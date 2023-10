Nabídky finišují. Ministerstvo vydalo územní rozhodnutí pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Rozhodnutí by mělo umožnit výstavbu až dvou nových reaktorů. Podle úřadu jde o signál pro všechny uchazeče o stavbu nového bloku, kteří mají podat své finální nabídky do úterý. První nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Vydané rozhodnutí je podle ministerstva v souladu s podanou žádostí a předloženou dokumentací, kterou podala dceřiná firma ČEZ, společnost Elektrárna Dukovany II, v červnu 2021. Týká se dvou nových jaderných zdrojů v Dukovanech, se kterými počítá aktualizovaná Státní energetické koncepce.

Podle ministerstva šlo z hlediska významu stavby a rozsahu dokumentace o jedno z nejnáročnějších správních řízení, které úřad dosud řešil. „Ihned po převzetí dokumentace jsme se intenzivně věnovali prostudování všech podkladů a příloh. K řešení žádosti jsme využili maximální možné kapacity našich odborníků, abychom mohli rozhodnutí v rozumném termínu vydat,” řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Pro ČEZ rozhodnutí znamená pokračování v dalších licenčních a povolovacích řízeních. „Tímto krokem jsme úspěšně splnili další z milníků harmonogramu příprav. Současně je to i jasný signál pro všechny uchazeče v rámci probíhajícího tendru na výstavbu nových jaderných zdrojů, že povolovací proces je naplňován,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Už dříve firma získala také souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), dále povolení k umístění jaderného zařízení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a rovněž autorizaci na výstavbu jaderné elektrárny od MPO.

Nabídky na další bloky

Stát v loňském roce vyhlásil tendr na stavbu zatím jednoho nového bloku v Dukovanech. Loni na podzim podali první nabídky francouzská společnost EDF, korejská KHNP a severoamerický Westinghouse. ČEZ, který má tendr na starosti, následně vedl se zájemci vyjasňovací jednání, při nichž s nimi hovořil o podmínkách řízení a detailech jejich nabídek. Poté je vyzval k předložení finálních nabídek. Termín pro podání vyprší v úterý. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě ke schválení.

ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.

