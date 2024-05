Kyjev: Rusové přišli od začátku války už o půl milionu mužů

Ruská armáda od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 přišla o 500 tisíc mužů, uvedl ukrajinský generální štáb. Údaj však nelze nezávisle ověřit a Moskva o svých ztrátách neinformuje. Ukrajinský údaj navíc nerozlišuje mezi mrtvými, zraněnými či pohřešovanými vojáky nepřátelské strany.

Podle odhadu ukrajinské armády, o kterém informují ukrajinská média, se za poslední den ruské ztráty zvýšily o zhruba 1000 mužů na 500 080 vojáků. Podle ukrajinského generálního štábu ruská armáda zaznamenala také rozsáhlé škody na technice.

Moskva údaje o svých ztrátách nezveřejňuje a neexistuje ani žádný třetí zdroj, který by dokázal přesně a nezávisle popsat ztráty ruské armády. V únoru stanice BBC uvedla, že na základě otevřených zdrojů zjistila, že při bojích na Ukrajině zemřelo na 45 tisíc ruských vojáků. Americký list The New York Times na začátku roku informoval o odhadu Pentagonu, podle kterého ztráty ruské armády dosáhly na 300 tisíc mužů. Z nich 60 tisíc podle této informace zemřelo. Spojené státy podporují ve válce Ukrajinu.

O svých ztrátách podrobně neinformuje ani Ukrajina. V únoru ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ve válce padlo na 31 tisíc ukrajinských vojáků. Počet zraněných ale nechtěl uvést, aby neposkytl Rusku výhodu. V posledních měsících se však ukrajinská armáda nacházela pod ruským tlakem a Ukrajina přijala opatření, jež zpřísnila podmínky mobilizace.

