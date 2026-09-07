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newstream.cz Politika Kreml naznačil nový pohyb kolem Ukrajiny. Ve hře je i telefonát Putina s Trumpem

Kreml naznačil nový pohyb kolem Ukrajiny. Ve hře je i telefonát Putina s Trumpem

Dmitrij Peskov
ČTK
ČTK
ČTK
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Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.

Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině, zatím je ale brzy na to hovořit o termínech a místu. Dnes to podle agentury TASS řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. O možnostech ukončení čtyři a půl roku trvající ruské invaze na Ukrajinu o víkendu nejdříve v Moskvě a pak v Kyjevě jednali zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Dmitrij Peskov

Kreml naznačil nový pohyb kolem Ukrajiny. Ve hře je i telefonát Putina s Trumpem

Politika

Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.

ČTK

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Kreml podle Peskova také nevylučuje, že by si ruský prezident Vladimir Putin a Trump mohli zatelefonovat kvůli jednáním z minulého víkendu. Moskva ale ještě nedostala žádné informace týkající se rozhovorů Trumpových zmocněnců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Kyjevě.

Andrej Babiš

Při omezení pohybu ruských diplomatů chce Babiš postupovat se spojenci

Politika

Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků.

ČTK

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Spojené státy se snaží dosáhnout ukončení ruské války proti Ukrajině, jejich úsilí však zatím výsledky nepřineslo. Pozornost Trumpovy administrativy se navíc v posledních měsících upřela na Blízký východ poté, co USA a Izrael koncem února zahájily válku proti Íránu.

Válka minimálně do zimy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po nedělní schůzce s Kushnerem a Witkoffem řekl, že územní otázky mezi Ukrajinou a Ruskem lze řešit pouze při jednání prezidentů obou zemí. Vyjádřil také přesvědčení, že se válka protáhne minimálně do letošní zimy.

Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost

Válka si účtuje „daň ze strachu”. Rusové hromadí hotovost

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Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.

nst

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Vladimir Putin
Aktualizováno

„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru

Politika

Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.

ČTK

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