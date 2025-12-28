Jednání o Ukrajině: Trump se sešel se Zelenským po hovoru s Putinem
Ve floridském Palm Beach začala ostře sledovaná schůzka Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským.
Americký a ukrajinský prezident se pokusí pokročit ve vyjednávání o ukončení čtyři roky trvající ruské války na Ukrajině. Trump před začátkem schůzky v jeho sídle Mar-a-Lago oznámil, že absolvoval telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Kyjev doufá, že se mu podaří získat od Spojených států bezpečnostní závazky. Setkání přichází poté, co Rusko v sobotu intenzivně bombardovalo Kyjev a přišlo s tvrzením, že dobylo několik ukrajinských obcí, což Kyjev částečně popřel.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představil část bodů z návrhu mírové dohody, o které nyní jednají Ukrajina a Rusko s USA. Vedle zmrazení fronty jsou v ní také územní nároky, naopak vypadla podmínka právně závazného slibu, že Ukrajina nevstoupí do NATO.
Na straně USA budou Trumpa doprovázet vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff. V delegaci Zelenského je podle deníku Kyiv Post mimo jiné jeho hlavní vyjednavač Rustem Umerov, ministr hospodářství Oleksij Sobolev a zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Andrij Hnatov.
Zelenskyj chce Trumpovi dát najevo, že pro Kyjev nepřichází v úvahu kapitulace a mírové řešení diktované Kremlem. Hodlá ho také požádat o dodávku dalších protiletadlových systémů.
Novou dynamiku vneslo do plánovaných bilaterálních rozhovorů Trumpovo oznámení, že těsně před setkáním se Zelenským měl dobrý a velmi produktivní rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Telefonát podle Kremlu trval hodinu a čtvrt. K jednání na Floridě se podle Kyjeva telefonicky připojí i Evropané. Kreml podle agentury AFP uvedl, že americký a ruský prezident si zatelefonují znovu po skončení Trumpova setkání se Zelenským.
