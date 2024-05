EU chce zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou, v cestě stojí Maďaři

Evropská unie usiluje o formální zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem do konce června. S odkazem na pětici diplomatů členských zemí to napsal obvykle dobře informovaný bruselský web Politico. Největší překážkou je podle diplomatů dlouhodobě odmítavý přístup Maďarska, které se však Brusel a Kyjev snaží přesvědčit o tom, že Ukrajina plní jeho požadavky.

Prezidenti a premiéři členských států EU v prosinci souhlasili se zahájením jednání o vstupu obou zemí, které o členství požádaly krátce po předloňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních měsících apeluje na co nejrychlejší formální začátek rozhovorů. Diplomaté se shodují na tom, že by se tak mělo stát na červnovém summitu. EU by tímto krokem podle nich vyslala Kyjevu signál podpory v době sílící ruské ofenzivy.

V cestě stojí Orbán

Za jedinou potenciální překážku považují nejasný postoj Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán je považován za spojence ruského prezidenta Vladimira Putina a dává vůči ukrajinskému členství najevo výhrady. Budapešť svůj nesouhlas oficiálně zdůvodňuje obavami o práva maďarské menšiny na Ukrajině. Kyjevští představitelé tvrdí, že jsou v současnosti zapojeni do intenzivních kontaktů s maďarskou stranou, které mají její požadavky uspokojit. Jednání se účastní i bruselští činitelé.

Unijní státy musí pro zahájení rozhovorů jednomyslně odsouhlasit vyjednávací rámec, jehož návrh jim Evropská komise předložila v březnu. Teprve poté bude moci EU uspořádat mezivládní konferenci s Ukrajinou, která jednání formálně zahájí.

Současné belgické předsednictví Rady EU podle zdrojů webu Politico konferenci naplánovalo na 25.června, termín však zatím diplomaté označují za pracovní. „Jako vždy je těžké předpovídat, jak zareaguje Maďarsko, než to uslyšíme od samotného Orbána,“ řekl webu jeden z diplomatických zdrojů, který varoval před předčasným optimismem.

Vyjednavači belgického předsednictví se přitom maďarské kolegy snaží přesvědčovat i argumentem, že by měla Budapešť kývnout na červnové zahájení rozhovorů, aby nemusela v Maďarsku neoblíbené téma řešit z pozice předsedajícího státu sama. Maďarsko převezme vedení Rady EU od Belgie začátkem července a podle diplomatů má zcela jiné priority než ukrajinské členství v unii. Debatám o přístupových rozhovorech se ale vyhne jen v případě, že budou zahájeny v červnu.

Podle mluvčího maďarského zastoupení při EU se nyní Budapešť soustředí na dosažení shody o vyjednávacím rámci. Dokud nebude, je stanovení termínu zahajovací konference s Ukrajinou předčasné, řekl mluvčí Politiku.