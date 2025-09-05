Energetický problém. Fico se na Ukrajině sejde se Zelenským
Slovenský premiér Robert Fico se v ukrajinském Užhorodu sejde s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Jedním z hlavních témat jednání bude podle úřadu slovenské vlády energetická infrastruktura.
Schůzka obou politiků, první od předloňského jmenování Fica do čela jeho již čtvrté vlády, se uskuteční po dřívější Ficově kritice Zelenského či přístupu Evropské unie k válce na Ukrajině. Na tu Rusko vojensky zaútočilo v únoru 2022. Nynější Ficův kabinet po nástupu do úřadu zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Fica v Užhorodu, jež leží u ukrajinsko-slovenské hranice, čeká také jednání s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Součástí slovenské delegace budou ministři zahraničí a hospodářství.
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Pekingu vysoce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie, informovaly agentury AFP a Reuters. Moskva se nikdy nestavěla proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, řekl také šéf Kremlu a odmítl tvrzení, že by Rusko plánovalo jakkoli napadnout Evropu. Fico Putinovi poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a řekl, že tok plynovodem TurkStream na Slovensko postupně roste.
Evropu napadnout nechceme, řekl Putin na schůzce s Ficem
Politika
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Pekingu vysoce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie, informovaly agentury AFP a Reuters. Moskva se nikdy nestavěla proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, řekl také šéf Kremlu a odmítl tvrzení, že by Rusko plánovalo jakkoli napadnout Evropu. Fico Putinovi poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a řekl, že tok plynovodem TurkStream na Slovensko postupně roste.
Slovenský premiér během úterního setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Číně dal najevo, že při schůzce se Zelenským chce protestovat proti ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu.Tyto útoky na ruském území v srpnu opakovaně vedly k přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska.
Fico se vymezoval vůči Zelenskému už například letos v lednu, a to poté, co Ukrajina neprodloužila smlouvu s ruskou stranou o tranzitu zemního plynu přes své území. Slovensko tak přišlo o dodávky plynu z tohoto směru, na kterých bylo v minulosti závislé. Rusko pak začalo dodávat plyn na Slovensko přes Turecko a další země, kapacita této přepravní trasy je ovšem omezená.
Předseda slovenské vlády ve vlasti dlouhodobě čelí kritice opozice i části médií za to, že v souvislosti s válkou na Ukrajině opakuje ruskou propagandu a narušuje jednotu Evropské unie.
Slovensko v pátek umožní schválení 18. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku. Ve videu zveřejněném na Facebooku to ve čtvrtek večer oznámil slovenský premiér Robert Fico, který řekl, že další odmítání podpory novým sankcím by poškodilo slovenské zájmy.
Fico ustoupil Bruselu. Boj za ruský plyn ale nevzdává
Politika
Slovensko v pátek umožní schválení 18. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku. Ve videu zveřejněném na Facebooku to ve čtvrtek večer oznámil slovenský premiér Robert Fico, který řekl, že další odmítání podpory novým sankcím by poškodilo slovenské zájmy.