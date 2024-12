Další skandál kolem prince Andrewa. Čínského špiona dovedl až do Buckinghamského paláce

Čínský špion se léta pohyboval mezi špičkami britské politiky. Setkal se i s premiéry, ovšem nejbližší vztah navázal s mladším bratrem krále Karla III. Zdiskreditovaný princ Andrew ho provedl královskými sídly a dokonce mu svěřil své byznysové aktivity v Číně. Bude incident kaňkou na vládním plánu restartu britsko-čínských vztahů?

Našli jste si v adventní době čas na nový seriál Netflixu Černá holubice (Black Doves)? V příběhu s Keirou Knightley v hlavní roli musí těsně před Vánoci nejvyšší představitelé Velké Británie řešit třaskavý problém s Čínským velvyslancem. Je ironie, že Westminster musí i v reálném světě věnovat čas skandálu, v jehož nitru se nachází čínský špion s přístupem do samotného srdce britské společnosti.

Rozruch způsobila minulý víkend zpráva, že Británie minulý rok zakázala vstup do země jistému v Británii žijícímu Číňanovi zvanému v oficiálních dokumentech „H6“. Měl se totiž dopouštět „tajné a lstivé činnosti“ ve prospěch komunistické Číny. Nebyl to přitom jen tak někdo, „H6“ se totiž prokazatelně v posledních letech potkával s nejvlivnějšími politiky včetně premiérů a těšil se výjimečně dobrým vztahům s princem Andrewem.

V médiích i mezi politiky a bezpečnostními experty zpráva odstartovala kritiku už tak zdiskreditovaného prince, ale k tomu otevřela debatu o podstatě vztahů mezi Velkou Británií a Čínou, ke které se stále ještě nový premiér Keir Starmer pokouší přistupovat jinak než jeho konzervativní předchůdci.

Na „samotném vrcholu stromu“

Před několika dny soud odtajnil identitu pana „H6“, je jím padesátiletý Yang Tengbo, který byl více než dvacet let rozkročený mezi Británii a Čínou, dokonce si poangličtil jméno na Chrise Yanga. Vystudoval univerzitu v Yorku a poté se svou konzultační firmou pomáhal ostrovním byznysmenům pronikat do Pekingu. Evidentně se mu dařilo budovat síť známostí. Podílel se na velkých britsko-čínských akcích a podle fotografií se potkal i premiérem Davidem Cameronem a jeho nástupkyní Theresou Mayovou.

Jeho největším „úlovkem“ se však stal problémový člen královské rodiny princ Andrew, se kterým budoval „osobní přátelství“ ještě v době před skandálem kvůli jeho vazbám na pedofila a predátora Jeffreyho Epsteina a soudním procesem za zneužití nezletilé dívky. Yang byl v roce 2020 hostem na princových šedesátinách a na jeho pozvání se podíval do Buckinghamského paláce i královského hradu Windsor. Blízký vztah s princem také mohl být klíčem k dalším důležitým lidem a dalšímu vylepšování obrazu Číny.

O hloubce vztahů Yanga s Andrewem svědčí i to, že se stal reprezentantem čínských byznysových aktivit vévody z Yorku. Nejlépe to shrnuje vyjádření Andrewova poradce ze zveřejněného dopisu Yangovi: „Sedíte na samém vrcholu stromu, na kterém by chtělo sedět mnoho a mnoho lidí.“ Princ s Yangem vztahy utnul až poté, co byl o podezření informován státním aparátem.

Naivní princ Andrew

Andrew pochopitelně od médií i veřejnosti schytal pořádnou „bídu“. Ve čtvrtek kvůli skandálu přišel o tradiční předvánoční oběd královské rodiny na zámku v Sandringhamu. Jak uvádí britští bezpečnostní experti, pochybění vévody z Yorku nemají trestně-právní rovinu, ukazují však na pořádnou porci naivity. Padají i označení jako „užitečný idiot“.

Ostatně Andrew nikdy neměl příliš velký cit pro výběr „kamarádů“. Už před rokem 2010, když působil jako zvláštní vyslanec britského byznysu, býval kritizován, že se příliš často schází s diktátory a autoritáři z různých koutů světa.

Spekuluje se, že k pochybným rozhodnutím vedla i neslavná finanční situace vévody z Yorku. Mladší bratr nynějšího panovníka prý byl oblíbencem jeho matky královny Alžběty, která nad ním držela ochrannou ruku. Karel III. však takovým citem evidentně neoplývá. Zdiskreditovaného bratra odstřihl od královského příspěvku a také by byl rád, kdyby se vystěhoval z rozlehlé rezidence nedaleko Windsoru, čemuž zatím Andrew vzdoruje.

Restart britsko-čínských vztahů?

Problém je však mnohem hlubší. Ve své podstatně nejde ani tak o prince Andrewa, který je přes své prominentní postavení poměrně snadno manipulovatelným jednotlivcem. Je však s podivem, že se člověk s vazbou na pekingský režim dostane tak vysoko, aniž by ho někdo zastavil. Yang rozhodně nebyl „no-name“ a bezpečnostní složky o něm musely vědět – nebo alespoň měly.

Skandál nyní vrhá nové světlo na politiku Keira Starmera, který se s Čínou pokouší jednat. Minulý měsíc na summitu G20 v Rio de Janeiru byl po šesti letech byl britským prvním premiérem, který se osobně setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem. Šéf diplomacie David Lammy už má za sebou také jednu cestu a další ministři včetně správkyně státní kasy Rachel Reevesové se tam chystají na začátku příštího roku.

Incident pokusům o restart vztahů nijak nepomůže, naopak se hovoří spíše o tom, zda Británie Čínu jako bezpečnostní hrozbu nepodceňuje. Bylo by naivní si myslet, že nasazení pana „H6“ bylo jen ojedinělým pokusem o špionáž.