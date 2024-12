Zelenskyj: Rusové raději Severokorejce i dobíjejí, jen aby nepadli do zajetí

Rusko dělá všechno pro to, aby se severokorejští vojáci nedostali do ukrajinského zajetí. Staly se dokonce případy, kdy raněné vojáky jejich velitelé raději dobíjeli. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Mají velké ztráty. Veliké. Vidíme, že ruští vojáci a severokorejští nadřízení se vůbec nezajímají o přežití těchto Korejců. Vše dělají tak, abychom je nemohli zajmout. Dokonce je dorážejí, taková jsou fakta. Do útoků je Rusové posílají maximálně nechráněné,“ uvedl Zelenskyj ve večerním příspěvku na sociální síti. „Dnes se objevily zprávy o několika vojácích ze Severní Koreje, které se našim vojákům povedlo zajmout. Byli však velmi vážně raněni a nepodařilo se je zachránit,“ dodal.

Smrt severokorejských vojáků na ukrajinském bojišti označil za „jeden z projevů šílenství, kterého jsou diktatury schopny“. A vyzval Čínu, aby vyvinula tlak na Pchjongjang, pokud je tedy upřímná ve svých tvrzeních, že by válka neměla dále eskalovat.

Tisíce zraněných Severokorejců

Severokorejské síly mají v ruské válce proti Ukrajině masivní ztráty, uvedl dnes bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Jen za poslední týden podle něj v ruské Kurské oblasti v boji s Ukrajinci padlo nebo bylo zraněno několik tisíc severokorejských vojáků. „Je zřejmé, že ruští a severokorejští vojenští velitelé považují tyto vojáky za postradatelné a nařizují jim zoufalé útoky proti ukrajinské obraně,“ uvedl Kirby podle agentury Reuters.

Jihokorejská zpravodajská služba dnes uvedla, že se ukrajinským jednotkám podařilo zajmout jednoho z vojáků, které Severní Korea vyslala do Ruska. Voják však podle rozvědky nakonec po několika hodinách podlehl svým zraněním.

Pchjongjang podle Kyjeva a jeho spojenců podporuje ruskou agresi dodávkami zbraní a v uplynulých měsících také poslal do Ruska přes 10 tisíc vojáků. Zprávy o posilách se začaly objevovat poté, co ukrajinská armáda na začátku srpna podnikla úspěšný výpad na ruské území a obsadila několik stovek kilometrů čtverečních v Kurské oblasti. Rusové se nyní snaží Ukrajince vytlačit i s pomocí severokorejských vojáků. Podle dřívějšího vyjádření Zelenského už v Kurské oblasti padlo nebo bylo zraněno přes 3000 severokorejských vojáků.

