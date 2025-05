U státních maturit letos neuspělo dvakrát víc studentů než loni

U státní části maturitní zkoušky letos na jaře neuspělo 12,3 procenta studentů. Je to dvakrát víc než loni, ale podobně jako v jiných letech po epidemii covidu-19. Nejvyšší podíl neúspěšných maturantů byl u nástavbového studia, kde dosáhl 37 procent, a na odborných učilištích, kde zkoušky nezvládla asi čtvrtina žáků. Naopak na gymnáziích se neúspěšnost u maturit dlouhodobě pohybuje mezi jedním až dvěma procenty, uvedli zástupci ministerstva školství a organizace Cermat, která státní maturity zajišťuje.

Test z češtiny letos nezvládlo devět procent maturantů, kteří zkoušku skládali poprvé, loni jich bylo 2,8 procenta. U maturity z matematiky neuspělo 12,4 procenta studentů, před rokem 4,9 procenta. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) řekl, že didaktický test z matematiky byl náročnější než loni, respektive loni byl lehčí, než by měl být. Neshledal ale důvody, proč zkoušku dál přezkoumávat či uvažovat o změně hodnocení. „Nebyl to žádný exces,“ uvedl. Tyto argumenty sdělí při osobním setkání i signatářům petice, kteří na obtížnost testu poukazovali.

Ke společné části maturitní zkoušky se letos přihlásilo zhruba 80 800 středoškoláků, kteří maturovali poprvé, o 5200 víc než v roce 2024. Didaktické testy na začátku května psalo 77 200 z nich, o 5300 víc než před rokem.

Angličtina vede

Pro všechny je povinná maturita z češtiny, druhý předmět si maturanti volí mezi matematikou a cizím jazykem. Většina takzvaných prvomaturantů, necelých 80 procent, si vybrala angličtinu. Neúspěšnost u maturity z anglického jazyka činila 3,5 procenta, podobně jako v předchozích letech. Matematiku si zvolilo 19 procent studentů - zájem o ni roste třetí rok po sobě a neúspěšnost se s výjimkou výkyvu v loňském roce pohybuje kolem hranice 12 procent. Nadále klesá obliba němčiny, kterou si poprvé zvolilo méně než procento studentů. Nezvládlo ji 22 procent z těch, kteří absolvovali didaktické testy. Na gymnáziích bývá neúspěšnost státní maturity z němčiny kolem tří procent, zatímco na odborných školách to bylo tento rok přes 40 procent.

Jen minimální zájem je o další cizí jazyky - ruštinu zvolilo 366 maturantů, španělštinu 151 a francouzštinu 70 studentů.

