Petr Závodský: Odklad dohody k Dukovanům posouvá i harmonogram celého projektu

S odkladem podpisu finální dohody ke stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech se posouvá i harmonogram celého projektu a jeho jednotlivé fáze. O měsíce se tak v plánech posune i samotné zprovoznění nových reaktorů. První z nich by podle aktuálního stavu měl být spuštěný na přelomu let 2036 a 2037. Na dnešní konferenci NextGen Energetika 2035+ v Praze to řekl Petr Závodský, předseda představenstva společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je za jaderný tendr zodpovědná. Připomněl i rostoucí náklady na projekt.

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na středu 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. Podle Závodského se tím tak posouvá nejen dokončení prvního bloku v Dukovanech, ale i stavba druhého reaktoru a dalších zvažovaných bloků v Temelíně.

Lukáš Kovanda: Dukovany, nebo Kocourkov? Česko může promarnit stovky miliard Názory Kontrakt na dostavbu dukovanské jaderné elektrárny se komplikuje. Nejen kvůli soudní stopce, ale i mizejícímu závazku na účast našeho průmyslu. Česko tak může promarnit stovky miliard. Lukáš Kovanda Přečíst článek

O žalobě EDF zatím soud nerozhodl. Společnost Elektrárna Dukovany II, která má jaderný tendr na starosti, proti opatření podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Spolu se zpožděním rostou podle Závodského i náklady na celý projekt. Šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš v minulém týdnu připustil, že v případě zdržení o několik měsíců může jít až o stovky milionů korun.

„Každý měsíc zpoždění se na projektu určitě projeví,“ uvedl Závodský. Odmítl komentáře, že na projektu, který trvá přes deset let, nebude mít zdržení v řádu měsíců žádný dopad. „Pokud máte projekt s harmonogramem, kde jsou přesně dané licenční lhůty a podobně, tak v případě, že se některá fáze posune o několik měsíců, tak se i dokončení stavby o několik měsíců posune,“ podotkl.

Zopakoval, že společnost EDU II v současné době připravuje kasační stížnost proti předběžnému opatření soudu. Podnik má pro ní čas do středy 20. května. „Myslím, že máme dost silné argumenty, aby Vrchní správní soud rozhodnutí Krajského soudu o předběžném opatření zvrátil,“ uvedl šéf EDU II. Krajský soud podle něj dostatečně nezvážil veřejný zájem celého projektu. „Není tady nyní projekt s větším veřejným zájmem,“ dodal.

KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Dalibor Martínek: Boj o Dukovany. Češi hrají v Brně, Francouzi v Bruselu Názory Titulek není úplně přesný. Faktem je, že Francouzi hrají jak v Brně, tak i v Bruselu. Češi si myslí, že zakázku na výstavbu Dukovan uhrají na domácím písku. Omyl. Francouzi, přestože předložili na Dukovany finančně přemrštěnou nabídku, jak prohlásil šéf ČEZ Daniel Beneš, „nikdy bych to nepodepsal“, hrají tvrdě. Dalibor Martínek Přečíst článek

Šéf ČEZ Beneš: Francouzi nechtějí, aby se Dukovany dostavěly Leaders Francouzské straně nejde podle šéfa ČEZ Daniela Beneše o to, aby vyhrála spor ohledně dostavby Dukovan, ale o to, aby elektrárna v Česku vůbec nevznikla. Beneš to řekl v reakci na dopis, který českému ministru průmyslu Lukáši Vlčkovi (STAN) poslal místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné. ČTK Přečíst článek