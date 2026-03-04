Katar kvůli válce zastaví produkci LNG

Vyberte si z našich newsletterů

Globální trh s plynem čelí novému šoku. Katar kvůli válce na Blízkém východě zastavil zkapalňování zemního plynu a vyhlásil zásah vyšší moci. Obnovení plné produkce může trvat několik týdnů. Země přitom patří mezi největší exportéry LNG na světě.

Katar kvůli válce na Blízkém východě zcela zastaví zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen vrátit se k normální produkci a vývozu superchlazeného plynu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

Zdroje uvedly, že jakmile bude ve středu uzavřen hlavní závod v Rás Laffánu, nebude podle prvních odhadů schopen obnovit produkci po dobu nejméně dvou týdnů. Po obnovení provozu bude trvat nejméně další dva týdny, než bude dosaženo plné kapacity, dodaly zdroje Reuters.

Vyšší moc a útoky na energetická zařízení

Společnost QatarEnergy ve středu uvedla, že vyhlásila situaci vyšší moci na dodávky zkapalněného zemního plynu poté, co došlo k útokům na její výrobní zařízení v souvislosti s válkou USA a Izraele proti Íránu.

Státní společnost už v pondělí oznámila, že zastavuje výrobu LNG a souvisejících produktů kvůli útokům na zařízení v průmyslovém městě Ras Laffan v Kataru.

Katar se podílí přibližně pětinou na celosvětovém vývozu LNG, který prochází Hormuzským průlivem, kde je lodní doprava téměř zastavena. Společnost QatarEnergy v roce 2025 přepravila 80,97 milionu tun LNG.

Hormuzský průliv pod tlakem

Provoz v Hormuzském průlivu je pátý den omezen poté, co izraelské a americké síly zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí drony a raketami na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny.

Touto námořní dopravní tepnou je za normálních okolností přepravována zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Podle dnešní zprávy maltskou kontejnerovou loď v průlivu zasáhl neznámý projektil.

Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu Hormuzský průliv uzavřen nebyl. Velitel íránských revolučních gard předtím prohlásil, že je oblast uzavřena.

Lodě se průlivu vyhýbají

Už v sobotu po zahájení izraelsko-amerického útoku na Írán podle agentury Bloomberg několik tankerů s plynem přerušilo plavbu, aby se vyhnuly Hormuzskému průlivu.

Hormuzský průliv je podle íránské agentury Tasnim od soboty fakticky uzavřen. Íránské revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná.

Německý rejdař Hapag-Lloyd pak oznámil, že plavbu přes průliv přerušuje. Přesto některé tankery a kontejnerové lodě v omezeném počtu v plavbě pokračují, byť byl provoz od víkendu výrazně slabší než obvykle.

České drony budou hlídat hranice Španělska. Primoco získalo zakázku za sto milionů

Dron společnosti Primoco
Primoco
ČTK
ČTK

České drony budou hlídat španělské hranice a pobřeží. Společnost Primoco UAV SE získala kontrakt od elitního bezpečnostního sboru Guardia Civil za čtyři miliony eur.

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE uzavřel zakázku za čtyři miliony eur, což je v přepočtu téměř sto milionů korun, se španělským bezpečnostním sborem Guardia Civil. Dodá mu bezpilotní letouny Primoco One 150, které Španělsku pomohou monitorovat námořní trasy a státní hranice.

Primoco zároveň chystá novou výrobní halu v průmyslové zóně u Písku. Nyní buduje v Písku-Krašovicích hangár a výcvikové prostory. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Dosud vyrobila více než 250 letounů One 150, které operují na čtyřech kontinentech.

Drony pro dohled nad hranicemi a pobřežím

Bezpilotní letouny se stanou klíčovým technologickým nástrojem španělského sboru. Pomohou při nepřetržitém monitorování rozsáhlých oblastí námořních tras a hranic i při taktické podpoře pozemních jednotek v obtížně přístupném terénu.

Primoco UAV SE je jedním z největších evropských výrobců středně těžkých bezpilotních letounů. Letoun One 150 se využívá k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží. V obranném sektoru je nasazován například pro vojenský průzkum.

Ladislav Semetkovský

Ladislav Semetkovský: Naše drony na Ukrajině nezabíjejí. Jen špehují

Zprávy z firem

Myšlenka bezpilotního letounu vznikla otázkou, jak nahradit pilotovaný vrtulník. Za deset let od nápadu má Primoco Ladislava Semetkovského bezpilotní letouny One 150, které brázdí nebe v patnácti zemích čtyř kontinentů. Jsou certifikované v civilní i vojenské oblasti.

Michal Nosek

Přečíst článek

Primoco rozšiřuje výrobu

Kontrakt ve Španělsku podle firmy navazuje na loňský úspěšný rok, kdy získala zakázky na dodávku 42 letounů v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun.

Společnost zároveň pokračuje v rozvoji svého zázemí na domovském továrním letišti v Písku-Krašovicích, kde buduje hangár a výcvikové prostory. Dokončena je hrubá stavba, nyní se pracuje na interiérech a dokončení je naplánováno na první polovinu letošního roku.

Koncem loňského roku společnost požádala o stavební povolení pro výrobní halu v katastru města Písek. Ta vznikne v přilehlé průmyslové zóně a po dokončení umožní společnosti navýšit maximální výrobní kapacitu až na 300 bezpilotních letadel ročně.

Primoco UAV SE je veřejně obchodovaná na pražské burze a v roce 2025 se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Ladislav Semetkovský.

Guardia Civil (civilní stráž) je celostátní elitní bezpečnostní sbor s vojenskou strukturou, který na území Španělska plní široké spektrum úkolů. Příslušníci sboru bojují proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, pašeráckým sítím a nelegální migraci. Zajišťují ochranu státních hranic, rozsáhlého pobřeží, strategických přístavů, letišť i kritické infrastruktury a vedou také protiteroristické operace či chrání přírodní bohatství.

Evropské akcie letos nabízejí solidní zisky

Evropské akcie letos válcují americké. Dařilo se bankám, zbrojařům i českým firmám

Trhy

Akcioví investoři v prvním pololetí letošního roku prožívají nepříliš standardní situaci. Zatímco americkým firmám se dařilo solidně, evropské nabízejí skvělé zisky. To se pak projevuje také na akciích a dluhopisech firem na evropském kontinentu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Apple odhalil nejlevnější MacBook své historie. Cílí na studenty a chudší země

Novinka od Applu MacBook Neo
Apple - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Apple vyrazil do boje o další zákazníky. Představil svůj doposud nejlevnější notebook, který v základu vyjde na necelých 17 tisíc. MacBook Neo přitom cílí zejména na studenty, kteří se díky studentské slevě, kterou Apple nabízí po celém světě, dostanou na ještě příznivější cenu. Konkurence bude mít problém této taktice čelit.

Apple pokračuje v týdnu předvádění hardwarových novinek. Po úterní prezentaci nejvýkonnějších MacBooků Pro s novými čipy M5 Pro a M5 Max nyní vsadil na úplně jinou cílovou skupinu: na studenty a méně movité klienty, kteří si zatím nemohli počítače s logem jablka dovolit. To má změnit MacBook Neo, jehož cena v základu je necelých 17 tisíc korun. Se studentskou slevou dokonce 14 tisíc.

Podívejte se na nové MacBooky Neo

18 fotografií v galerii

„Čip A18 Pro pomáhá uživatelům MacBooku Neo svižně zvládat každodenní úkoly od procházení webu přes streamování obsahu až po úpravy fotek, posouvat tvůrčí projekty na vyšší level a využívat v aplikacích možnosti pro AI. V porovnání s nejprodávanějším PC počítačem s nejnovějším procesorem Intel Core Ultra 5 je až o 50 procent rychlejší při každodenních úlohách, jako je procházení webu, a až třikrát rychlejší při spouštění AI úloh na zařízení,“ uvádí Apple v tiskové zprávě.

Zároveň by měl mít nový laptop baterii s dostatečnou kapacitou, aby vydržela uživateli celý den. Apple uvádí, že baterie vydrží až 16 hodin provozu.

„Máme velkou radost, že se nám s MacBookem Neo podařilo zpřístupnit uživatelům kouzlo Macu za převratnou cenu,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „Je od základu navržený jako MacBook dostupnější pro ještě širší skupinu uživatelů,“ dodává Ternus.

Šetrné k životnímu prostředí

MacBook Neo je od základu navržený jako MacBook s nejnižšími emisemi uhlíku. Apple je tak o krok blíž ke splnění svého ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.

Právě představená novinka bude v prodeji od 11. března, momentálně lze nové počítače předobjednávat.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

