Dostavba Dukovan v mlze: Nějaké financování, minimální podíl českých firem a tlak z Evropy

Minulý týden společnost ČEZ oznámila odložení podpisu smlouvy o rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Tento krok odhaluje složitost smluvních vztahů v situaci, kdy financování projektu zůstává nejasné. Evropská komise dosud notifikovala podporu pouze pro jeden blok, což znamená, že financování je zajištěno pouze pro tento jediný blok. V minulosti trvala notifikace 18 měsíců, a nyní budou muset Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s ČEZ znovu žádat o notifikaci pro dva bloky.​

Nejasná je také struktura budoucího investora. Není jasné, zda bude EDU II ve vlastnictví ČEZ, státu (MPO či Ministerstva financí), nebo zda se zvolí jiný model. Vláda a příslušná ministerstva si v této otázce počínají tajnůstkářsky, když tak zásadní informace nejsou předem dostupné veřejnosti. To vyvolává otázky, zda je něco, co je třeba skrývat, a pokud ano, co to je.​

Čeká český průmysl prohra?

Dalším problémem je účast českých firem na projektu. Přestože se původně hovořilo o 60procentního podílu, nyní se zdá, že je obtížné garantovat i 20procentní účast, která by navíc mohla zahrnovat jen tak „strategické“ oblasti jako třeba catering a ubytování. To by znamenalo, že české firmy by se na klíčových technologických částech projektu podílely minimálně, což je pro český průmysl prohra.

Lukáš Kovanda: Trump dělá Ameriku malou. Zatím Názory Po takřka dvou měsících pobytu Donalda Trumpa v Bílém domě se nezdá, že tradičně stodenní doba hájení by v jeho případě měla pro Ameriku dopadnout dobře. Doba hájení sice ještě neuplynula celá, avšak již nyní se zdá, že lze celkem bezpečně říci, že ani po jejím uplynutí nezbude než pravit, „Trump dělá Amerikou malou“. Namísto velkou. Namísto skvělou. Jak zněly jeho patetické předvolební sliby, jež daly do mocného pohybu hnutí MAGA. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Situaci dále komplikuje stížnost francouzské společnosti EDF u Evropské komise proti rozhodnutí ČEZ vybrat jihokorejskou společnost KHNP k výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. EDF tvrdí, že KHNP může získat nespravedlivou dotační podporu od korejské vlády, což by mohlo ohrozit hospodářskou soutěž na evropském trhu. Ačkoli Evropská komise zatím nevydala oficiální stanovisko, objevily se zprávy, že zahájila komunikaci s KHNP. To vyvolává obavy, co se stane, pokud Komise začne intenzivně vyšetřovat celý proces, což by mohlo vést k dalšímu odložení projektu.

Otázkou zůstává i role Francie v celém procesu. Její podpora by mohla urychlit notifikaci financování, což by bylo pro Česko klíčové. Na druhé straně nelze vyloučit, že EDF bude prosazovat zpomalení celého schvalovacího procesu ve snaze získat zpět ztracenou pozici. Jak silný tlak Francie vyvine a jak se k tomu postaví Evropská komise, se teprve ukáže.

Tyto faktory společně vytvářejí nejistotu kolem rozšíření Dukovan, což může mít negativní dopad na energetickou bezpečnost České republiky.

ČEZ loni vydělal přes třicet miliard Zprávy z firem Energetická skupina ČEZ v loňském roce vydělala 30,5 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl téměř o tři procenta. Stoupl rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), meziročně se naopak firmě snížil zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Letos vedení polostátní skupiny očekává další pokles očištěného zisku na úroveň 25 až 29 miliard korun. ČTK Přečíst článek