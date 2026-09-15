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newstream.cz Politika Lavrov: Rusko nepřestane bojovat ani během případných mírových jednání

Lavrov: Rusko nepřestane bojovat ani během případných mírových jednání

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK, fry
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Moskva odmítá, že by případná mírová jednání znamenala zastavení bojů na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zároveň usiluje o schůzku se svým americkým protějškem Markem Rubiem v New Yorku.

Rusko nehodlá zastavit boje na Ukrajině ani v případě, že začnou jednání o ukončení války. Podle agentury Reuters to uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva podobný postoj zastávala už dříve, zatímco Kyjev považuje právě příměří za výchozí bod pro zahájení mírových rozhovorů.

Lavrov zároveň podle agentury RIA Novosti uvedl, že by se chtěl na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku sejít s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Schůzka by přišla v době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží zprostředkovat ukončení více než čtyři roky trvající války.

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Moskva nechce příměří před jednáním

Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 na příkaz prezidenta Vladimira Putina. Moskva tehdy tvrdila, že cílem invaze je sousední zemi „demilitarizovat“ a „denacifikovat“. Pro případné ukončení války nyní klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu nepřijatelné i s ohledem na její ústavu.

Rusko mimo jiné požaduje postoupení území, která jeho armáda dosud nedokázala vojensky ovládnout. Putin v minulosti rovněž zpochybňoval ukrajinskou státnost i legitimitu prezidenta Volodymyra Zelenského.

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Ukrajinského prezidenta následně vyzval, aby zastavil útoky na ruskou ropnou infrastrukturu, protože podle Trumpa škodí celému světu.

Kyjev své údery hájí tím, že Rusko z příjmů z prodeje ropy financuje válku. Moskva invazi nadále označuje jako „speciální vojenskou operaci“ a tento výraz ve svém dnešním vystoupení znovu použil i Lavrov.

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