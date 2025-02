Češi dali Ukrajině víc peněz než Francouzi. Macron je na jednání přesto nepozval

Česká republika dosud Ukrajině poskytla vládní pomoc v přepočtu za 232 miliard korun, v Evropské unii jí tak náleží páté místo. Vyplývá to z dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu (viz graf níže). Institut průběžně sleduje a vyhodnocuje vojenskou, finanční i humanitární pomoc Ukrajině realizovanou několika desítkami zemí světa.

Česko podle institutu poskytlo od začátku invaze Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 do konce loňského roku na úrovni vlády pomoc napadené zemi v objemu 7,96 miliardy eur související s řešením uprchlické krize a k tomu pomoc za 1,3 miliardy eur v podobě zejména vojenských dodávek. Celkově jde o zhruba 9,3 miliardy eur, což dle dnešního kursu odpovídá 232,2 miliardy korun.

Ze zemí EU v daném období realizovalo větší celkovou pomoc Ukrajině v absolutním vyjádření už pouze Německo, Polsko, Nizozemsko a Španělsko. Česká pomoc je dokonce absolutně vyšší než třeba pomoc Francie, jejíž ekonomika je ovšem zhruba devětkrát větší než ta česká. Z tohoto hlediska je zarážející, že Česko nebylo přizváno na včerejší summit některých evropských zemí ohledně války na Ukrajině, který se konal právě ve Francii.

