Návrat Andreje Babiše může změnit vztahy s EU a podporu Ukrajině, obává se Brusel

Předvolební debata Petra Fialy s Andrejem Babišem
Češi hlasují ve volbách, které by mohly zemi odklonit od jejího proevropského kurzu a prohloubit rozpory v Evropské unii ohledně války na Ukrajině, popisují bruselská média hlasování, které dnes začíná v České republice.

Za favorita bruselská média považují expremiéra Andreje Babiše a všímají si zejména toho, jak velké by jeho vítězství mohlo mít důsledky pro Brusel a evropskou politiku. Server Euractiv poznamenává, že současný premiér Petr Fiala se opírá o členství země v NATO a obhajuje ekonomické výsledky vlády. Frustrace z vysoké inflace, rostoucích cen energií a nepopulárních penzijních reforem ale zvýšila podporu Babiše, bývalého liberála, který se stal konzervativcem a se svým spojencem maďarským premiérem Viktorem Orbánem založil populistickou europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu.

"Brusel je nervózní. Babišův návrat by mohl k jednacímu stolu Evropské rady přivést dalšího Orbána, přičemž úředníci se připravují na vůdce, který se snaží podkopat podporu Ukrajiny, zablokovat migrační pakt a oslabit klimatickou agendu bloku. Babiš navíc před volbami slíbil, že ukončí českou muniční iniciativu, tedy program, který pomáhá dodávat Kyjevu miliony dělostřelecké munice," píše Euractiv.

Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajince znepokojuje ruská aktivita kolem Záporožské jaderné elektrárny

Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.

"Babiš ale není Orbán. Doma útočí na ukrajinské uprchlíky, ale trvá na tom, že není proruský. Ostře se staví proti Bruselu, ale voliče ujišťuje, že nemá v plánu žádné referendum o členství v EU. Je především pragmatik - chce více dělat dohody, než že by byl ideolog - což z něj může dělat nepředvídatelnou osobu, nicméně možná i osobu, s níž se snáze jedná," poznamenává Euractiv o expremiérovi.

Server Politico upozorňuje, že Babiš, který byl premiérem v letech 2017 až 2021, je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině. "Koaliční jednání pravděpodobně potrvají týdny a odborníci očekávají, že konečná podoba nové vlády bude záviset na tom, jak si povede skupina menších stran, včetně stran na okraji pravice a levice," uvádí bruselský server. Dodává, že poprvé od pádu komunismu v roce 1989 by se extremistické strany prosazující odchod z EU a NATO mohly dostat přímo do vlády, nebo by mohly podpořit Babišovu stranu ANO.

Expremiér opakovaně prohlásil, že by rád vládl sám, nicméně pokud ANO nezíská více než 40 procent křesel, je tento scénář nepravděpodobný, píše Politico. Současná vládní koalice a ANO vzájemnou spolupráci vyloučily, potenciálními partnery tak zůstávají pouze menší strany. "Babiš loni vyloučil koalici s krajně pravicovou SPD, ale s blížícími se volbami byl jeho postoj nejednoznačný. ANO a SPD se již dělí o moc na regionální úrovni ve čtyřech částech země. V úterý Babiš prohlásil, že nebude vládnout s komunisty, ačkoli jeho první vláda se o jejich podporu opírala," dodal server.

Zleva Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!; KSČM), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Filip Turek (Motoristé sobě) při předvolební debatě lídrů stran v TV Nova

Češi už za volby prosázeli desítky milionů. Na Motoristy kdosi vsadil 110 tisíc

Politika už dávno není jen o programech a debatách. V předvolebních týdnech se mění i v hru, do které vstupují sázkové kanceláře. Ty nabízejí kurzy na vítěze, na koalice i na to, zda si někdo ostříhá dredy. Volby se tak proměňují v show, kde hlavní roli hrají tikety a kurzovní lístky.

Evropa považuje Babiše za favorita voleb. Kvůli možným koalicím se obává pomaďarštění Česka

Šéf ANO Andrej Babiš
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko.

V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny německá média označují Andreje Babiše a jeho hnutí ANO za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.

"Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě," napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako "českého Trumpa" a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká "pozoruhodný comeback".

Možný návrat "pravicových populistů" k moci podle Handelsblattu vyvolává v Bruselu obavy. Mohla by totiž vzniknout euroskeptická aliance Babišova Česka se Slovenskem premiéra Roberta Fica a Maďarskem Viktora Orbána. Diplomaté se podle Handelsblattu obávají, že to dále ztíží hlasování v Evropské radě. Zároveň upozorňuje, že kvůli závislosti na dotacích EU je Babiš obecně považován za méně kritického k Evropské unii než Fico a Orbán.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Také zpravodajský web t-online píše, že Česko stojí před "osudovými volbami" a ptá se, zda "hrozí druhý Orbán v srdci Evropy". Podle stanice ntv "hrozí Česku změna kurzu - směrem k Rusku". Česko a Maďarsko jsou si v mnohém podle ntv podobné, například v odmítání nelegální migrace. Lišily se ale dosud výrazně v pohledu na Ukrajinu, která se tři a půl roku brání ruské invazi. "Pokud hnutí ANO bývalého šéfa vlády Andreje Babiše volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu vyhraje, mohlo by se Česko v tomto ohledu stát výrazně maďarštějším," napsal web ntv.

Také list Frankfurter Rundschau napsal, že není vyloučeno, že se Česko po volbách vydá "antidemokratickou cestou", a bude tak následovat příkladu Slovenska a Maďarska.

Podle Handelsblattu vychází vysoká podpora hnutí ANO mimo jiné z velké nespokojenosti se současnou vládou premiéra Petra Fialy. Také podle listu Tagesspiegel je Babišovo ANO silné i díky "chybám proevropské vlády".

Další vývoj Česka bude záviset na tom, jaké si ANO vybere koaliční partnery, shodují se německá média. Handelsblatt popisuje Svobodu a přímou demokracii (SPD) Tomia Okamury jako "pravicově extremistickou" a hnutí Stačilo! jako "levicově extremistické", obě pak podle něj zastávají pozice přátelské k Rusku. Podle ntv se jedná o hnutí pravicově či levicově radikální. List Frankfurter Rundschau píše o SPD jako o "pravicově extremistickém", o Stačilo! jako o "prorusko-komunistickém" hnutí.

Podle ntv bude mít výraznou roli po volbách prezident Petr Pavel, kterého stanice popisuje jako "bývalého generála NATO, rozhodně proevropského a rozhodného podporovatele Ukrajiny".

Většina německých médií se v článcích k volbám v Česku věnuje i tématu další podpory Ukrajiny. Informují, že Babiš slíbil zrušit muniční iniciativu, skrze kterou Kyjev dostal už 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Podle listu Die Welt se Babiš "drží ve výrocích na podporu Ukrajiny zpátky", "neříká ale nic dobrého" ani o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle listu Die Zeit patří nyní Česko k "rozhodným podporovatelům Ukrajiny". "Za Babišovy vlády by se ale mohlo v této otázce přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají proruské pozice," napsal.

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Leaders

Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.

Šéf ANO Andrej Babiš

Češi už za volby prosázeli desítky milionů. Na Motoristy kdosi vsadil 110 tisíc

Zleva Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!; KSČM), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Filip Turek (Motoristé sobě) při předvolební debatě lídrů stran v TV Nova
Politika už dávno není jen o programech a debatách. V předvolebních týdnech se mění i v hru, do které vstupují sázkové kanceláře. Ty nabízejí kurzy na vítěze, na koalice i na to, zda si někdo ostříhá dredy. Volby se tak proměňují v show, kde hlavní roli hrají tikety a kurzovní lístky.

Jaká je ale výpovědní hodnota sázkových kurzů? „Odpověď je složitá. Kurzy totiž nereflektují jen realitu, ale i psychologii sázejících a strategii bookmakerů. Přesto mají jednu výhodu – ukazují, kam jsou lidé ochotni vložit vlastní peníze. A to může být zajímavější než anonymní odpověď tazateli do telefonu,“ uvedl Pavol Boško, hlavní analytik nesportovních sázek společnosti Tipsport. Ta už na volebních sázkách vybrala zhruba čtyřicet milionů korun.

Sázkové kanceláře pracují s volbami podobně, jako by šlo o derby Sparty se Slavií. Favorité, outsideři, nečekané zvraty – to všechno se promítá do kurzů. Bookmakeři nastavují čísla, sázející reagují a média si jich všímají stejně, jako by šlo o expertní odhady. Jenže místo míče je na hřišti politické a hospodářské směřování země.

Kdo věří, sáhne do kapsy 

Zatímco část voličů čte volební programy, jiní raději prohlížejí kurzovní nabídky. Objem sázek už se počítá v desítkách milionů korun. A co je zajímavé – sázející podle bookmakerů nejsou jen hráči hazardu, ale i lidé, kteří si chtějí potvrdit, že jejich politický instinkt má hodnotu. „Jasným favoritem na post premiéra zůstává Andrej Babiš (kurz 1,25), následovaný Karlem Havlíčkem (5) a Petrem Fialou (7,5). Dosud jsme přijali přes čtyři miliony korun v sázkách, přičemž další nárůst očekáváme po závěrečných televizních debatách Andreje Babiše a Petra Fialy,“ popisuje aktuální situaci Lukáš Nepovím, manažer kurzových sázek Sazkabet ze Sazky.

Velká pozornost sázkařů se upírá také na volební účast. Zatímco ještě před týdny mířila většina sázek na nižší účast než v roce 2021 (65 %), nyní už sedm z deseti tiketů počítá s jejím překonáním. Sázející se zaměřují i na menší strany. Motoristé by podle nich měli překonat hranici šesti procent, což je po hnutí ANO u sázkařů druhá nejoblíbenější příležitost. U hnutí Stačilo se sázející rozcházejí rovným poměrem 50:50, zda hranici šesti procent překročí.

Andrej Babiš a Petr Fiala

Duel Babiše s Fialou výsledky voleb zásadně neovlivní, uvádí politologové

Volby 2025

Televizní duel premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který odvysílala CNN Prima News, nadcházející volby nijak zásadně neovlivní, uvedli politologové. Podle nich v debatě chyběl výraznější moment nebo výrok, o kterém by se následně mluvilo. Domnívají se, že Babiš se snažil působit důstojně, ale zároveň vypadal unavenější, Fiala byl podle nich naopak útočnější.

ČTK

Přečíst článek

Nečitelní Motoristé sázkaře lákají

Andrea Žáčková ze společnosti Chance k volbám uvádí, že lidé aktuálně vsadili více než sedm milionů korun. „Největší sázka dosud padla na Motoristy – 110 tisíc korun na to, že nezískají více než 7 procent hlasů (kurz 1,48:1). Mezi vysokými tikety zůstávají i sázky na nepřiznanou koalici Stačilo!, která má podle řady tipujících překročit pětiprocentní hranici. Nejvyšší vklad zde činí 100 tisíc korun v kurzu 1,30:1.“

Favoritem voleb je i u Chance hnutí ANO s kurzem 1,01:1. Na jeho vítězství je vsazeno přibližně 90 procent všech sázek na celkového vítěze. „V posledních dnech se objevují také vyšší částky na varianty, že ANO získá méně než 31 nebo 32 procent hlasů,“ doplnila Žáčková.

Jaké jsou další vyhledávané sázky?

• překročení pětiprocentní hranice menších stran (Motoristé, STAČILO) 
• umístění koalice SPOLU na 2. místě a SPD do 3. nebo 4. místa 
• tipy na to, že Piráti získají méně než 9,5 procenta
• volební účast, kde je častým tipem varianta pod 65 procent
• přímé duely stran: nejvíce je zatím vsazeno na to, že více hlasů získá STAČILO! než Motoristé sobě 

