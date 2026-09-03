Válka si účtuje „daň ze strachu”. Rusové hromadí hotovost
Rusové začínají ve velkém hromadit hotovost. Za letošních prvních sedm měsíců její objem mimo bankovní systém vzrostl o 2,1 bilionu rublů, nejrychleji za dobu války. Nejde o útěk z bank, ale spíš o rostoucí nejistotu spojenou s dronovými útoky, výpadky internetu a obavami z dalších šoků, píše agentura Bloomberg.
Rusové se po letech ústupu od hotovosti znovu vracejí k bankovkám. Za prvních sedm měsíců letošního roku vzrostl objem hotovosti mimo bankovní systém o 2,1 bilionu rublů, tedy zhruba 25 miliard dolarů. Jde o nejrychlejší tempo růstu za dobu války, píše agentura Bloomberg.
K 1. srpnu bylo mimo banky v oběhu přibližně 20,37 bilionu rublů, o 11,7 procenta více než na začátku roku.
Nejde přitom o klasický run na banky. Vklady neklesají, nové peníze ale do bank přitékají pomaleji, protože domácnosti si větší část prostředků nechávají v hotovosti.
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru
Politika
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
Nejistota přebíjí vysoké úroky
Za změnou chování stojí podle analytiků především rostoucí nejistota. Ukrajinské útoky hluboko na ruském území způsobují výpadky internetu, problémy s logistikou, zásobováním i maloobchodem.
Hotovost se tak pro část Rusů stává pojistkou pro případ, že přestanou fungovat elektronické platby nebo bude nutná rychlá evakuace.
Tím se ale domácnosti vzdávají vysokých úroků na bankovních vkladech. Bloomberg tento efekt popisuje jako jakousi „daň z nejistoty“. Rusové si stále častěji vytvářejí opatrnostní rezervy místo dlouhodobých úspor na spořicích a termínovaných účtech.
Banky začínají cítit tlak
Vývoj znepokojuje také největší ruskou banku Sberbank. Její finanční ředitel Taras Skvorcov označil růst hotovosti za „jeden z hlavních problémů bankovního systému“.
Růst maloobchodních vkladů ve druhém čtvrtletí meziročně zpomalil na méně než polovinu, zatímco hromadění hotovosti vzrostlo více než pětinásobně. V červenci domácnosti navyšovaly hotovostní rezervy dvakrát rychleji než bankovní vklady.
Vyšší poptávka po bankovkách navíc odčerpává likviditu z bank. Jen v srpnu podle propočtů Bloombergu činil tento odliv 435 miliard rublů.
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Názory
Evropský plyn zdražil na nejvyšší úroveň zhruba za tři a půl roku a jeho růst už dopadá i na české úrokové sazby. Státu zdražuje financování dluhu a bankám dlouhodobé peníze pro hypotéky, takže prostor pro jejich další zlevňování prakticky mizí. Pokud tlak vydrží, mohou sazby hypoték na podzim naopak růst, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Pesimismus mezi Rusy roste
Změnu nálady potvrzují i další data. Ochota domácností spořit v červenci klesla na nejnižší úroveň od března 2015 a index spotřebitelských očekávání se poprvé od roku 2022 dostal pod hranici 100 bodů. To znamená, že mezi Rusy začal převažovat pesimistický pohled na budoucnost.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.