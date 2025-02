Macron svolává druhé jednání o Ukrajině a bezpečnosti v Evropě. Češi nebudou chybět

Francie ve středu uspořádá druhé jednání o Ukrajině a bezpečnosti v Evropě. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informovala agentura Reuters. Pondělní schůzku omezil francouzský prezident Emmanuel Macron pouze na několik evropských představitelů, nyní Paříž podle Reuters pozve i další spojence z Evropské unie a Severoatlantické aliance, mimo jiné i Českou republiku, pobaltské státy, skandinávské země nebo Kanadu. Elysejský palác na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.

Reklama

Macron pondělní schůzku do Paříže svolal v reakci na záměr Spojených států jednat s Ruskem o příměří na Ukrajině bez Evropanů. Jedním z hlavních cílů jednání, o kterém média informovala jako o krizovém summitu, bylo proto stanovit společný postoj evropských zemí k Ukrajině. Schůze se zúčastnili šéfové vlád Francie, Německa, Británie, Dánska, Polska, Itálie a Španělska a také nejvyšší představitelé Evropské unie a NATO. Takový formát jednání však vyvolal kritiku některých evropských zemí.

Středeční jednání bude podle Reuters v hybridní podobě, kdy se představitelé některých zemí připojí přes video.

Cílem schůzek organizovaných Francií je vyhodnotit, jak by mohly vypadat možné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Některé země, jako například Francie nebo Švédsko, počítají i s účastní na případné mírové vojenské misi. Tu nevyloučilo ani Německo, ačkoli kancléř Olaf Scholz na toto téma nechtěl s novináři hovořit, neboť to v tuto chvíli považuje za nevhodné. Dalším tématem je zvýšení výdajů na obranu, což od členů NATO a od Evropy požaduje americký prezident Donald Trump.

Mezitím se dnes v Saúdské Arábii sešli zástupci Spojených států a Ruska k rozhovorům, které Washington považuje za úvod procesu k ukončení války na Ukrajině. Ta se třetím rokem brání ruské invazi, která je největším ozbrojeným konfliktem v Evropě od konce druhé světové války.

Reklama

Americký ministr zahraničí Marco Rubio po dnešním jednání v Rijádu řekl, že všichni, kdo se účastní konfliktu na Ukrajině, musejí souhlasit s řešením, jež konflikt ukončí. Jmenoval přitom Ukrajinu, Rusko i Evropu. Cílem je spravedlivý, trvalý a udržitelný konec války, dodal Rubio.

Češi dali Ukrajině víc peněz než Francouzi. Macron je na jednání přesto nepozval Názory Česká republika dosud Ukrajině poskytla vládní pomoc v přepočtu za 232 miliard korun, v Evropské unii jí tak náleží páté místo. Vyplývá to z dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu (viz graf níže). Institut průběžně sleduje a vyhodnocuje vojenskou, finanční i humanitární pomoc Ukrajině realizovanou několika desítkami zemí světa. Lukáš Kovanda Přečíst článek