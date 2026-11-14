Jaký je vlastně zájem o akcie Anthropicu? Obrovský
Již v příštím týdnu by se mělo začít obchodovat s akciemi AI kolosu Anthropic. Společnost plánuje získat celkem až 90 miliard, přičemž většinu by jí měly dodat investoři v rámci veřejné nabídky, zhruba 26 miliard z toho by mohli dodat investoři v rámci neveřejného prodeje akcií. Zájem o akcie je však podle informací Bloombergu zhruba šestinásobný. A částečně za tím stojí i skandál ex-šéfa Nvidie.
Jeden z největších investičních příběhů dekády se blíží k významnému milníku. Na burzu již v příštím týdnu pravděpodobně vstoupí společnost Anthropic, která stojí za modelem umělé inteligence Claude. Již v posledním kole financování se její hodnota dostala k částce jednoho bilionu dolarů, IPO by ji mělo nacenit na zhruba 1,4 bilionu dolarů. To je sice o něco méně, než se ještě před třemi měsíci odhadovalo, zároveň ale i tak půjde o jeden ze tří největších burzovních startů historie. A v něčem bude i rekordní.
Anthropic podle dostupných informací cílí na zisk 64,4 miliardy dolarů, které by chtěl získat prodejem akcií v rámci IPO. Jenomže dalších zhruba 26 miliard by měli společnosti dodat investoři v rámci soukromé nabídky akcií. Celkem tak Anthropic získá více než 90 miliard dolarů nového kapitálu. A tím by se její vstup na burzu stal největším v historii. Dosavadní lídr, vesmírná a AI společnost SpaceX získala 86 miliard, třetí v pořadí, ropná forma Saudi Aramco „pouhých“ 39 miliard.
Agentura Bloomberg navíc uvádí, že podobný příliv nového kapitálu do technologické společnosti bude patřit k největším v historii a připomíná, že Meta Platforms minulý měsíc dosáhla nového balíku kapitálu ve výši 98 miliard dolarů. Obě společnosti přitom kapitál potřebují na investice do budování AI infrastruktury.
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
Goldman Sachs o Anthropicu: Věřte, že zanedlouho bude vydělávat biliony
Zprávy z firem
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
Scénář jako u SpaceX
Cena akcie při IPO by se podle odhadů měla pohybovat mezi 70 a 78 dolarů, pokud by firma dosáhla maximální ceny, hodnota by skutečně dosáhla 1,4 bilionu dolarů. Bloomberg ale uvedl, že v současnosti je zájem o akcie zhruba šestinásobný proti nabídce akcií.
Ačkoli by to mohlo teoreticky Anthropicu umožnit navýšit cenu již při samotném IPO, pravděpodobně k tomu nedojde. Zároveň ale lze očekávat razantní nárůst ceny akcie ještě v předobchodní seanci. Totéž ostatně nastalo například u SpaceX, jejíž akcie měly při IPO cenovku 135 dolarů, v okamžik otevření burzy ale okamžitě vystřelila nad 150 dolarů a nadále rostla. Pouhé minuty na trhu tak akcie nebylo možné koupit za méně než 170 dolarů.
Zároveň je nutné připomenout, že tento scénář akcie následovaly zhruba čtyři dny a následně došlo k postupné korekci. A i kvůli zveřejněním výsledků a kontroverzím spojeným s osobou zakladatele a CEO SpaceX Elonem Muskem se nyní akcie SpaceX obchodují na úrovni 140 dolarů.
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Vladimír Holovka z XTB o emocích při investování: Akcie jsou jako děti, leccos jim odpustíte
Newstream TV
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Akcie téměř jistě porostou
Růst cen akcií Anthropicu při prvním obchodním dni je téměř nevyhnutelný, stejně jako to, že IPO bude úspěch. Přesto až opadne první vlna a Anthropic se na burze trvale usadí, investoři budou velmi bedlivě sledovat, jak se firmě daří řešit klíčové výzvy, které před ní jsou.
Anthropic totiž na burzu vstupuje v poměrně komplikované situaci. Zejména v posledních týdnech mezi investory sílí obavy, zda obří investice do AI infrastruktury mají ekonomický základ. V případě Anthropicu pak jde o to, jestli dokáže převést fungování Claudu do ziskového modelu. Navíc kvůli skandálu nyní již bývalého CEO Nvidie Jensena Huanga se celý technologický sektor otřásá v základech. To však podle spekulací z trhu může Anthropicu stejně ublížit jako pomoci – část investorů, kteří uzavřeli či výrazně snížili své pozice na Nvidii totiž plánují volný kapitál investovat právě do Anthropicu.
I tak bude zajímavé sledovat, jak se bude hodnota Anthropicu dále vyvíjet. A to i v kontextu jejího zásadního rivala, kterým je OpenAI. I tato AI společnost původně chtěla vstoupit na burzu na podzim letošního roku, nakonec se ale rozhodla zůstat v soukromých rukách, vybrat od investorů dalších 30 miliard dolarů (což firmu nacenilo rovněž na cca 1,4 bilionu dolarů) a IPO prozatím odsunout. Příští rok tak ukáže, která z cest bude nakonec úspěšnější.
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.
Anthropic chce při IPO přepsat rekordy. Valuace míří k 1,4 bilionu dolarů
Trhy
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.