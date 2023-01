Na dovolenou do Buči nebo Irpině? Ukrajina má smělé poválečné plány s městy trpícími ruskou invazí

Ukrajinské úřady plánují přeměnit Buču, Irpiň a další města, jejichž jména smutně proslula v souvislosti s ruskou invazí, v turistické destinace. Uvádí to oficiální prezentace ukrajinské státní delegace na veletrhu cestovního ruchu Fitur v Madridu, o které informují agentury EFE a Europa Press. Veletrh, kterého se zúčastní představitelé ukrajinské státní agentury na podporu turistiky, se uskuteční příští týden.

„Ukrajina chce přeměnit některá místa související s ruskou invazí, která se stala známá na mezinárodní úrovni, v turistické destinace, a pomoci tak rozvoji tohoto odvětví," uvedla ukrajinská agentura. Krok by měl pomoci hospodářské obnově Ukrajiny a také tomu, „aby se nezapomnělo na strasti a destrukci", které tato místa zažila při ruské okupaci, uvedl úřad.

Agentura uvedla, že na svém záměru začala pracovat s radnicemi měst Buča a Irpiň, která obsadila ruská armáda na začátku války na Ukrajině a kde se podle ukrajinských úřadů ruští vojáci dopustili krutostí na civilním obyvatelstvu. Města by se mohla zařadit do ukrajinské turistické nabídky vedle Kyjeva, Lvova či bývalé jaderné elektrárny Černobyl, kterou v roce 2019 navštívilo na 100 tisíc lidí.

Stovky poničených muzeí a památek

Podle prohlášení úřadu válka zničila turistickou infrastrukturu jen částečně. Podle organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) však byl v důsledku bojů poničen na Ukrajině velký počet památek, připomíná agentura EFE.

Téměř rok trvající válka turistickým cestám na Ukrajinu nepřejí. Lidé se ale mohou o kulturním bohatství napadené země přesvědčit alespoň virtuálně. Platforma Google Arts & Culture spustila na počátku prosince web, který představuje ukrajinskou kulturu včetně výtvarných děl, oslav svátků, památek nebo tradičních receptů.

Projekt Ukraine is Here (Ukrajina je tady) sice nesouvisí s válkou, protože se na něm pracovalo posledních pět let, nyní je ale obzvlášť aktuální, podotkl již dříve server Meduza. Od začátku války bylo v zemi zničeno nebo poškozeno na 500 muzeí, církevních památek nebo jiných historických budov, upozornila tehdy podle serveru první ukrajinská dáma Olena Zelenská.