Lukašenko reaguje na postup Ukrajinců v Rusku. K hranicím posílá třetinu své armády

Ukrajina rozmístila na své straně hranice s Běloruskem více než 120 tisíc vojáků a Bělorusko v reakci na to vyslalo k celé své hranici s Ukrajinou skoro třetinu své armády.

V rozhovoru, který odvysílala ruská televize, to prohlásil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Ukrajinská pohraniční stráž ale podle médií tvrdí, že žádné změny na hranici s Běloruskem nezaznamenala a že Lukašenkova prohlášení neodpovídají skutečnosti.

„Když jsme viděli jejich agresivní politiku, přesunuli jsme tam a v určitých místech tak, jak by to bylo v případě války, obrany, rozmístili naše vojáky podél celé hranice,“ prohlásil Lukašenko podle státní agentury BelTA. Podle běloruského vůdce byly na hranici nasazeny i tajné služby a nejlépe vycvičené speciální síly. A ty „dělají svou práci“, řekl.

Zaminovaná hranice

Lukašenko je spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina a mimo jiné Rusku poskytl běloruské území pro invazi na Ukrajinu. Lukašenko uvedl, že bělorusko-ukrajinská hranice je zaminovaná „jako nikdy předtím“ a že ukrajinské jednotky utrpí obrovské ztráty, pokud se ji pokusí překročit.

„Situace na hranici s Běloruskem se nemění. Jak vidíme, nemění se ani Lukašenkova rétorika. Neustále pravidelně vyhrocuje situaci, aby potěšil teroristickou zemi,“ řekl listu Ukrajinska pravda mluvčí ukrajinské pohraniční stráže Andrij Demčenko. „Nepozorujeme zvýšení počtu techniky ani živé síly běloruských jednotek u našich hranic,“ dodal plukovník Demčenko.

Bělorusko už minulý týden oznámilo, že posílí svá vojska na hranicích s Ukrajinou. Učinilo tak poté, co Lukašenko uvedl, že běloruský vzdušný prostor narušilo asi deset ukrajinských dronů směřujících do Ruska, což označil za provokaci.

Lukašenko neuvedl, kolik vojáků Minsk přemístil k hranici. Běloruská profesionální armáda má asi 48 tisíc vojáků a hranice střeží kolem 12 tisíc pohraničníků, poznamenala agentura Reuters.

Ukrajinská armáda zahájila 6. srpna útok v ruské Kurské oblasti. Od té doby podle svého velitele dobyla asi 1150 kilometrů čtverečních ruského území a desítky ruských obcí, včetně okresního města Sudža. Ruská rozvědka věděla, že ukrajinská armáda má v záloze 14 dobře vycvičených brigád, což by stačilo k dobytí Kursku, řekl serveru Novaja gazeta Jevropa po ukrajinském útoku nejmenovaný zdroj z ruské armády. Ukrajina podle něj využila toho, že Lukašenko stáhl svá vojska od hranic s Ukrajinou, a tak mohl Kyjev k útoku na Rusko využít síly, které do té doby stály u hranic s Běloruskem.

Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.