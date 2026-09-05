Putin nařídil tři dny neútočit na Kyjev. Kvůli Trumpovým vyjednavačům
Donald Trump znovu posílá své vyjednavače mezi Moskvu a Kyjev. Steve Witkoff a Jared Kushner už přistáli v ruské metropoli, kde je čeká schůzka s Vladimirem Putinem. Kreml zároveň oznámil, že kvůli jejich následné cestě na Ukrajinu na tři dny zastaví útoky na Kyjev.
Dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa v sobotu přistála v Moskvě, kde se má ještě během dne sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
A Kreml současně oznámil krok, který s jejich cestou přímo spojuje. Putin podle svého mluvčího Dmitrije Peskova nařídil, aby ruské síly od půlnoci po dobu tří dnů neútočily na Kyjev.
„Prezident Ruska a vrchní velitel Putin nařídil, aby se od dnešní půlnoci po dobu tří dnů neútočilo na Kyjev. Souvisí to s přípravou a konáním kontaktů Američanů v Kyjevě,“ uvedl Peskov podle ruské státní agentury TASS.
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru
Politika
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
Z Moskvy rovnou do Kyjeva
Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na moskevském letišti přivítal Kirill Dmitrijev, zmocněnec Vladimira Putina, který za ruskou stranu vystupuje při jednáních s Trumpovou administrativou.
Oba Američané navštívili Putina naposledy letos v lednu. Na Ukrajinu jako Trumpovi vyjednavači zatím nezavítali. To se má změnit nyní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americkou delegaci očekává v Kyjevě v neděli.
Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se přitom ruská strana snažila Witkoffa a Kushnera od návštěvy Kyjeva odradit.
Útok na letiště před příjezdem Američanů
Jen několik hodin před oznámením třídenní pauzy Rusko podle Zelenského zaútočilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu.
Ukrajinský prezident útok spojil právě s očekávaným příjezdem americké delegace a označil jej za reakci na plánovanou návštěvu Trumpových vyjednavačů.
Moskva následně oznámila, že od půlnoci útoky na Kyjev na tři dny zastaví.
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
Michal Nosek: Pozdě, ale přece. Babiš v pátém roce války zjistil, že Rusko nechce mír
Názory
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
Trump tvrdí, že má plán
Washington se v posledních měsících snažil válku mezi Ruskem a Ukrajinou posunout zpět k jednacímu stolu. Aktivita ale polevila v době, kdy se Spojené státy více soustředily na válku s Íránem.
Sám Putin na začátku tohoto týdne připustil, že rozhovory o ukončení války „poněkud ustrnuly“. Trump ale v pátek naznačil, že Spojené státy mají nový návrh.
„Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl americký prezident.
„Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá udělat ještě něco. Možná je tam dobrá šance,“ dodal Trump.
Tři dny bez útoků jako prostor pro jednání
Putinovo rozhodnutí tak vytváří krátké třídenní okno, během něhož má americká delegace jednat nejprve v Moskvě a následně v Kyjevě. Zda tento krok skutečně povede k obnovení širších mírových rozhovorů, zatím není jasné. Jisté je pouze to, že po období útlumu se americká diplomacie znovu snaží přimět obě strany k jednání.
Ukrajinské útoky na průmyslové podniky, sklady a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují zemi citelné škody, připustil Vladimir Putin. Zároveň ale tvrdí, že jejich dopad není kritický. Kreml nyní chystá státní program obnovy poškozených logistických center a skladů.
Ukrajinské útoky bolí Rusko. Putin přiznal škody a slíbil pomoc
Politika
Ukrajinské útoky na průmyslové podniky, sklady a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují zemi citelné škody, připustil Vladimir Putin. Zároveň ale tvrdí, že jejich dopad není kritický. Kreml nyní chystá státní program obnovy poškozených logistických center a skladů.