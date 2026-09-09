South Park se přejmenoval na South America. Tvůrci si vystřelili z Trumpa, Applu i vlastníka Paramountu
Seriál South Park vstupuje do své 29. série s novým názvem – alespoň v rámci provokativní reklamní kampaně. Jako South America si bere na mušku přejmenovávání geografických míst prezidentem Donaldem Trumpem, poslušnost technologických gigantů i údajné ústupky mateřské společnosti Paramount vůči Bílému domu.
Americký animovaný seriál South Park se po 29 letech přejmenovává na South America. Satirický krok oznámili jeho tvůrci Trey Parker a Matt Stone před premiérou 29. série, která je naplánována na středu 16. září na stanici Comedy Central.
Nejde však o definitivní konec slavné značky. Změna názvu je součástí nové provokativní kampaně, jejímž prostřednictvím autoři reagují na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, postup technologických společností Apple a Google i chování vlastní mateřské společnosti Paramount.
„Inspirováni statečností a vlastenectvím společností Apple a Google měníme název South Parku na SOUTH AMERICA. Zvláště chceme poděkovat naší mateřské společnosti Paramount – A Skydance Capitulation,“ uvedli Parker a Stone v prohlášení zveřejněném na oficiálním webu seriálu.
Poslední část výroku je slovní hříčkou. Namísto očekávaného označení Skydance Corporation, tedy společnosti vzniklé spojením Paramountu a Skydance, tvůrci použili výraz „capitulation“ – kapitulace.
Lake Ontario se v amerických mapách změnilo na Lake America
Bezprostředním terčem narážky je Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero Ontario na Lake America. Prezident vydal příslušný výkonný příkaz na konci srpna v době vyostřených obchodních sporů mezi Spojenými státy a Kanadou, uvedl server CNBC.
Kanadští představitelé oznámili, že nový název neuznávají. Apple a Google jej však promítly do svých mapových služeb. Americkým uživatelům se podle CNBC začalo zobrazovat označení Lake America, zatímco uživatelé v Kanadě nadále viděli tradiční název Lake Ontario.
Právě na ochotu technologických firem řídit se rozhodnutím Trumpovy administrativy Parker a Stone ironicky odkazují zmínkou o jejich „statečnosti a vlastenectví“.
Prezident krátce poté zveřejnil na své síti Truth Social také obrázky vytvořené umělou inteligencí, které navrhovaly přejmenování amerického státu Nové Mexiko na „Novou Ameriku“.
Donald Trump znovu přišel s nápadem na přejmenování části americké mapy. Tentokrát se mu zalíbil návrh změnit Nové Mexiko na Novou Ameriku. Prezident už dříve prosadil či navrhl nové názvy pro Mexický záliv, Ontarijské jezero i Hormuzský průliv.
Zeměpisec Trump znovu úřaduje. Nové Mexiko chce přejmenovat na Novou Ameriku
Politika
Donald Trump znovu přišel s nápadem na přejmenování části americké mapy. Tentokrát se mu zalíbil návrh změnit Nové Mexiko na Novou Ameriku. Prezident už dříve prosadil či navrhl nové názvy pro Mexický záliv, Ontarijské jezero i Hormuzský průliv.
Nejde přitom o první podobný krok Trumpovy administrativy. Prezident již dříve výkonným příkazem stanovil, aby americké federální úřady používaly pro Mexický záliv označení Americký záliv. Také tento název začaly některé technologické platformy zobrazovat americkým uživatelům, zatímco Mexiko změnu odmítlo.
Úder míří také na Paramount
Tvůrci South Parku využili oznámení nové série i k dalšímu útoku na Paramount, pod který stanice Comedy Central patří. Narážka na „kapitulaci Skydance“ souvisí s přibližně osmimiliardovou fúzí Paramount Global a společnosti Skydance Media.
Stamilionové výnosy z prodeje digitálních práv na seriál South Park vynesly dva kontroverzní umělce do nejprestižnějšího klubu. Trey Parker a Matt Stone mají oba majetek ve výši 1,2 miliardy dolarů.
Tvůrci South Parku Trey Parker a Matt Stone se stali miliardáři
Leaders
Stamilionové výnosy z prodeje digitálních práv na seriál South Park vynesly dva kontroverzní umělce do nejprestižnějšího klubu. Trey Parker a Matt Stone mají oba majetek ve výši 1,2 miliardy dolarů.
Americká Federální komunikační komise transakci schválila v roce 2025. Stalo se tak poté, co Paramount souhlasil s urovnáním Trumpovy žaloby týkající se rozhovoru pořadu 60 Minutes s tehdejší demokratickou prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou.
Trump tvrdil, že stanice CBS rozhovor odvysílaný před prezidentskými volbami v roce 2024 klamavě sestříhala. Paramount přistoupil na urovnání ve výši 16 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 330 milionů korun. Součástí dohody podle společnosti nebyla omluva.
Kritici urovnání označovali za politický ústupek, který měl pomoci odstranit překážky pro schválení spojení se Skydance. Paramount takovou souvislost odmítal.
Colbert mluvil o úplatku, jeho pořad skončil
Napětí ještě zvýšilo rozhodnutí CBS ukončit populární pořad The Late Show se Stephenem Colbertem. Televize zrušení oznámila v červenci 2025, jen několik dní poté, co Colbert dohodu Paramountu s Trumpem označil za „velký tučný úplatek“.
CBS tvrdila, že šlo výhradně o finanční rozhodnutí, které nesouviselo se sledovaností, obsahem pořadu ani děním kolem Paramountu. Poslední epizoda The Late Show byla odvysílána v květnu 2026.
Parker a Stone patří k nejvýraznějším kritikům poměrů v Paramountu. Současně však mají ve skupině mimořádně silnou pozici. V roce 2025 uzavřeli s Paramountem novou pětiletou smlouvu na výrobu dalších epizod a získali globální streamovací práva k seriálu na platformě Paramount+.
Trumpovská satira přinesla seriálu další cenu Emmy
South Park se k otevřené parodii Trumpova prezidentství vrátil už ve 27. sérii. Její úvodní epizoda Sermon on the ’Mount, odvysílaná v červenci 2025, zobrazuje Trumpa jako autoritářskou postavu a zesměšňuje jeho vztah se Satanem.
Právě za tuto epizodu seriál v září 2026 získal cenu Emmy v kategorii nejlepší animovaný pořad. Podle databáze Americké televizní akademie šlo o pátou cenu Emmy, kterou South Park během své historie v této oblasti obdržel.
Seriál se poprvé vysílal v srpnu 1997. Jeho nejnovější přejmenování tak potvrzuje, že ani po 29 letech Parker a Stone neopouštějí strategii, díky níž se South Park stal jedním z nejdéle vysílaných a politicky nejostřejších animovaných pořadů americké televize.
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