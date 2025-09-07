Největší ruský vzdušný útok na Ukrajinu. V Kyjevě umírali lidé a hořel úřad vlády
Ruské síly v noci při rozsáhlém vzdušném útoku vyslaly na Ukrajinu 805 dronů Šáhed a dronových návnad sloužících k oklamání protivzdušné obrany, zaútočily také devíti raketami. Uvedlo to velitelství ukrajinského letectva, podle médií je to rekordní údaj. Obráncům se podařilo zničit 747 dronů a čtyři střely.
V Kyjevě noční útoky zapálily několik budov, zranily 18 lidí a tři osoby zabily, mezi nimi i roční dítě. Kvůli útokům na západní Ukrajinu vzlétly polské stíhačky, napsala dnes agentura Reuters. Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková ráno uvedla, že dnes v noci byla poprvé od začátku ruské agrese poškozena hlavní budova ukrajinské vlády.
Podle ní s ohněm v budově úřadu ukrajinské vlády stále bojují hasiči, poničena je střecha a horní patra. Premiérka, která připojila fotografii budovy s plameny v několika oknech, také doplnila, že ruský útok v noci zasáhl Kyjev, Dnipro, Kryvyj Rih, Kremenčuk a Oděsu. "Budovy opravíme, ale životy vrátit nelze. Nepřítel každý den terorizuje a zabíjí naše lidi po celé zemi. Svět musí na tuto zkázu reagovat nejen slovy, ale také činy," zdůraznila šéfka vlády země, která se ruské agresi brání už od února 2022. Podle serveru listu Ukrajinska pravda jsou počty dnes v noci vyslaných dronů novým rekordem.
Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.
Sirény se na téměř celé Ukrajině kvůli ruským raketám a dronům rozezněly okolo jedné hodiny. Padající trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov v Kyjevě a oheň částečně poničil i další budovy. Ruské útoky v metropoli zranily 18 lidí, včetně těhotné ženy, a zabily dvě ženy a roční dítě, citoval Reuters starostu Vitalije Klička.
"Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle," uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, kde částečně vypadla elektřina, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj. Ruské útoky ve městě Kryvyj Rih cílily na dopravní a městskou infrastrukturu, uvedl tamější náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. V jihoukrajinské Oděse pak byla poškozena civilní infrastruktura a obytné domy, informoval šéf zdejší oblastní správy Oleh Kiper.
Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.
Ukrajinský dronový útok naopak podle Reuters způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska, který byl rychle uhašen a který si nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do krytů, dodala agentura. Ruská agentura RIA Novosti ráno uvedla, že ruská protivzdušná obrana v noci zničila 69 ukrajinských bezpilotních strojů.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské ozbrojené agresi. Ruská vojska vpadla do sousední země v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina. Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se Ukrajina stává opakovaně, a to i v poslední době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží přesvědčit obě strany k uzavření mírové dohody. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rychlé dojednání míru, Putin si klade podmínky, které Západ označuje za zdržovací taktiku.
Ukrajinské drony napadly dvě ruské rafinérie, v Krasnodarském kraji a Samarské oblasti, ve kterých vypukly požáry, informoval server Meduza s odvoláním na místní úřady a záběry ze sociálních sítí. Ukrajinské drony v Azovském moři zasáhly ruskou raketovou korvetu třídy Bujan-M sloužící jako nosič střel s plochou dráhou letu Kalibr, používaných k útokům na Ukrajinu, a donutily ji k odplutí, tvrdí ukrajinská vojenská rozvědka HUR. Jeden dron nejprve zasáhl radar plavidla, další pak bok lodi.
