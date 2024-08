Napětí na hranicích stoupá. Bělorusové u Ukrajiny rozmisťují vojáky a vybavení, tvrdí Kyjev

Bělorusko pod záminkou vojenského cvičení soustřeďuje na hranicích s Ukrajinou značný počet vojáků a techniky, uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí, podle kterého jsou na hranicích i běloruské síly pro speciální operace.

Reklama

Ukrajina také varovala, že vojenská cvičení v pohraniční oblasti představují hrozbu pro globální bezpečnost kvůli blízkosti černobylské jaderné elektrárny.

Poblíž severní hranice Ukrajiny, v běloruské Gomelské oblasti, se podle tvrzení ukrajinského ministerstva nacházejí tanky, dělostřelectvo, systémy protivzdušné obrany a ženijního vybavení. Ministerstvo proto vyzvalo odpovědné činitele v Minsku, aby „pod tlakem Moskvy nedělali tragické chyby pro vlastní zemi“ a stáhli vojska do přiměřené vzdálenosti od společné hranice. Kyjev současně zdůraznil, že neplánuje žádné nepřátelské akce proti běloruskému lidu.

Postup ukrajinských jednotek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj současně ve svém poselství informoval, že ukrajinské síly v ruské Kurské oblasti postoupily až o tři kilometry. Převzaly rovněž kontrolu nad dalšími dvěma osadami, cituje Zelenského agentura Reuters. Ukrajinská vojska zahájila invazi do ruské Kurské oblasti 6. srpna.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko před několika dny oznámil, že jeho země posílí vojenské jednotky směrem k hranicím s Ukrajinou. Jako důvod uvedl značné nahromadění vojsk na ukrajinské straně. Řekl, že Ukrajina tam rozmístila až 120 tisíc vojáků.

Reklama

Minsk je spojencem Moskvy, do války proti Ukrajině se ale aktivně nezapojuje. V únoru 2022 Lukašenko povolil ruským vojskům přejít z Běloruska na Ukrajinu. Ruské jednotky se ale nakonec z této oblasti stáhly.

Evropa zbrojí jako o život a Strnad bohatne Zprávy z firem Zbrojovka Excalibur Army holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada loni zvýšila tržby téměř o 40 procent na rekordních 18,7 miliardy korun. Hrubý zisk činil 4,5 miliardy korun a byl tak meziročně vyšší o 120 procent. Většinu tržeb firma získala v členských zemích NATO a také na Ukrajině, kam dodává vojenskou techniku. Uvedl to generální ředitel Excalibur Army Petr Kratochvíl. ČTK Přečíst článek