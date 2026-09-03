„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že existuje šance na mírovou dohodu, která by ukončila válku Ruska proti Ukrajině pokračující pátým rokem. Zároveň znovu obvinil Kyjev ze „státního terorismu“ kvůli ukrajinskému varování před riziky, jaká hrozí civilním letadlům v ruském vzdušném prostoru. Putin podle tiskových agentur také uvedl, že mezi Ruskem a Ukrajinou pokračují kontakty, a to především prostřednictvím zvláštních služeb.
„Teď je těžké říci, nakolik (tyto kontakty) povedou k mírové dohodě, vzhledem k prohlášením, jaká jsme v poslední době slyšeli od nejvyšších představitelů Ukrajiny. Ale kontakty skutečně jsou, pokračují a to hlavně prostřednictvím zvláštních služeb,“ řekl Putin.
Rusku se na Ukrajině nedaří, a tak obrací pozornost proti evropským zemím, které Kyjev podporují. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro CNN uvedl, že Moskva sahá k sabotážím, dezinformacím a útokům na měkké cíle. Putin podle něj navíc válkou dosáhl přesně opačného výsledku, než zamýšlel: sjednotil NATO a EU.
Petr Pavel pro CNN: Putin chtěl rozdělit NATO. Dosáhl přesného opaku
Politika
Rusku se na Ukrajině nedaří, a tak obrací pozornost proti evropským zemím, které Kyjev podporují. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro CNN uvedl, že Moskva sahá k sabotážím, dezinformacím a útokům na měkké cíle. Putin podle něj navíc válkou dosáhl přesně opačného výsledku, než zamýšlel: sjednotil NATO a EU.
Řada zemí, včetně Spojených států a Číny, je připravena mírové urovnání podpořit, poznamenal ruský prezident. „Problém však nakonec musí vyřešit země zapojené do konfliktu, a to je Rusko a Ukrajina. To je správný přístup. Přesto jsme vděční všem, kteří se snaží přispět k urovnání. Existuje nějaká šance? Podle mého názoru ano, existuje,“ řekl na ekonomickém fóru ve Vladivostoku na ruském Dálném východě.
Putin obvinil Západ
Putin současně poukázal na případy zabavení obchodních plavidel, na útoky proti lodím a také na ukrajinské varování, které označil za hrozbu útoků proti civilním letadlům. „To je samozřejmě projev státního terorismu, a to bezpochyby ztěžuje možnost dvoustranných mírových jednání,“ prohlásil ruský vůdce. To, že západní spojenci podle něj mlčky opomíjejí počínání Kyjeva, z nich dělá „spolupachatele mezinárodního terorismu“.
Ukrajina oficiálně oznámila Mezinárodní agentuře pro civilní letectví (ICAO), že ruský vzdušný prostor není bezpečný kvůli zvýšené vojenské aktivitě, uvedl ve středu na sociální síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Vyzýváme všechny, aby se mu (ruskému vzdušnému prostoru) vyhýbali,“ uvedl Sybiha. Rusko podle něj záměrně ignoruje hrozby pro leteckou dopravu, které jsou důsledkem jeho agrese proti Ukrajině. „Chceme zabránit nezamýšleným incidentům,“ napsal také Sybiha. „Válka se vrací domů do Ruska. Ukrajina využívá své právo na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie.
Ukraine has officially notified @icao that the Russian airspace is not safe for civilian aviation because of increased military activity. We urge everyone to avoid it.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 2, 2026
Russia has been deliberately ignoring the existing threats as a result of its aggression against Ukraine, which…
Ministři zahraničí zemí Evropské unie podpořili zpřísnění vízových omezení pro ruské turisty a zákaz vstupu do EU pro bývalé ruské vojáky. Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové chce Unie také důsledněji bránit obcházení sankcí. Některé státy navíc znovu otevírají debatu o využití zmrazených ruských aktiv na podporu Ukrajiny.
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Politika
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V prosinci 2024 letoun ázerbájdžánského dopravce omylem sestřelila ruská protivzdušná obrana. O život přišlo 38 lidí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý upozornil aerolinky a pojišťovny na to, že ruský vzdušný prostor je kvůli ukrajinským dronům nebezpečný, takže ruské nebe je fakticky uzavřené. Ruský ministr obrany Andrej Nikitin v reakci uvedl, že Rusko nedovolí Ukrajině vážně narušit civilní lety. Některá ruská média ale informovala o tom, že největší soukromá letecká společnost v Turecku, Pegasus, po Zelenského varování obrátila několik letadel směřujících do Moskvy a následně zrušila několik desítek leteckých spojů do Moskvy, Petrohradu i dalších ruských měst. Lety z Ruska také odvolala.
Rusové se prý hlásí do války jako dobrovolníci
Ruský prezident ve Vladivostoku – již podruhé tento týden – popřel zprávy o chystané mobilizaci Rusů do války proti Ukrajině. „Je to informační útok ze strany nepřítele v předvečer voleb do Státní dumy (dolní komory parlamentu) ve snaze ovlivnit jejich výsledek,“ prohlásil podle serveru BBC News. „Je to naprostý nesmysl, informační útok na Rusko,“ prohlásil Putin ve středu v Biškeku. Tvrdil, že Rusové se hlásí do války jako dobrovolníci, zatímco na Ukrajině je násilím ženou na frontu „jako toulavé psy“.
Putin podle agentury Interfax ve Vladivostoku také řekl, že velcí ruští podnikatelé sami navrhli, že dobrovolně přispějí stovkami miliard rublů do státního rozpočtu. „Setkal jsem se se zástupci našich podnikatelských kruhů a lidé se, pro mě zcela nečekaně, postavili a nabídli konkrétní příspěvek,“ uvedl.
Vysoké vládní výdaje na válku, stejně jako zahraniční sankce, zatěžují ruskou ekonomiku. Putin je však zatím ochoten to akceptovat, aby dosáhl svých cílů na Ukrajině, poznamenala agentura DPA.