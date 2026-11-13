David Ondráčka: Babiše zpívání nezastaví. Po Letné musí přijít rekonstrukce politické opoziční nabídky
Babišova vláda cíleně rozkládá právní stát a instituce. Pohání ji osobní pomsta předsedů vládních stran i opojení nekontrolovanou mocí. Kulturní války přitom slouží jako kouřová clona pro ovládnutí státu. Nedělní demonstrace na Letné ukáže sílu ulice. Měla by ale také otevřít cestu k zásadní proměně politické opozice. Samotné zpívání Babiše nezastaví.
Nedělní demonstrace na Letné ukáže, jak silná je občanská mobilizace. Významná část Česka je naštvaná na to, jakým směrem se země vydává a komu stát vlastně slouží. Jenže zpěvy, projevy očekávaných hostů a laskavý humor na institucionální řezníky typu Okamury a Rajchla stačit nebudou. A už vůbec ne na ještěra moci Babiše. Je nutné přemýšlet, co přijde dál.
Občanská společnost v širokém slova smyslu – od studentů přes lidi z veřejnoprávních médií, odborů, kultury a ochrany životního prostředí až po řadu profesí v soukromém sektoru – velmi dobře vidí, jak tato nekompetentní vláda narušuje základní fungování státu. Vidí také vážné praktické důsledky. Zbořit něco lze rychle, ale obnovit třeba systém ochrany přírody může trvat dalších deset let. Tito lidé zvedají hlas a svými protesty do značné míry suplují slabou politickou opozici. Mimořádná občanská mobilizace však nepotrvá věčně: pokud na ni nenavážou další kroky, vyšumí.
Písničky na populisty a oligarchy neplatí
Veřejnost se potřebuje mobilizovat kolem něčeho konkrétního a srozumitelného. V tomto případě je to ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií. To je v pořádku a signál z Letné bude jasný. Možná veřejný tlak prozatím zpomalí některé vládní kroky a kolem poplatků se podaří najít alespoň nějaký legislativní kompromis.
Stát si chce z mimořádných zisků rafinerií ukrojit miliardy. Jenže podle opozice může být účet za novou daň mnohem vyšší, než vláda připouští. ODS, Piráti i Starostové varují před zdražováním, odlivem investic a ztrátou konkurenceschopnosti. Terčem vládního návrhu má být prakticky jediná společnost – Orlen Unipetrol, která provozuje rafinerii v Litvínově (na snímku). Ministerstvo financí přitom očekává, že mimořádná daň přinese státní kase jen letos 5,5 miliardy korun.
Sektorové daně: Babišův plán cupuje opozice
Money
Stát si chce z mimořádných zisků rafinerií ukrojit miliardy. Jenže podle opozice může být účet za novou daň mnohem vyšší, než vláda připouští. ODS, Piráti i Starostové varují před zdražováním, odlivem investic a ztrátou konkurenceschopnosti. Terčem vládního návrhu má být prakticky jediná společnost – Orlen Unipetrol, která provozuje rafinerii v Litvínově (na snímku). Ministerstvo financí přitom očekává, že mimořádná daň přinese státní kase jen letos 5,5 miliardy korun.
Jenže společné zpívání a dobrý pocit ze zaplněné pláně nemohou být konečným cílem. Laskavý humor má na demonstracích své místo, sám o sobě ale brutální mocenské tažení této vládní party nezastaví. Podstatné bude, zda se podaří jednorázové vzepětí proměnit v soustavný tlak.
Kulturní války jako kouřová clona
Vládní populisté cíleně a opakovaně rozehrávají kulturně-politické války. Jednou útočí na kulturu, podruhé na nezávislou státní správu či neziskové organizace, jindy oslabují ochranu přírody. Podle mě tím sledují tři cíle.
Premiér Andrej Babiš letos vynechá tradiční připomínku 17. listopadu na Národní třídě. V době oslav bude v Izraeli, kam odjíždí na pozvání premiéra Benjamina Netanjahua a kde chce jednat především o obraně, antibalistické ochraně a dalších společných projektech. Babiš připustil, že ho neúčast mrzí, zároveň ale naznačil, že jeho absence může přispět ke zklidnění napjaté atmosféry kolem vlády.
Místo Národní třídy za Netanjahuem. Babiš vynechá 17. listopad
Politika
Premiér Andrej Babiš letos vynechá tradiční připomínku 17. listopadu na Národní třídě. V době oslav bude v Izraeli, kam odjíždí na pozvání premiéra Benjamina Netanjahua a kde chce jednat především o obraně, antibalistické ochraně a dalších společných projektech. Babiš připustil, že ho neúčast mrzí, zároveň ale naznačil, že jeho absence může přispět ke zklidnění napjaté atmosféry kolem vlády.
Zaprvé chtějí zastřít, že nejsou schopni řešit podstatné strukturální problémy. Ať už jde o reformy zdravotnictví a školství, dostupnost bydlení, financování samospráv, policie, nebo obrany. Místo řešení těchto problémů nabízejí další a další konflikty.
Zadruhé mají kulturní války zakrýt brutální koncentraci moci a politické ovládnutí klíčových penězovodů Babišem a jeho lidmi. Do tohoto okruhu počítám v podstatě celou místní oligarchii. Jde o státní firmy, hlavní dotační programy i vliv na klíčové instituce. Také proto bude zásadní sledovat, kdo povede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Bezpečnostní informační službu.
Každý den se Andrej Babiš nyní musí věnovat financování České televize a rozhlasu, místo aby s pomocí své sto osmičky v klidu vládl. Vypustil džina z láhve, a on se mu tam nechce vrátit. Lidé mu chodí na demonstrace, a co hůř, opozice mu chce rozvrátit sněmovní schvalovací mašinu. A to ještě nenarazil na prezidenta.
Babiš zažije peklo. Kvůli televizi přišel o možnost v klidu vládnout
Názory
Každý den se Andrej Babiš nyní musí věnovat financování České televize a rozhlasu, místo aby s pomocí své sto osmičky v klidu vládl. Vypustil džina z láhve, a on se mu tam nechce vrátit. Lidé mu chodí na demonstrace, a co hůř, opozice mu chce rozvrátit sněmovní schvalovací mašinu. A to ještě nenarazil na prezidenta.
Zatřetí tak vláda mobilizuje vlastní příznivce, ono „Česko B“. Kulturní války je mají udržet ve varu a vtáhnout do nekonečných hádek. Zároveň stačí počkat, až někdo z druhé strany přepískne výrok nebo vyhrotí názor do extrému. Pak už jen ukázat prstem: Vidíte, kam až chtějí zajít?
A těsně před volbami přijde závěrečný tah: pokropit celou zemi a nejrůznější profesní skupiny penězi. Přidat komukoli cokoli, na zadlužení nesejde. A doufat, že to vlastním voličům bude stačit. Tak podle mě vypadá vládní strategie.
Nedělní Letná a pondělní realita
Je proto potřeba jít dál a postavit se konkrétním krokům, jimiž vláda ničí instituce, nechává je postupně finančně vyhladovět a zbavuje je klíčových lidí. Udržet toto téma ve veřejné debatě. Ukazovat, jak vláda postupuje ruku v ruce s místní oligarchií a v její prospěch. A především vysvětlovat, jaké důsledky to má pro každodenní život lidí.
Ekonomická moc se podle mě soustředila do rukou úzké skupiny nejbohatších lidí. Dalším předmětem jejich zájmu jsou voda, skládky, půda a lesy. Tato vláda jim jde na ruku, zatímco na veřejné služby budou chybět peníze a jejich dostupnost bude klesat. Právě tuto souvislost musí být opozice schopna srozumitelně pojmenovat.
Z občanského vzepětí proti útokům na instituce je potřeba vytvořit cílený a dlouhodobý tlak. Důležitou roli v něm mohou sehrát mladí lidé, studenti a generace Z. Jejich angažovanost může dát nový impulz také politické opozici. Samozřejmě vím, že to není vůbec snadné. Bez pokračování ale zůstane Letná jen silným nedělním zážitkem.
Kde je nová politická nabídka?
To všechno by mělo otevřít prostor politické představivosti. Současné stranické sestavy nemusejí být jedinou možností. Ve hře může být výrazná proměna opoziční mapy, nové koncepty, nová spojení a především noví lidé. Hlavně ti mladí, kteří si teprve hledají cestu k politickému vlivu.
Dražší hypotéky, dražší úvěry pro firmy a výhody pro banky. Tak premiér Andrej Babiš podle agentury Bloomberg hodnotí další zvýšení úrokových sazeb České národní banky. Rozhodnutí označil za „naprosto skandální“ a ostře se pustil do centrálních bankéřů. Ti se obávají, že se zdražování energií přelije i do dalších cen.
Babiš zuří kvůli sazbám. „Naprosto skandální,“ vzkázal ČNB
Money
Dražší hypotéky, dražší úvěry pro firmy a výhody pro banky. Tak premiér Andrej Babiš podle agentury Bloomberg hodnotí další zvýšení úrokových sazeb České národní banky. Rozhodnutí označil za „naprosto skandální“ a ostře se pustil do centrálních bankéřů. Ti se obávají, že se zdražování energií přelije i do dalších cen.
Unavené strany typu ODS, TOP 09 nebo Pirátů už podle mě velkou a dlouhodobou naději nenabízejí. Jako by jí ani samy nevěřily a jen se snažily ještě chvíli udržet ve hře. Otevírá se proto prostor pro nová partnerství a novou politickou mapu. Pro mladou generaci, aby si řekla o svůj vliv a nahradila staré, vyšeptalé pardály. Letná může být začátkem. Nesmí být konečnou.
Redakční poznámka: Vypustila jsem tvrzení o nedávných volebních vítězstvích demokratických sil v Maďarsku a Srbsku, které v podkladu není doložené. Pasáž o vedení ÚOHS a BIS jsem upravila tak, aby nepředjímala personální změny. Před vydáním zbývá ověřit datum demonstrace a návaznost označení „nedělní“.