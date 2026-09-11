„Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé.“ Trump války s Íránem nelituje
Konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal americký prezident Donald Trump, zřejmě hned tak neskončí a i v Bílém domě se začíná šuškat, že by mohl trvat déle než Trumpův současný mandát. Navzdory nemalým nákladům války, růstu cen ropy a zhoršujícím se vyhlídkám republikánů před volbami do Kongresu má Trump jasno: „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ uvedl pro Fox News.
Donald Trump dal najevo, že svého rozhodnutí zahájit válku s Íránem nelituje. V rozhovoru pro Fox News, který cituje server CNBC, řekl, že by se i dnes rozhodl stejně, přestože konflikt může poškodit republikány v listopadových volbách do Kongresu. „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ řekl. Když mu moderátorka Laura Ingrahamová připomněla, že bez války by republikáni mohli směřovat k pohodlnějšímu vítězství ve volbách, prezident odpověděl, že politický zisk by podle něj nestál za riziko jaderně vyzbrojeného Íránu.
„Představte si, že bychom mířili k vítězství a najednou by Írán měl jadernou zbraň. Použil by ji,“ řekl Trump. Dodal, že Írán by v takovém případě „vymazal“ Izrael a Blízký východ a začal by útočit také na americká města.
Ropa znovu prudce zdražuje kvůli eskalaci války mezi Spojenými státy a Íránem. Brent vystoupal nad 105 dolarů za barel a americká WTI překročila stovku. Trhy se obávají dalších útoků na lodní dopravu a energetickou infrastrukturu, zatímco v Bílém domě se podle amerických médií už diskutuje i o scénáři, že konflikt může pokračovat až do roku 2029.
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Vleklý konflikt na obzoru
Jak upozorňuje CNBC, Trumpova slova přicházejí v době, kdy se trhy připravují na možnost vleklého konfliktu. Podle The Wall Street Journal už poradci Bílého domu s prezidentem diskutovali i o scénáři, že válka potrvá déle než jeho současný mandát. Trump přesto veřejně dál tvrdí, že boj skončí po listopadových volbách a následně klesnou také ceny ropy a benzinu. Podobné ujišťování opakuje už několik měsíců.
Americký prezident zároveň odmítl tvrzení Teheránu, že íránské síly zasáhly několik amerických bojových letounů na základně v Jordánsku. „Žádné škody. Vůbec nic,“ řekl v rozhovoru pro NewsNation.
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Ekonomický tlak
Washington mezitím zvyšuje ekonomický tlak na Írán. Ministr financí Scott Bessent oznámil, že příští týden budou následovat sankce proti další „velké bance“. Podle něj už americká administrativa sankcionovala a uzavřela dubajské pobočky druhé největší egyptské banky, která měla Íránu poskytnout 1,8 miliardy dolarů. Sankce podle Bessenta dopadly i na „největší tureckou banku“, konkrétní názvy ale neuvedl.
Trump věří, že ekonomický tlak Teherán postupně oslabí. „Nevím, jestli to vůbec dokážou vydržet,“ řekl. „Ale po volbách se to vyřeší. Možná i dřív. Každopádně hned po volbách bude vyřešeno.“
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