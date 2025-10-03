Návrat Andreje Babiše může změnit vztahy s EU a podporu Ukrajině, obává se Brusel
Češi hlasují ve volbách, které by mohly zemi odklonit od jejího proevropského kurzu a prohloubit rozpory v Evropské unii ohledně války na Ukrajině, popisují bruselská média hlasování, které dnes začíná v České republice.
Za favorita bruselská média považují expremiéra Andreje Babiše a všímají si zejména toho, jak velké by jeho vítězství mohlo mít důsledky pro Brusel a evropskou politiku. Server Euractiv poznamenává, že současný premiér Petr Fiala se opírá o členství země v NATO a obhajuje ekonomické výsledky vlády. Frustrace z vysoké inflace, rostoucích cen energií a nepopulárních penzijních reforem ale zvýšila podporu Babiše, bývalého liberála, který se stal konzervativcem a se svým spojencem maďarským premiérem Viktorem Orbánem založil populistickou europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu.
"Brusel je nervózní. Babišův návrat by mohl k jednacímu stolu Evropské rady přivést dalšího Orbána, přičemž úředníci se připravují na vůdce, který se snaží podkopat podporu Ukrajiny, zablokovat migrační pakt a oslabit klimatickou agendu bloku. Babiš navíc před volbami slíbil, že ukončí českou muniční iniciativu, tedy program, který pomáhá dodávat Kyjevu miliony dělostřelecké munice," píše Euractiv.
"Babiš ale není Orbán. Doma útočí na ukrajinské uprchlíky, ale trvá na tom, že není proruský. Ostře se staví proti Bruselu, ale voliče ujišťuje, že nemá v plánu žádné referendum o členství v EU. Je především pragmatik - chce více dělat dohody, než že by byl ideolog - což z něj může dělat nepředvídatelnou osobu, nicméně možná i osobu, s níž se snáze jedná," poznamenává Euractiv o expremiérovi.
Server Politico upozorňuje, že Babiš, který byl premiérem v letech 2017 až 2021, je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině. "Koaliční jednání pravděpodobně potrvají týdny a odborníci očekávají, že konečná podoba nové vlády bude záviset na tom, jak si povede skupina menších stran, včetně stran na okraji pravice a levice," uvádí bruselský server. Dodává, že poprvé od pádu komunismu v roce 1989 by se extremistické strany prosazující odchod z EU a NATO mohly dostat přímo do vlády, nebo by mohly podpořit Babišovu stranu ANO.
Expremiér opakovaně prohlásil, že by rád vládl sám, nicméně pokud ANO nezíská více než 40 procent křesel, je tento scénář nepravděpodobný, píše Politico. Současná vládní koalice a ANO vzájemnou spolupráci vyloučily, potenciálními partnery tak zůstávají pouze menší strany. "Babiš loni vyloučil koalici s krajně pravicovou SPD, ale s blížícími se volbami byl jeho postoj nejednoznačný. ANO a SPD se již dělí o moc na regionální úrovni ve čtyřech částech země. V úterý Babiš prohlásil, že nebude vládnout s komunisty, ačkoli jeho první vláda se o jejich podporu opírala," dodal server.
