Kauza Motol. Exředitel Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem
Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, obviněný v rozsáhlé korupční kauze, bude po téměř roce propuštěn z vazby. Soud jeho pobyt za mřížemi nahradil přísnými omezeními včetně dohledu probačního úředníka a zákazu vycestování.
Miloslav Ludvík, bývalý šéf FN Motol, bude propuštěn z vazby, kde byl od konce loňského února kvůli obvinění z korupce. Informaci přinesl server Seznam Zprávy, věznice už příkaz k propuštění jednoho z obviněných obdržela. Podle evropských žalobců přetrvávají obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti, Ludvík proto bude pod dohledem probační služby, musí se denně zdržovat doma, odevzdat pas a nesmí vycestovat do zahraničí.
V motolské kauze čelí stíhání celkem 19 lidí a tři firmy kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů. Ve vazbě zůstává už jen Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský, jehož žádost o propuštění soud nedávno zamítl. Policie v případu zajistila majetek obviněných v hodnotě zhruba 230 milionů korun.
