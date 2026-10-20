Trumpova vstřícnost k Rusku vadí už i republikánům. Hrozí mu blokádou klíčových agend i vyšetřováním
Napětí mezi Donaldem Trumpem a částí republikánů kvůli Ukrajině dál roste. Zákonodárce popudilo prezidentovo rozhodnutí nakupovat ruskou naftu, obejít část sankcí proti Moskvě a možnost omezení sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Někteří už hrozí blokováním důležitých plánů Bílého domu, zároveň ale přiznávají, že jejich možnosti Trumpa zastavit jsou omezené.
Část republikánských zákonodárců se otevřeně bouří proti kurzu prezidenta Donalda Trumpa vůči Rusku a Ukrajině. Podle serveru Politico jejich frustrace vyvrcholila po prezidentově rozhodnutí nakupovat ruskou naftu, obejít protiruské sankce a potenciálně omezit sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Situaci ještě vyostřily několikadenní nevysvětlené výpadky ukrajinských satelitních obranných systémů kontrolovaných Spojenými státy.
Republikáni nyní hledají způsob, jak na změnu amerického přístupu reagovat. Členové senátního výboru pro ozbrojené síly vyzvali Trumpa k dohodě, podle níž by Ukrajina omezila útoky na ruské rafinerie výměnou za americké informace o místech, odkud Rusko odpaluje rakety a drony. Jiní zákonodárci narychlo telefonovali s Volodymyrem Zelenským, aby ho ujistili, že Spojené státy zůstávají partnerem Ukrajiny. Další už hrozí, že prezidentovi zablokují část jeho politické agendy.
Německý kancléř Friedrich Merz varuje, že Rusko podle něj neusiluje jen o vítězství nad Ukrajinou, ale také o oslabení demokratického uspořádání v Evropě. Zároveň upozorňuje, že evropské země budou muset převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu i podporu Kyjeva, pokud se Spojené státy budou od Ukrajiny dál vzdalovat.
Putin chce rozvrátit Evropu, varuje Merz. A Amerika se od Ukrajiny odvrací
Politika
Německý kancléř Friedrich Merz varuje, že Rusko podle něj neusiluje jen o vítězství nad Ukrajinou, ale také o oslabení demokratického uspořádání v Evropě. Zároveň upozorňuje, že evropské země budou muset převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu i podporu Kyjeva, pokud se Spojené státy budou od Ukrajiny dál vzdalovat.
Sankce schválili. Trump je vzápětí obešel
Největší hořkost mezi zákonodárci vyvolalo právě uvolnění protiruských sankcí. Kongres je v září po více než roce sporů a odporu Bílého domu schválil, zákon ale současně dal Trumpovi pravomoc jejich uplatnění pozastavit. Prezident této možnosti téměř okamžitě využil.
Republikánská senátorka Shelley Moore Capito otevřeně připustila, že Kongres má nyní jen omezené možnosti. „V příštích dvou týdnech bude velmi obtížné říct cokoli, co by v otázce Ukrajiny mohlo něco změnit,“ uvedla.
Předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker zase veřejně apeloval přímo na Trumpa. Chce, aby přijal dohodu, která by výměnou za omezení ukrajinských útoků na ruskou energetickou infrastrukturu zajistila Kyjevu americké zpravodajské informace. „PANE PREZIDENTE, PROSÍM, VEZMĚTE TOHLE VÍTĚZSTVÍ!“ napsal.
Fact 1: President Trump wants Ukraine to stop attacking Russian petroleum infrastructure. Fact 2: President Zelenskyy wants access to U.S. targeting assistance to stop Russian missiles from being launched at Ukrainian civilians from inside Russia. Fact 3: President Zelenskyy has agreed not to hit Russian petroleum in exchange for this targeting assistance. Fact 4: President Trump can lower prices at the pump today by simply agreeing to this deal! MR. PRESIDENT, PLEASE TAKE THIS WIN!— Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) October 18, 2026
Část republikánů hrozí Trumpovi blokádou
Kritika se neomezuje jen na umírněné republikány. Craig Goldman z Texasu, kterého Trump podpořil ve volbách, se vyslovil pro zachování sankcí proti Rusku. Max Miller z Ohia zase řekl, že Washington by měl tlačit na Moskvu, aby přestala bojovat, „místo toho, aby kupoval její ropu a bránil našim ukrajinským spojencům využívat celý jejich bojový potenciál“.
Někteří republikáni jdou ještě dál. Odcházející kongresman Don Bacon pohrozil blokováním klíčových plánů administrativy včetně navrhovaného obranného rozpočtu ve výši 1,5 bilionu dolarů. „Agenda je mrtvá,“ prohlásil. Část zákonodárců podle něj nebude financovat Trumpovy priority, pokud bude prezident podle jejich názoru podporovat ruskou invazi a opouštět spojence.
Kongresman Brian Fitzpatrick navíc slíbil vyšetřování každého, kdo by omezoval využívání satelitního systému Starshield pro Ukrajinu. Pohrozil i rozpočtovými škrty pro odpovědné úřady nebo jejich vedení.
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
Trump: Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku a moc toho nedělá
Politika
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
Trump: Zelenskyj situaci nepomáhá
Bílý dům Trumpův kurz hájí tím, že prezident chce válku ukončit. „Zelenskyj tomu moc nepomáhá. Myslím, že to nechce zastavit, ale já chci, aby lidé přestali umírat,“ uvedl Trump. Podle prezidenta mají jeho kroky vytvořit prostor pro mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou.
Právě to ale část republikánů nepřesvědčuje. Demokraté zároveň tvrdí, že s nimi hledají společný postup, konkrétní řešení však zatím nepředstavili. Politico tak popisuje Kongres, který je vůči Trumpovu obratu v ukrajinské politice stále nervóznější, ale zároveň si uvědomuje, že prezidenta může ovlivnit jen velmi omezeně.
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