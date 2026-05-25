Kreml varuje Arménii: Sbližte se s EU a přijdete o levný plyn

Dmitrij Peskov
ČTK

Kreml varuje Arménii před sbližováním s Evropskou unií. Pokud se Jerevan odkloní od integrace s Ruskem, může podle mluvčího Dmitrije Peskova přijít o zvýhodněné ceny ruského plynu.

Arménie by mohla přijít o velmi atraktivní ceny, za které teď kupuje ruský plyn, pokud se odkloní od integrace s Ruskem. Na novinářský dotaz ohledně vztahů s Arménií to odpověděl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, informuje agentura Reuters. Arménie je členem Ruskem vedeného ekonomického uskupení Euroasijská hospodářská unie (EAHU) a je silně závislá na energetických dodávkách z Ruska.

Arménie se v posledních letech snaží prohlubovat vztahy s Evropskou unií. Vloni dokonce přijala zákon, který deklaruje záměr usilovat o členství Arménie v EU.

„Je tu velmi atraktivní a více než zvýhodněná cena za ruský plyn,“ uvedl Peskov na dotaz. „Takovéto podmínky ale samozřejmě nejsou k dispozici těm, kteří jsou součástí jiných integračních struktur. Tam je cenový systém naprosto odlišný. Je založen na trhu,“ dodal.

Arménský ministr zahraničí Ararat Mirzojan dnes uvedl, že jeho země nemá žádný zájem na přerušení politických a ekonomických vztahů s Ruskem. „Chceme a budeme usilovat o zachování a prohloubení našich běžných vztahů,“ dodal.

Kritika prezidenta Pašinjana

Arménský premiér Nikol Pašinjan se letos rozhodl, že se nezúčastní květnových oslav vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce v Moskvě. Vysvětlil to začínající kampaní před červnovými volbami. Moskva však v reakci na jeho rozhodnutí kritizovala sbližování Jerevanu se Západem a ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Arménie se postupně odtrhává od Ruska. Prohlásil také, že Jerevan by měl uspořádat referendum o přistoupení Arménie do Evropské unie a o vystoupení z EAHU.

Cenový rozdíl

Na levné dodávky ruského plynu do Arménie poukazoval Putin už při dubnovém setkání s Pašinjanem. Uvedl tehdy, že Arménie platí pouze 177,5 dolaru (zhruba 3700 korun) za 1000 krychlových metrů ruského plynu, který by v Evropě stál přes 600 dolarů. „Ten rozdíl je obrovský,“ dodal.

Vztahy Jerevanu s Moskvou se vyostřují od roku 2023, kdy Ázerbájdžán sousedící s Arménií bleskovou vojenskou operací znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desítky let trvající vládu tamních arménských separatistů. Ruské oddíly byly rozmístěny v Karabachu jako mírové síly po arménské porážce v krátké válce s Ázerbájdžánem na podzim 2020.

Arménie se v roce 2023 připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu, což Moskva označila za nepřátelský krok. Soud vydal zatykač na prezidenta Putina a obvinil ho z osobní odpovědnosti za únosy dětí z Ukrajiny. Arménie také v roce 2024 zmrazila svou účast v Organizaci kolektivní bezpečnosti, kterou vede Moskva.

Tak už nejen Francouzi. O Explosii mají zájem i tři české firmy, řekl Babiš

Babiš: O nákup Explosie by měly zájem tři české firmy
ČTK
ČTK
ČTK

O možném prodeji státní Explosie se rozjíždí politicky citlivá debata. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o pardubického výrobce výbušnin mají zájem tři velké české firmy. Zároveň tvrdí, že stát by si případný prodej pojistil tak, aby neohrozil strategické zájmy Česka.

O případný nákup pardubické společnosti Explosia by měly zájem tři české firmy. Pokud by vláda rozhodla o jejím prodeji, zajistila by, že kupující nebude vystupovat proti strategickým zájmům Česka, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah.

Babiš o možném prodeji Explosie začal mluvit minulý týden po návštěvě tohoto státního výrobce výbušnin a střelivin. Na počátku zmínil možný zájem Francie o podnik, dnes řekl, že by kupujícím mohl být spíš český subjekt. „Pak se ozvaly všechny firmy, jsou to obrovské firmy, tři obrovské firmy, které o to budou mít obrovský zájem,“ řekl premiér.

Zdůraznil, že u případného prodeje by si vláda v prodejní smlouvě pojistila bezpečnostní rizika. „Nemohlo by se stát, že by firmu koupil někdo, kdo by měl úmysly v rozporu se strategií České republiky,“ řekl Babiš.

Možný prodej Explosie kritizovaly opoziční strany. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě a k posilování obranných kapacit v Evropě.

Babišova kritika

Babiš kritizoval, že Explosia na rozdíl od jiných státních společností nepřináší významné prostředky do státního rozpočtu. Podle něj se to nezmění ani v budoucnu. „U Explosie žádné peníze nebudeme mít, protože Explosia investuje všechny volné prostředky,“ řekl premiér.

Problematicky vnímá také to, že dosud Explosia neměla uzavřenou smlouvu o spolupráci s Armádou ČR. Vyjádřil přání, aby pardubická společnost dodávala náplně do munice pro tanky Leopard, které armáda nakupuje.

Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.

Další rána pro ČT a rozhlas. Koalice chce rozšířit výjimky z poplatků

Koalice navrhla rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo
ČTK
nst
nst

Financování České televize a Českého rozhlasu čeká další politický střet. Skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z ANO navrhla rozšířit okruh lidí a firem, kteří by nemuseli platit televizní a rozhlasový poplatek.

Nově by poplatky neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Osvobození by se mělo rozšířit také na podnikatele a firmy do 50 zaměstnanců místo současných 24 pracovníků. Podle odhadu předkladatelů by Česká televize a Český rozhlas přišly o stamiliony korun.

Autoři novely v důvodové zprávě uvádějí, že hranici 75 let zvolili kvůli tomu, že jde o skupinu lidí se zvýšenou zdravotní, sociální a ekonomickou zranitelností. Senioři by se zároveň mohli rozhodnout, že budou poplatky dál platit dobrovolně, pokud by se z evidence neodhlásili.

Novela počítá také s osvobozením držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí. Cílem je podle předkladatelů zohlednit sociální a životní situaci těchto skupin a snížit jejich finanční zatížení.

Kritika opozice

Návrh ale okamžitě vyvolal kritiku opozice. Někdejší ministr kultury Martin Baxa z ODS ho označil za další úder proti nezávislým médiím veřejné služby. Na síti X upozornil, že stamilionový výpadek příjmů by mohl přijít prakticky ze dne na den.

„Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií,“ napsal Baxa.

Předseda STAN Vít Rakušan mluví o snaze vládní koalice dostat média veřejné služby pod okamžitý tlak. Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet. „Může to obě média dostat do insolvence. Zášť politiků Babišovy vládní koalice proti veřejnoprávním médiím musí být opravdu silná, když navrhují takto bezprecedentní a brutální kroky,“ sdělil Rakušan prostřednictvím mluvčí STAN.

Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový ze 45 na 55 korun. Česká televize má letos z poplatků naplánované příjmy 6,7 miliardy korun, Český rozhlas téměř 2,5 miliardy.

Předkladatelé tvrdí, že novela by neměla veřejnoprávním médiím způsobit větší výpadek, než kolik jim přineslo loňské zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Podle zdůvodnění návrh nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby.

Do sporu ale vstupuje i širší vládní plán. Kabinet chce převést financování České televize a Českého rozhlasu z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrh zákona o médiích veřejné služby dostal více než 300 připomínek a zabývat se jím má koaliční rada.

Podle záměru by Česká televize měla příští rok hospodařit s 5,74 miliardy korun, zatímco letos má rozpočet 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl od státu získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků.

Návrh kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Varují před zestátněním, omezením nezávislosti veřejnoprávních médií i dalším zadlužováním státu. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu už v dubnu vstoupili do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od plánu ustoupila.

