdílet informace a podporovat opatření k posílení společné bezpečnosti.
Babiš upozornil také na další incident v Augsburgu, kde u hlavního vlakového nádraží explodoval neznámý předmět a zranil dva lidi. Německá policie zatím neuvedla, co přesně vybuchlo ani zda případ souvisí s událostmi v Lipsku.