Trump tlačí na Zelenského: Přestaňte útočit na ruské rafinerie
Donald Trump veřejně vyzval Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruské rafinerie. Tvrdí, že ukrajinské údery přispívají k nedostatku nafty a ženou ceny paliv v USA na rekordní úrovně, uvedl server CNBC.
Donald Trump veřejně vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruské ropné rafinerie. Americký prezident tvrdí, že právě tyto údery přispívají k nedostatku nafty a zdražování paliv, které už tvrdě dopadá i na Spojené státy, uvedla CNBC.
Ukrajina v posledních měsících útoky na ruskou ropnou a logistickou infrastrukturu zesílila. Cílem je zvýšit ekonomické náklady Moskvy na válku, která trvá už více než čtyři a půl roku.
Údery podle dostupných informací výrazně omezily ruské rafinérské kapacity a přispěly k nedostatku paliv. Moskva kvůli tomu prodloužila zákaz vývozu nafty až do konce září, aby stabilizovala domácí trh.
Trump ale nyní dal najevo, že tento vývoj považuje za problém i pro zbytek světa. „Pan Zelenskyj musí udělat jednu věc. Musí přestat vyřazovat z provozu výrobu nafty v Rusku,“ řekl v neděli během návštěvy Irska. „Ať útočí na cíle, ale ne na naftu, protože tím způsobuje její nedostatek. Tohle není způsobené Blízkým východem, tohle způsobuje to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou,“ dodal.
Kdo tvoří Trumpův nejbližší tým na pomezí práce a soukromého života? Dvě třicátnice a jedna ještě mladší, které mu zůstaly věrné i v dobách veřejného zavržení po útoku na Kapitol a vyšetřování dokumentů z Mar-a-Lago. Co jsou ženy zač, rozebírá aktuální díl Civilizačního deníku.
Tři mladé Trumpovy sekretářky. Kdo jsou a za co mají peníze?
Enjoy
Kdo tvoří Trumpův nejbližší tým na pomezí práce a soukromého života? Dvě třicátnice a jedna ještě mladší, které mu zůstaly věrné i v dobách veřejného zavržení po útoku na Kapitol a vyšetřování dokumentů z Mar-a-Lago. Co jsou ženy zač, rozebírá aktuální díl Civilizačního deníku.
Rekordně drahá nafta
Trumpova výzva přichází ve chvíli, kdy ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na historické maximum. V pátek poprvé překročily šest dolarů za galon a celostátní průměrná cena činila 6,06 dolaru.
Řidiči kamionů a zemědělci tak dnes za palivo platí přibližně o 63 procent více než před rokem. Dražší nafta přitom zasahuje nejen dopravu, ale také zemědělství, těžbu a další části ekonomiky.
Ukrajina přitom ruské rafinerie dlouhodobě označuje za legitimní vojenské cíle. Kyjev se zároveň připravuje na další těžkou zimu a obává se nové vlny ruských útoků proti své vlastní energetické infrastruktuře.
Konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal americký prezident Donald Trump, zřejmě hned tak neskončí a i v Bílém domě se začíná šuškat, že by mohl trvat déle než Trumpův současný mandát. Navzdory nemalým nákladům války, růstu cen ropy a zhoršujícím se vyhlídkám republikánů před volbami do Kongresu má Trump jasno: „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ uvedl pro Fox News.
„Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé.“ Trump války s Íránem nelituje
Politika
Konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal americký prezident Donald Trump, zřejmě hned tak neskončí a i v Bílém domě se začíná šuškat, že by mohl trvat déle než Trumpův současný mandát. Navzdory nemalým nákladům války, růstu cen ropy a zhoršujícím se vyhlídkám republikánů před volbami do Kongresu má Trump jasno: „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ uvedl pro Fox News.
Do hry vstupuje i válka s Íránem
Situaci komplikuje také prudký růst cen ropy způsobený pokračujícími boji mezi Spojenými státy a Íránem na Blízkém východě. Cena severomořské ropy Brent v pondělí ráno rostla o 3,1 procenta na 107,86 dolaru za barel. Za poslední měsíc zdražila o více než 20 procent. Americká ropa WTI přidávala rovněž 3,1 procenta a obchodovala se za 103,18 dolaru za barel. Za poslední měsíc její cena vzrostla téměř o čtvrtinu.
Obavy o dodávky ropy zesílily po nových útocích Húsíů podporovaných Íránem na Saúdskou Arábii a po íránských útocích na lodě v Perském zálivu. Další nervozitu přinesl i páteční útok dronu na saúdskoarabský ropovod East-West. Ten umožňuje obejít strategicky důležitý Hormuzský průliv a po zásahu byl dočasně odstaven.
Trump tak stojí před politicky citlivou kombinací dvou konfliktů. Zatímco Ukrajina se snaží oslabit ruské válečné hospodářství útoky na rafinerie, rostoucí ceny paliv se zároveň stále více promítají do americké ekonomiky.