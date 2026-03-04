Katar kvůli válce zastaví produkci LNG
Globální trh s plynem čelí novému šoku. Katar kvůli válce na Blízkém východě zastavil zkapalňování zemního plynu a vyhlásil zásah vyšší moci. Obnovení plné produkce může trvat několik týdnů. Země přitom patří mezi největší exportéry LNG na světě.
Katar kvůli válce na Blízkém východě zcela zastaví zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen vrátit se k normální produkci a vývozu superchlazeného plynu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.
Zdroje uvedly, že jakmile bude ve středu uzavřen hlavní závod v Rás Laffánu, nebude podle prvních odhadů schopen obnovit produkci po dobu nejméně dvou týdnů. Po obnovení provozu bude trvat nejméně další dva týdny, než bude dosaženo plné kapacity, dodaly zdroje Reuters.
Vyšší moc a útoky na energetická zařízení
Společnost QatarEnergy ve středu uvedla, že vyhlásila situaci vyšší moci na dodávky zkapalněného zemního plynu poté, co došlo k útokům na její výrobní zařízení v souvislosti s válkou USA a Izraele proti Íránu.
Státní společnost už v pondělí oznámila, že zastavuje výrobu LNG a souvisejících produktů kvůli útokům na zařízení v průmyslovém městě Ras Laffan v Kataru.
Katar se podílí přibližně pětinou na celosvětovém vývozu LNG, který prochází Hormuzským průlivem, kde je lodní doprava téměř zastavena. Společnost QatarEnergy v roce 2025 přepravila 80,97 milionu tun LNG.
Hormuzský průliv pod tlakem
Provoz v Hormuzském průlivu je pátý den omezen poté, co izraelské a americké síly zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí drony a raketami na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny.
Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.
David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu
Touto námořní dopravní tepnou je za normálních okolností přepravována zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Podle dnešní zprávy maltskou kontejnerovou loď v průlivu zasáhl neznámý projektil.
Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu Hormuzský průliv uzavřen nebyl. Velitel íránských revolučních gard předtím prohlásil, že je oblast uzavřena.
Lodě se průlivu vyhýbají
Už v sobotu po zahájení izraelsko-amerického útoku na Írán podle agentury Bloomberg několik tankerů s plynem přerušilo plavbu, aby se vyhnuly Hormuzskému průlivu.
Hormuzský průliv je podle íránské agentury Tasnim od soboty fakticky uzavřen. Íránské revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná.
Německý rejdař Hapag-Lloyd pak oznámil, že plavbu přes průliv přerušuje. Přesto některé tankery a kontejnerové lodě v omezeném počtu v plavbě pokračují, byť byl provoz od víkendu výrazně slabší než obvykle.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
