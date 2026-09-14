Obří realitní deal má zelenou. Miliardář Lapčík může převzít Riverside Karlín
Jeden z největších realitních obchodů posledních let dostal zelenou. ÚOHS povolil skupině kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka převzít pět kancelářských budov Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Hodnota transakce se podle dřívějších informací Newstreamu pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil české Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka nákup pěti kancelářských budov v pražském Karlíně. Komplex Riverside Karlín získá od rakouské skupiny CA Immo. Úřad o schválení transakce informoval v tiskové zprávě.
Hodnotu obchodu ÚOHS nezveřejnil. Server Newstream.cz, který na transakci upozornil už na konci loňského listopadu, tehdy s odvoláním na dva důvěryhodné zdroje z realitního trhu uvedl cenu kolem 300 milionů eur, tedy přibližně 7,3 miliardy korun. Jde tak o jeden z největších realitních obchodů posledních let.
ÚOHS konkrétně posuzoval změnu vlastníka společností RCP Alfa, RCP Amazon, RCP Beta, RCP Delta, RCP Gama, RCP ISC a CA Immo Real Estate Management Czech Republic.
„Právě tyto společnosti jsou činné v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronajímají především administrativní a v menší míře také jiné nebytové prostory v jednotlivých budovách v komplexu Riverside Karlín,“ uvedl úřad.
Pět prémiových budov na jednom místě
Komplex Riverside Karlín tvoří kancelářské budovy Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park. Výstavba celého areálu začala v roce 2003 na místě někdejšího brownfieldu a projekt se zařadil mezi první moderní administrativní kampusy v Praze.
K architektonicky nejvýraznějším stavbám patří Danube House. Kancelářské prostory v budově mají rozlohu 19 800 metrů čtverečních, dalších 1200 metrů připadá na komerční prostory. Budovu navrhl ateliér KPF Architects ve spolupráci s českým A.D.N.S. architekti.
Centrem Danube House je veřejně přístupné prosklené atrium s restaurací, kavárnami a obchody. Budova je s ostatními částmi kampusu propojena podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy.
Další výraznou součástí areálu je Nile House, druhá dokončená budova komplexu. Nabízí celkem 17 600 metrů čtverečních pronajímatelných ploch a charakteristická je fasádou ze zelené brazilské žuly doplněné skleněnými prvky. Dominantou atria je točité schodiště propojující jednotlivá podlaží.
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Lapčík dál nakupuje prémiové nemovitosti
Pro skupinu Trinity jde už o další významnou realitní akvizici v Praze. V roce 2023 koupila budovu na rohu ulic Celetná a Na Příkopě 33, dnes známou jako Palác Trinity. Následovala trofejní kancelářská budova Pankrác House, kterou skupina získala od CPI Radovana Vítka.
Nákup Riverside Karlín tak potvrzuje pokračující zájem českého kapitálu o prémiové pražské nemovitosti a zároveň trend, kdy se část významných budov vrací ze zahraničních rukou k tuzemským investorům.
Transakce se řadí po bok dalších velkých obchodů poslední doby, mezi něž patří prodej obchodního centra Palladium, hotelu Hilton Prague, hotelu Vienna House nebo administrativního komplexu Port 7 v Holešovicích. Palladium změnilo majitele za více než 16 miliard korun.
Trinity Bank patří mezi menší české bankovní domy. Loni jí zisk před zdaněním vzrostl o osm procent na 758 milionů korun a počet klientů přesáhl 226 tisíc.
Banka vznikla z Moravského Peněžního Ústavu, který byl založen v roce 1996 ve Zlíně a patřil k největším spořitelním družstvům v Česku. Bankovní licenci získal od České národní banky v prosinci 2018 a následně se přejmenoval na Trinity Bank. Její akcionářskou strukturu tvoří zhruba 9000 drobných českých akcionářů, zakladatelem banky je Radomír Lapčík.
Pozn. red. Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
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