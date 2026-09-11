Česko míří do raketového byznysu. Bochemie chystá jednu z největších výroben v Evropě
V Bohumíně má vyrůst jedna z největších evropských výroben chloristanu amonného, klíčové suroviny pro raketová paliva a průmyslové výbušniny. Bochemie chce první linku spustit do zkušebního provozu v prosinci 2027, vojenské využití produkce přitom není vyloučeno.
V areálu společnosti Bochemie v Bohumíně na Karvinsku se chystá výroba chloristanu amonného, který se používá v raketových palivech či průmyslových výbušninách. Zařízení má patřit mezi největší svého druhu v Evropě, řekl Hospodářským novinám majitel Bochemie Miloslav Vodička. Pokud projekt získá potřebná povolení, stavební práce začnou už v listopadu a zkušební provoz by měl odstartovat v prosinci příštího roku.
Novou chemickou výrobu zahájí Bochemie ve spolupráci se společností Second Foundation, s níž už rozjely výrobu velkokapacitních baterií. Společnost nyní žádá o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). „Bude to velmi pravděpodobně největší výroba v Evropě a bude mít výsostní postavení. Zhruba za rok a půl se rozběhne,“ řekl HN Vodička.
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
CSG rozšiřuje výrobu v Kopřivnici. Investuje 49,7 milionu eur a nabere stovky lidí
Zprávy z firem
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
Výbuch ve Vrběticích zhatil plány
První linka má zvládnout až tisíc tun chloristanu amonného ročně. V další fázi Bochemie počítá s druhou, stejně velkou linkou. Pro bohumínského výrobce přitom nejde podle HN o neznámé odvětví. Společnost v minulosti ve Vlachovicích na Zlínsku recyklovala raketové palivo pro německou armádu. Výrobu však zhatil útok na sklad munice v nedalekých Vrběticích, za nímž stálo Rusko. Společnost ji musela přerušit a už ji neobnovila.
Klíčové know-how však podle Vodičky ve skupině zůstalo. „Jsme držitelé patentu na recyklaci použitého raketového paliva. To jsme dělali ve Vlachovicích,“ uvedl. Současný bohumínský projekt je ale jiný. Z dokumentace EIA vyplývá, že Bochemie má nyní chloristan vyrábět z chloristanu sodného a chloridu amonného, nikoli recyklací starého paliva.
Podle většinového vlastníka Second Foundation Vojtěcha Kačeny se má vyráběné raketové palivo využívat hlavně pro civilní účely. Vojenské využití ale nevyloučil.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Projekt na výrobu chloristanu amonného zabere přibližně 3000 metrů čtverečních. Počítá s novou třípodlažní budovou, která bude zahrnovat výrobu, sklady i zázemí zaměstnanců. Stavbě budou předcházet demolice několika stávajících objektů. Firma chce začít stavět letos v listopadu, dokončení plánuje na říjen příštího roku a zkušební provoz od prosince 2027. Projekt ještě musí získat stavební povolení a vyžádá si také změnu takzvaného integrovaného povolení pro chemičku, které vydává kraj.
Chloristan amonný dokumentace označuje z hlediska vodního zákona za nebezpečnou závadnou látku. Jako silný oxidant může také způsobit požár nebo výbuch.
Bochemie je společnost s více než stoletou tradicí. Vedle dezinfekce Savo, přípravků na ochranu dřeva, chemie pro zpracování kovů a dalších anorganických látek se v posledních letech posunula také k bateriovým technologiím. Předloni skupina Bochemie vykázala konsolidované tržby 1,38 miliardy korun a čistý konsolidovaný zisk 40 milionů korun.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.