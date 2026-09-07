Kreml naznačil nový pohyb kolem Ukrajiny. Ve hře je i telefonát Putina s Trumpem
Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.
Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině, zatím je ale brzy na to hovořit o termínech a místu. Dnes to podle agentury TASS řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. O možnostech ukončení čtyři a půl roku trvající ruské invaze na Ukrajinu o víkendu nejdříve v Moskvě a pak v Kyjevě jednali zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.
Kreml naznačil nový pohyb kolem Ukrajiny. Ve hře je i telefonát Putina s Trumpem
Politika
Kreml připouští návrat k třístranným jednáním o Ukrajině a nevylučuje ani telefonát Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Konkrétní termín ani místo ale zatím nejsou na stole. Volodymyr Zelenskyj mezitím tvrdí, že klíčové územní otázky mohou vyřešit jen prezidenti Ukrajiny a Ruska.
Kreml podle Peskova také nevylučuje, že by si ruský prezident Vladimir Putin a Trump mohli zatelefonovat kvůli jednáním z minulého víkendu. Moskva ale ještě nedostala žádné informace týkající se rozhovorů Trumpových zmocněnců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Kyjevě.
Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků.
Při omezení pohybu ruských diplomatů chce Babiš postupovat se spojenci
Politika
Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků.
Spojené státy se snaží dosáhnout ukončení ruské války proti Ukrajině, jejich úsilí však zatím výsledky nepřineslo. Pozornost Trumpovy administrativy se navíc v posledních měsících upřela na Blízký východ poté, co USA a Izrael koncem února zahájily válku proti Íránu.
Válka minimálně do zimy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po nedělní schůzce s Kushnerem a Witkoffem řekl, že územní otázky mezi Ukrajinou a Ruskem lze řešit pouze při jednání prezidentů obou zemí. Vyjádřil také přesvědčení, že se válka protáhne minimálně do letošní zimy.
Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
Válka si účtuje „daň ze strachu”. Rusové hromadí hotovost
Money
Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru
Politika
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.