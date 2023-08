Slovenské elektrárne si plácly s Westinghousem ohledně dodávek jaderného paliva

Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne, podepsal s americkou firmou Westinghouse smlouvu o dodávce jaderného paliva pro atomové elektrárny na Slovensku. Cílem je diverzifikace dodávek tohoto paliva. Slovensko, kde mají jaderné elektrárny největší podíl na výrobě elektřiny, tak už nebude závislé na dovozu jaderného paliva z Ruska.

První dodávky paliva pro reaktory typu VVER 440 od firmy Westinghouse by měl slovenský podnik dostat přibližně do jednoho roku od chvíle, co použití tohoto paliva bude schváleno v souladu se slovenskými zákony.

„Zajištění dalšího dodavatele jaderného paliva pro naše elektrárny je důležitým krokem k posílení energetické bezpečnosti Slovenska. Jaderné elektrárny jsou důležitým pilířem v energetickém mixu naší země, proto považuji za klíčové zajistit diverzifikaci dodávek jaderného paliva k jejich stabilnímu provozu,“ uvedl generální ředitel Slovenské elektrárne Branislav Strýček. Podpis smlouvy s Westinghousem je výsledkem mezinárodního tendru.

„Nabízíme jedinou západní alternativu pro tento typ reaktoru a nadále jsme plně odhodláni podporovat jaderné bloky provozované na Slovensku,“ uvedl představitel firmy Westinghouse Tarik Choho.

Slovenské elektrárne provozují jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích na západě Slovenska. V atomové elektrárně Mochovce nyní pokračuje spouštění třetího bloku a dostavba bloku čtvrtého; první dva bloky tam jsou v provozu již léta. Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách se podle Slovenské elektrárne podílí na produkci proudu na Slovensku z 59 procent; tento podíl ještě stoupne po dokončení elektrárny Mochovce a po ukončení výroby elektrické energie z hnědého uhlí.

Westinghouse by měl od příštího roku dodávat palivo také pro českou jadernou elektrárnu Dukovany a rovněž se podílet na dodávkách paliva pro elektrárnu Temelín. Ta je vybavena jiným typem reaktorů, než mají jaderné elektrárny v Dukovanech a na Slovensku.