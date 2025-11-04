„Nechte nás jít do EU.“ Zelenskyj apeluje na Orbána, aby přestal blokovat Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, aby neblokoval vstup Ukrajiny do Evropské unie. Stalo se tak poté, co Orbán jako jediný z představitelů členských států EU odmítl návrh na zahájení přístupových jednání s Ukrajinou. Informovala o tom agentura AFP.
„Opravdu bychom si přáli, aby nás maďarský premiér podpořil, nebo alespoň neblokoval,“ řekl Zelenskyj.
Orbán, který udržuje blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se nikdy netajil svým odmítavým postojem k přijetí Ukrajiny do EU. S blížícími se parlamentními volbami navíc své postoje vůči Kyjevu ještě zostřil. Podle něj by vstup Ukrajiny do Evropské unie společenství zničil.
„Myslím, že Viktor Orbán má Ukrajině, která v současné době chrání celou Evropu před Ruskem, co nabídnout,“ uvedl Zelenskyj. Zároveň však dodal, že vzhledem k patové situaci on sám maďarskému premiérovi nemá co nabídnout.
Přestože dnes Evropská komise ve své pravidelné hodnotící zprávě o pokroku kandidátských zemí uvedla, že Ukrajina dosáhla zlepšení v klíčových reformách a zbývající přístupové kapitoly by mohly být otevřeny do konce letošního roku, situace zůstává kvůli Maďarsku patová.
Ukrajina oficiálně zahájila rozhovory o svém přistoupení k Evropské unii v červnu 2024 za belgického předsednictví, více než dva roky po začátku ruské invaze. Následoval takzvaný screening, tedy posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami. Varšava poté doufala, že se během polského předsednictví v první polovině roku 2025 podaří otevřít první kapitoly přístupových jednání. To se však nestalo. K jejich otevření je nutný jednomyslný souhlas všech členských států, a ten nadále blokuje Maďarsko, které zůstává jedinou vetující zemí.
