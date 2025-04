Musk by přivítal bezcelní zónu mezi USA a EU

Americký miliardář Elon Musk by uvítal vznik bezcelní zóny mezi Spojenými státy a Evropskou unií, uvedl to při vystoupení na sjezdu italské strany Liga. Uvítal by také volnější pravidla pro pracovní migraci mezi USA a EU.

„Spojené státy a Evropa by podle mého názoru nakonec měly směřovat k nulovým clům a vytvoření zóny volného obchodu,“ uvedl Musk ve svém vystoupení. Dodal, že doufá v úzké partnerství mezi Spojenými státy a Evropou.

To by se podle něj mělo projevit i v mírnější regulaci pracovní migrace. „Pokud si někdo přeje pracovat v Evropě nebo v Severní Americe, tak by mu to mělo být podle mého názoru povoleno,“ uvedl Musk s tím, že o tom hovoří i s Trumpem. Současný prezident naopak slibuje migraci omezit a vyhostit velký počet lidí ze Spojených států.

Musk promluvil na sjezdu italské krajně pravicové strany Liga. Její šéf Matteo Salvini patří podle agentury AFP k velkým příznivcům amerického miliardáře. Salvini patří mezi italské vládní politiky, kteří dávají najevo, že se si nepřejí, aby EU důrazně reagovala na nová americká cla. V tomto duchu se vyjádřila i italská premiérka Giorgia Meloniová, podle které cla sice způsobí problémy, ale nejsou žádnou katastrofou. K snížení napětí se Spojenými státy dnes vyzval i další čelní politik Ligy ministr financí Giancarlo Giorgetti.

