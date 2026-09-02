„Tohle není tisíc kilometrů daleko.“ Macinka varuje po ruském útoku v Německu
Německé závěry, podle nichž za srpnovým útokem na letiště Lipsko/Halle stojí Rusko, považuje ministr zahraničí Petr Macinka za alarmující. Po návratu z Irska chce jednat s českými zpravodajskými službami a znovu potvrdil, že si předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. „To není nic, co by se stalo tisíc kilometrů daleko,“ upozornil s odkazem na blízkost incidentu k českým hranicím.
Ministr zahraničí Petr Macinka chce po německém obvinění Ruska z útoku na letiště Lipsko/Halle jednat s českými zpravodajskými službami. Zjištění Berlína podle něj nelze odbýt jako spekulace nebo součást politického boje.
„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra,“ řekl Macinka před neformálním jednáním ministrů zahraničí zemí Evropské unie v Irsku.
Po návratu do Česka chce případ probrat s tuzemskými zpravodajskými službami, které podle něj nepochybně disponují vlastními informacemi.
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Německo ukázalo na Rusko
Německé ministerstvo vnitra přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový incident na letišti Lipsko/Halle. Podle Berlína útok zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“ v Evropě a provedli jej naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány.
Německo v reakci chystá sérii bezpečnostních opatření. Mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně.
Moskva německé závěry odmítá. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinila německé úřady, že si vytvořily záminku k uzavření obou institucí.
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„Je to blízko nás“
Macinka tvrdí, že německá zjištění stojí na vážných a konkrétních informacích. I proto očekává ostrou debatu s ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou, kterou si chce kvůli případu předvolat.
Za podstatnou považuje i geografickou blízkost Lipska k Česku.
„To není nic, co by se stalo tisíc kilometrů daleko, ale je to blízko, blízko nás, takže je to něco, co nás zajímá a něco, čemu bychom měli a chtěli věnovat větší pozornost,“ uvedl.
Připomněl také, že ruské diplomaty kvůli incidentu předvolává více evropských zemí.
Macinka o německých závěrech jednal už v úterý se svým německým protějškem. Ponomarjovová působí v Česku od června. Při nástupním rozhovoru jí Macinka v červenci sdělil, že je třeba ukončit válku proti Ukrajině.
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