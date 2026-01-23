Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Kauza Motol. Exředitel Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem

Kauza Motol. Exředitel Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem

Exředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem
Profimedia.cz
nst
nst

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, obviněný v rozsáhlé korupční kauze, bude po téměř roce propuštěn z vazby. Soud jeho pobyt za mřížemi nahradil přísnými omezeními včetně dohledu probačního úředníka a zákazu vycestování.

Miloslav Ludvík, bývalý šéf FN Motol, bude propuštěn z vazby, kde byl od konce loňského února kvůli obvinění z korupce. Informaci přinesl server Seznam Zprávy, věznice už příkaz k propuštění jednoho z obviněných obdržela. Podle evropských žalobců přetrvávají obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti, Ludvík proto bude pod dohledem probační služby, musí se denně zdržovat doma, odevzdat pas a nesmí vycestovat do zahraničí.

V motolské kauze čelí stíhání celkem 19 lidí a tři firmy kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů. Ve vazbě zůstává už jen Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský, jehož žádost o propuštění soud nedávno zamítl. Policie v případu zajistila majetek obviněných v hodnotě zhruba 230 milionů korun.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Fakultní nemocnice v Motole
Aktualizováno

Kauza Motol: Kellnerová nemocnici nepošle půlmiliardový finanční dar

Money

ČTK

Přečíst článek

Realitní síť RE/MAX hlásí rekord. Obrat přesáhl 1,5 miliardy

Ilustrační foto
iStock
Petra Nehasilová
pej

Zatímco český realitní trh se po letech stagnace teprve nadechuje, RE/MAX má za sebou třetí rok dvouciferného růstu. Provizní obrat sítě překročil 1,5 miliardy korun, hodnota prodaných nemovitostí se blíží 38 miliardám a vedení firmy mluví o zásadní transformaci, která má změnit způsob, jakým se v Česku prodávají nemovitosti.

Realitní síť RE/MAX uzavřela rok 2025 s historicky nejlepším výsledkem na českém trhu. Provizní obrat společnosti meziročně vzrostl o 18 procent na 1,536 miliardy korun. Stejným tempem rostla i celková hodnota prodaných nemovitostí, která dosáhla 37,8 miliardy korun. Počet realizovaných transakcí se zvýšil o 6,3 procenta, což naznačuje, že růst nestojí pouze na cenách, ale i na objemu obchodů.

Tahounem výsledků byl rezidenční segment, který tvořil přibližně 60 procent všech transakcí. Prodeje bytů i rodinných domů se shodně zvýšily o pět procent, zatímco nájemní bydlení zaznamenalo mírný, ale stabilní růst.

Natáčení podcastu s Janem Hrubým

Remax hlásí rekordní rok: realitní trh v Česku jede na plné obrátky

Reality

Největší realitní síť v zemi dosáhla miliardového obratu za osm měsíců, plánuje expanzi a varuje: bydlení ve městech bude pro většinu Čechů čím dál nedostupnější.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Pozitivní vývoj na trhu s bydlením se promítá také do naší výkonnosti. V posledních dvou letech jsme výrazně zefektivnili řízení celé sítě a změnili způsob práce v kancelářích. Vzrostl počet nových franšíz a počet makléřů přesáhl 1 400,“ říká Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.

Podle vedení firmy stojí za výsledky kombinace organizačních změn, investic do technologií a důrazu na kvalitu lidí v síti. „Současně jsme investovali do technologického rozvoje nástrojů, které využívá jak centrála, tak makléři v každodenní praxi. Velký důraz klademe na vzdělávání, zejména u nováčků. Díky tomu roste důvěra klientů a jejich ochota spolupracovat s realitní kanceláří,“ doplňuje Hrubý.

Ceny dál tlačí nahoru Praha

Průměrná cena bytu prodaného prostřednictvím RE/MAX dosáhla 5,245 milionu korun, přičemž cena za metr čtvereční činila v průměru 81 900 korun. Praha zůstává cenově dominantním trhem – byty se zde prodávaly v průměru za 8,8 milionu korun, metr čtvereční vyšel na 130 tisíc korun. Nejnižší ceny byly zaznamenány v Ústeckém kraji, kde se průměrná cena bytu pohybovala kolem 3,2 milionu korun.

Růst pokračoval i u rodinných domů. Průměrná cena prodaného domu činila 7,152 milionu korun, metr čtvereční se prodával v průměru za 47 tisíc korun. V Praze ceny přesáhly hranici 19 milionů korun, zatímco Olomoucký kraj zůstává nejdostupnějším regionem.

Do další fáze vývoje vstupuje RE/MAX s ambicí posílit svou roli lídra trhu. Vedle pokračující technologické transformace připravuje také rebranding značky. 

Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda

AI nám pomáhá, ale značku tvoří lidé. Realitní marketing bude o obojím, říká šéf marketingu RE/MAXu

Reality

Realitní síť RE/MAX nasazuje technologie, které mění hru: systémy, jež každý den kontrolují kvalitu prezentací, obsah, data i výkon makléřů. Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda v rozhovoru vysvětluje, proč jde o tichou revoluci na trhu s realitami.

Newstream & Partner

Přečíst článek

České stavebnictví nadále roste

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

Reality

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Strnad je nejbohatší Čech. A třetí nejbohatší třicátník na světě

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ještě ráno byl „jen“ jedním z nejbohatších. Po burzovní premiéře CSG má Michal Strnad nad dosavadní vládkyní žebříčku Renátou Kellnerovou náskok, jaký Česko nepamatuje. Hodnota Strnadova majetku během pár hodin vystřelila o stovky miliard.

Michal Strnad v pátek zbohatl o více než 400 miliard korun. Po vstupu jeho Czechoslovak Group na burzu je s náskokem takřka 400 miliard nejbohatším Čechem, ale i třetím nejbohatším člověkem na světě ve věku pod 40 let.

Majitel a šéf zbrojovky Czechoslovak Group Michal Strnad po pátečním vstupu jeho firmy na burzu zbohatl o 19,5 miliardy dolarů, neboli o 403 miliard korun, vyplývá z údajů agentury Bloomberg. Strnadovo jmění se tak rozrostlo na 763 miliard korun. To z něj činí nejbohatšího Čecha s bezprecedentně vysokým náskokem. Jmění druhé Renáty Kellnerové, jejíž klíčový majetek představuje skupina PPF, činí dle Bloombergu aktuálně v přepočtu 374 miliard korun.

Třetí nejbohatší třicátník planety

Strnad se také zařadil na třetí místo nejbohatších lidí světa ve věku do 40 let. Před ním se umisťují pouze Lukas Walton, vnuk zakladatele amerického obchodního řetězce Walmart Sama Waltona, s jměním 49,1 miliardy dolarů, a Mark Mateschitz, dědic 49procentního podílu v největším světovém výrobci energetických nápojů Red Bull, s 38,4 miliardy dolarů. Strnadovo jmění v dolarech činí dnes 36,9 miliardy.

Burzovní premiéra, která přepisuje žebříčky

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group po prvních asi dvou hodinách obchodování na amsterodamské burze vykazuje tržní kapitalizaci v přepočtu 765 miliard korun. To je o více než 110 miliard korun nad tržní hodnotou dosavadní české burzovní jedničky z hlediska právě tržní kapitalizace, tedy energetické společnosti ČEZ. Její tržní kapitalizace činila ve stejné době 652 miliard korun.

Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ

Názory

Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Czechoslovak Group přitom před pátečním zahájením obchodování cílila na tržní ocenění 25 miliard eur, neboli 607 miliard korun. Zatím tedy její akcie překonávají očekávání, díky velkému zájmu i drobných investorů.

Zájem investorů o akcie Czechoslovak Group byl v rámci jejich primárního úpisu na amsterodamské burze enormní. Objednávky v celkovém objemu v přepočtu kolem 1 300 miliard korun čtrnáctkrát přesáhly celkové upisované množství, zahrnující akcie za v přepočtu zhruba dvanáct miliard korun připravené navíc pro případ silné poptávky. Zhruba 40 procent objednávek kvůli velkému zájmu ani uspokojeno nebylo.

Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, toto pondělí uzavřel na historickém maximu, v jehož blízkosti se stále drží.

Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu

Názory

Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na pět procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady více než ruská invaze na Ukrajinu.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Doporučujeme