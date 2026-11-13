„Chci se s Kubou vypořádat, než odejdu.“ Trump připouští vojenský zásah
Venezuela už pocítila sílu americké armády, nyní Donald Trump upírá pozornost ke Kubě. Americký prezident chce ještě před odchodem z Bílého domu změnit poměry na komunistickém ostrově a nevylučuje ani vojenskou intervenci. V rozhovoru s konzervativním moderátorem Hughem Hewittem prohlásil, že případné nasazení síly by „rozhodně zvážil“. Klíčovou roli v jeho plánech má sehrát ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče pocházejí z Kuby.
Americký prezident Donald Trump chce dosáhnout změny vlády na Kubě před koncem svého funkčního období v lednu 2029 a nevylučuje při tom vojenskou intervenci. Ve čtvrtek to podle webu Politico naznačil v rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem. V tomto úsilí by podle Trumpa hrál klíčovou roli americký ministr zahraničí Marco Rubio.
„Chci se s Kubou vypořádat, než odejdu,“ odpověděl Trump na otázku, zda hodlá „osvobodit Kubu“ za použití vojenské síly. „Pro Kubu máme velmi dobrého, talentovaného chlapíka jménem Marco, protože Marcovi rodiče jsou z Kuby, jak pravděpodobně víte, a rád by to udělal,“ dodal šéf Bílého domu o Rubiovi.
Na následnou otázku, zda by byl ochoten přistoupit i na týdenní vojenskou operaci, Trump odpověděl: „Rozhodně bych to zvážil, ano.“
Trump dal Kubě časový rámec. Ve hře je i armáda
Přestože Trump v minulosti opakovaně hovořil o plánu svrhnout kubánskou komunistickou vládu, je to poprvé, co možnou vojenskou operaci zasadil do časového rámce. V březnu republikánský prezident řekl novinářům, že by mu bylo ctí ovládnout Kubu. Poté, co americké speciální jednotky na jeho rozkaz v lednu unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jednoho z klíčových spojenců Kuby, uvalily Spojené státy na ostrov ropnou blokádu. Ta ochromila kubánskou elektrickou síť a přispěla k humanitární krizi.
Po volební porážce další zahraničněpolitický plán
Nynější výroky Trump pronesl poté, co Republikánská strana utrpěla porážku ve volbách do Kongresu, kde přišla o většinu v obou komorách. Částečně se tak stalo v důsledku jeho vleklé a nepopulární války s Íránem, která přispěla k růstu cen paliv a potravin.
Trump řekl Hewittovi, že by rád podnikl vojenský útok na Kubu také kvůli Američanům kubánského původu žijícím na Floridě, kteří ho volili v prezidentských volbách.
„Upřímně bych to rád udělal pro lidi, pro Kubánce, se kterými bylo zacházeno opravdu špatně a kteří přišli do Ameriky,“ řekl.
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