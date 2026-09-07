Putin může válčit ještě dva roky. Rusku zatím zdroje nedocházejí, tvrdí ukrajinská rozvědka
Rusko podle ukrajinské vojenské rozvědky dokáže financovat válku ještě nejméně dva roky. Zároveň ale čelí rostoucímu rozpočtovému deficitu, problémům bank a nedostatku lidí. Kyjev proto chce spolu s partnery dál omezovat přísun technologií a dalších zdrojů, které Moskva využívá pro vedení války.
Rusku vystačí zdroje na to, aby válku proti Ukrajině vedlo ještě další dva roky, uvedl v rozhovoru s agenturou Ukrinform šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Oleh Ivaščenko.
Rusko se podle něho potýká s nedostatkem pracovní síly, rostoucím deficitem státního rozpočtu i zhoršující se situací bankovního systému. „Zároveň zdroje pro vedení války proti Ukrajině má ještě dostatečné. Nevylučujeme, že tyto zdroje mohou vystačit v roce 2027 i v roce 2028,“ řekl Ivaščenko.
Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.
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Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.
Je proto podle něho nutné, aby Ukrajina a její partneři pracovali na tom, aby Rusko o tyto zdroje přišlo. „Víme, které země dodávají Ruské federaci elektronické komponenty, stroje a speciální chemikálie,“ řekl Ivaščenko. Existuje mnoho prostřednických firem, které takové zboží dodávají do Ruska, které je následně využívá ve válce proti sousední zemi.
Hlavním cílem ruské armády je zmenšit bojový potenciál Ukrajiny a její možnosti útočit na cíle v Rusku. „Útočí zejména na muniční sklady a snaží se najít a zasáhnout výrobní místa,“ řekl k ruskému postupu Ivaščenko. Upozornil, že čím více se bude blížit zima, tím více se Rusko zaměří na energetické objekty a teplárny – „všechno, na čem záleží život měst a vesnic“.
Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
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Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
Většina Rusů je prý proti válce
Šéf HUR také tvrdí, že přes 60 procent lidí v Rusku je proti válce. „Jde o důsledek ekonomické situace a velkých ztrát,“ řekl. Lze podle něho říct, že způsob získávání nových vojáků, jaký Rusko v uplynulých letech využívalo, se do velké míry vyčerpal. „Vidíme, že rozpočty regionů v Rusku už nedokážou vyplácet náborové příspěvky“ vojákům, kteří se přihlásili do války na Ukrajině, uvedl Ivaščenko. Každý den podle něho zemře nebo utrpí závažné zranění 1 200 až 1 400 ruských vojáků, někdy i 1 500. Ivaščenko připustil, že je těžké říct, zda by současné ekonomické problémy a těžké ztráty mohly ruskou společnost přimět k protestům.
Rusko od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 veškeré projevy nesouhlasu s válkou tvrdě trestá. Politická opozice v zemi neexistuje, drtivá většina odpůrců současného kremelského režimu je v exilu nebo ve vězení a někteří kritici prezidenta Vladimira Putina jsou dokonce po smrti.