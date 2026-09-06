Při omezení pohybu ruských diplomatů chce Babiš postupovat se spojenci
Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků.
Babiš uvedl, že vláda vnímá současnou situaci v Německu a zabývala se jí mimořádná Bezpečnostní rada státu. Řešila mimo jiné koordinaci bezpečnostních služeb i kybernetické útoky, které jsou podle premiéra reálné. Vláda ale podle něj přijala opatření, aby se lidé nemuseli obávat.
K případnému omezení pohybu ruských diplomatů Babiš uvedl, že vláda čeká na další partnery a je v kontaktu se spojenci. "My se chováme stejně jako naši spojenci. Takže tady ohledně nějakého speciálního opatření ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme," uvedl.
Německo obvinilo Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde byl poblíž ukrajinského nákladního letadla nalezen dron s výbušninou. Berlín v reakci uzavře ruský konzulát v Bonnu i Ruský dům v Berlíně a chystá další opatření. NATO a Evropská komise vyjádřily Německu podporu, Moskva slibuje odpověď.
Berlín viní Moskvu z útoku dronem na letiště v Lipsku. Zavírá ruský konzulát
Politika
Německo obvinilo Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde byl poblíž ukrajinského nákladního letadla nalezen dron s výbušninou. Berlín v reakci uzavře ruský konzulát v Bonnu i Ruský dům v Berlíně a chystá další opatření. NATO a Evropská komise vyjádřily Německu podporu, Moskva slibuje odpověď.
Premiér zároveň odmítl, že by viděl souvislost mezi současnými incidenty v Německu a tamními volbami, o které hovořili někteří politici koaliční SPD. Podle Babiše ukáže až další vývoj, zda jde o pokračující útoky proti Německu.
Rusko je podle německého ministerstva vnitra zodpovědné za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě, včetně srpnového dronového incidentu na letišti Lipsko/Halle. Německé úřady jej označují za součást známého vzorce ruských hybridních operací. Útok podle ministerstva provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže.
V souvislosti s dronovým útokem v Německu si vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tento týden předvolal ruskou velvyslankyni v ČR Annu Ponomarevovou. Ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, že obvinění Ruska jsou provokací, a oznámil jí, že Česko zavede reciproční opatření pro ruský diplomatický a technický personál. Reaguje tím také na zpřísnění podmínek pro české diplomaty v Moskvě.