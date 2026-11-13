Miliardář spojený s ČSA ovládl dražbu v Pařížské. Šimáně dal za dům 1,31 miliardy
Z leteckého byznysu k rekordní dražbě v nejdražší pražské ulici. Jiří Šimáně, jehož podnikání je spojené se Smartwings i Českými aeroliniemi, koupil historický dům U svatého Jiří za 1,31 miliardy korun. Nejbližšího soupeře překonal o pouhých sto tisíc. Žádný dům v Česku se ve veřejné dražbě za vyšší částku dosud neprodal.
Zakladatel a spolumajitel skupiny Unimex Group Jiří Šimáně koupil historický činžovní dům na rohu Pařížské a Široké ulice v centru Prahy. Akvizici potvrdil Hospodářským novinám, které na výsledek dražby upozornily. V budově U svatého Jiří se nacházejí především byty, přízemí obsazují obchody s luxusními módními značkami. Do českých rukou se nemovitost vrací po třiceti letech.
Pět zájemců a 45 příhozů
Elektronická dražba se uskutečnila 4. listopadu prostřednictvím Portálu dražeb. O dům se utkalo pět zájemců, kteří během necelé hodiny a půl učinili 45 příhozů. Vyvolávací cena začínala přibližně na 700 milionech korun, zatímco odhadní cena byla stanovena na jednu miliardu. Konečná nabídka tak odhad překonala o 310 milionů korun.
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Šimáně za budovu nabídl 1,31 miliardy korun a druhého dražitele přehodil o sto tisíc. Podle Hospodářských novin jde o nejvyšší cenu dosaženou při veřejné dražbě domu v Česku. Podklady poradenské společnosti Colliers uvádějí tržní výnos z nájemného v budově ve výši 38 milionů korun ročně.
Do dražby dům přivedl nesplacený úvěr
Od devadesátých let dům vlastnila společnost Arabella, za kterou stojí saúdskoarabský investor. Ten se nemovitost pokoušel prodat už v minulosti, ale neuspěl. Do letošní nedobrovolné dražby se budova dostala kvůli nesplacenému úvěru zahraniční bance, uvedly v září Seznam Zprávy.
Dům vznikl v letech 1905 a 1906 podle návrhu architekta Jiřího Justicha. Jméno získal podle sochy svatého Jiří bojujícího s drakem, která zdobí jeho nároží. Vedle bytů a luxusních obchodů jsou v budově také jednotky využívané jako kanceláře či skladové prostory.
Od ČSA a Smartwings k domu v Pařížské
Šimáně patří k podnikatelům, kteří výrazně zasáhli do vlastnické struktury české letecké dopravy. Prostřednictvím společnosti Travel Service, v níž působil jako spolumajitel, se podílel také na převzetí Českých aerolinií. Travel Service v roce 2018 odkoupil podíly Korean Air a státní společnosti Prisko a zvýšil svůj podíl v ČSA na přibližně 97,7 procenta. Dopravní noviny
Nákup v Pařížské přichází v době, kdy Šimáně prodává jiné části svého podnikatelského portfolia. Před několika týdny prodal leteckou společnost Smartwings turecké skupině Pegasus Airlines. Podle oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prodává také síť hobbymarketů Uni Hobby, kterou podle dostupných informací kupuje Karel Pražák a jeho skupina Kaprain.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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