Německo poskytne Ukrajině 40 obrněných vozů Marder, dostane je do března

Ukrajina dostane asi čtyřicet německých bojových vozů pěchoty Marder, Německo je Kyjevu předá do března. Německo rovněž přislíbilo dát Ukrajincům k dispozici jednu baterii systému protivzdušné obrany Patriot.

Reklama

Kancléř Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden ve čtvrtek ve společném prohlášení bez upřesnění uvedli, že Německo poskytne ukrajinským silám obrněnce Marder a Spojené státy bojové vozy Bradley. Německo rovněž přislíbilo dát Ukrajincům k dispozici jednu baterii systému protivzdušné obrany Patriot. V prosinci systém Patriot přislíbili Ukrajincům také Američané.

Putin nařídil zastavit palbu kvůli pravoslavným Vánocům. Pokrytectví, vzkázal Kyjev Politika Prezident Vladimir Putin nařídil ruské armádě, aby na 36 hodin zastavila na ukrajinské frontě palbu. Klid zbraní začne platit v pátek v poledne moskevského času. Je to pokrytectví, reagovali ukrajinští představitelé. ČTK, obi Přečíst článek

Německé vozy Marder postačí k vybavení jednoho praporu. Školení na německé bojové vozy pěchoty, které Scholz rovněž slíbil pro ukrajinské vojáky zajistit, by podle odborníků mohlo trvat asi dva měsíce.

Ukrajina o Mardery žádala opakovaně, ale Scholz jejich poskytnutí až do čtvrtka odmítal. Zdůvodňoval to tím, že Německo bude v dodávkách těžkých zbraní západní konstrukce postupovat vždy ve shodě se spojenci, aby předešlo možnému vyhrocení konfliktu s Moskvou.

Tanky přidejte taky

Tlak kvůli obrněncům na kancléře vedle opoziční konzervativní unie CDU/CSU vyvíjeli i koaliční liberálové a Zelení. Šéfka parlamentního výboru pro obranu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová z vládních liberálních svobodných demokratů (FDP) ve čtvrtek prohlásila, že Scholzovo oznámení přijala s úlevou. Zelený poslanec Anton Hofreiter, který je předsedou parlamentního výboru pro záležitosti Evropské unie, vládu vyzval, aby k Marderům přidala i tanky Leopard 2. O ně má Kyjev rovněž zájem.

Reklama

S blížícím se ročním výročím Putin mění rétoriku a připravuje Rusy na dlouhou válku Politika Původně zamýšlená blesková válka a změna poměrů na Ukrajině se ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi vymkla z rukou. Příští měsíc to bude rok, co ruská armáda podnikla bezprecedentní útok na sousední suverénní stát s cílem ovládnout nejen proruské regiony, ale i hlavní město Kyjev. S blížícím se výročím ale Putin změnil rétoriku a připravuje Rusy na dlouhou válku bez předstírání, že neovlivní běžný život v Rusku, uvedl v analýze deník The New York Times. Možná i proto, že konflikt potrvá až do příštích ruských prezidentských voleb v březnu 2024, dodal. Dušan Kütner Přečíst článek

Mardery, o které se německá mechanizovaná pěchota opírá od 70. let, mají v německých ozbrojených silách stále významnou roli. Moderní bojové vozy pěchoty Puma, které je mají nahradit, se potýkají s technickými problémy. Německo od ledna v NATO převzalo vedení sil velmi rychlé reakce, pro které hodlalo vyčlenit nové Pumy, kvůli potížím je ale zastoupila starší vozidla Marder.

Zelenskyj v Kongresu děkoval USA. Dal ale najevo, že nepřestane žádat víc Politika Jestli kdy nějaký vůdce zosobňoval svou zemi, je to Volodymyr Zelenskyj, píše americká CNN ve své analýze nynější cesty ukrajinského prezidenta do Spojených států. Nezlomný, vzdorující civilista donucený obléct se do vojenského při své středeční návštěvě Washingtonu několikrát děkoval za pomoc, které se Ukrajině do USA dostává. Dal nicméně jasně najevo, že nepřestane žádat víc. ČTK Přečíst článek

Mediální skupina RND v dnešním komentáři označila Mardery za osvědčené pracanty, ale žádné superzbraně. Obrněnce přirovnala k vozům Volkswagen Golf první generace, které jsou rovněž ze 70. let. Zároveň ale poznamenala, že i tak Mardery vyčnívají nad ruskou technikou jako například tanky T-62, které byly vyvinuty v 60. letech.