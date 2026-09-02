„Bezpečné dny na ruském nebi skončily.“ Zelenskyj varuje aerolinky, Moskva slibuje odpověď
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval aerolinky a pojišťovny, že „bezpečné dny na ruském nebi skončily“ a že se nad Ruskem budou objevovat drony ve velkém množství. Moskva jeho slova označila za státní terorismus a tvrdí, že civilní leteckou dopravu vážně narušit nedovolí. Ruská letiště přitom kvůli ukrajinským dronům omezují provoz prakticky denně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výrazně přitvrdil rétoriku vůči Rusku. Aerolinky a pojišťovny vyzval, aby počítaly s tím, že ruský vzdušný prostor bude kvůli ukrajinským dronům stále nebezpečnější.
„Na ruském nebi jednoduše budou drony v takovém množství, že je to třeba vzít v úvahu,“ napsal Zelenskyj na síti X.
It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026
Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every…
Zároveň zdůraznil, že Ukrajina nechce cíleně ohrožovat civilní letectví. „Nechceme, aby byly zmařeny životy nevinných lidí. Proto varujeme naše partnery: bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ uvedl.
Varování podle něj míří především k leteckým společnostem, které nadále létají do Moskvy, Petrohradu a dalších důležitých ruských destinací.
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Putin mluví o státním terorismu
Moskva reagovala ostře. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Zelenského slova znějí jako státní terorismus.
„S teroristy se nevedou žádná jednání,“ řekl Putin a dodal, že Rusko odpoví.
Putin zároveň uvedl, že Moskva je připravena na konkrétní jednání o ukončení války, pokud by do nich přišel nový impulz. Současně prohlásil, že nepochybuje o ruském vítězství a zhroucení ukrajinských sil.
Za hlavní hrozbu pro Rusko označil právě drony, se kterými se podle něj Moskva dokáže vypořádat.
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Moskva: Civilní lety ochráníme
Na Zelenského varování následně reagoval také ruský ministr dopravy Andrej Nikitin. Tvrdí, že Rusko nedovolí Ukrajině vážně narušit civilní leteckou dopravu.
„Samozřejmě, že se na to připravujeme a že bereme v úvahu všechny takové hrozby. Neustále zlepšujeme leteckou bezpečnost a letištní bezpečnostní požadavky, na všechno máme řešení,“ uvedl Nikitin.
Podle něj je ministerstvo dopravy v úzkém kontaktu s ruským ministerstvem obrany i národní gardou.
„Věřím, že nedovolíme žádné výraznější narušení civilní letecké dopravy,“ dodal.
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Letiště už provoz omezují téměř denně
Ukrajina používá při útocích na ruskou vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu především drony, často v počtu desítek až stovek za den.
Dopady už nyní pociťuje i civilní letectví. Ruské úřady prakticky denně přerušují provoz na letištích v oblastech, kde se drony objevují.
Rizika ukázal také incident z prosince 2024. Ruská protivzdušná obrana tehdy při odrážení ukrajinského dronového útoku zasáhla letadlo Azerbaijan Airlines. Stroj musel nouzově přistát v Kazachstánu a incident si vyžádal desítky obětí.
Zelenskyj tvrdí, že právě pokračující útoky dronů znamenají konec dosavadního pocitu bezpečí v ruském vzdušném prostoru. Moskva naopak ujišťuje, že vážnější ochromení civilního létání nepřipustí.
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