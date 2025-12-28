Nový magazín právě vychází!

Ruští miliardáři bohatnou, vliv ale ztratili. Putin je má pevně pod kontrolou

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
Petra Nehasilová
Počet ruských miliardářů během války proti Ukrajině dosáhl historického maxima. Politický vliv někdejších oligarchů je ale pryč. Západní sankce z nich neudělaly odpůrce Kremlu. Naopak je ještě více připoutaly k režimu prezidenta Vladimir Putin.

Válka proti Ukrajině přinesla paradox. Zatímco politická váha ruských boháčů se vytratila, jejich majetky se v souhrnu znovu přiblížily rekordním hodnotám, upozorňuje server BBC. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina je to dobrá zpráva. Kombinace „cukru a biče“ proměnila ultra-bohaté v tiché podporovatele režimu.

Po rozpadu Sovětského svazu získali někteří podnikatelé obrovské bohatství privatizací státních kolosů a rychle nabyté jmění jim přineslo i politický vliv. Právě tehdy se zrodil pojem „oligarchové“. Nejmocnější z nich, Boris Berezovskij, později tvrdil, že se podílel na Putinově nástupu k moci v roce 2000. V exilu se za to omlouval a v roce 2013 byl v Británii nalezen mrtvý za nejasných okolností. Do té doby už však byla ruská oligarchie fakticky minulostí.

Hlavním vlastníkem Jukosu byl oligarcha a oponent Kremlu Michail Chodorkovskij.

Největší prohra Kremlu. Rusko musí zaplatit 50 miliard dolarů akcionářům Jukosu

Money

Nizozemský nejvyšší soud v pátek zamítl odvolání Ruské federace proti arbitrážnímu rozhodnutí, podle kterého země musí vyplatit 50 miliard dolarů (více než bilion korun) bývalým akcionářům nyní již neexistující ruské ropné společnosti Jukos. Informovala o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Ticho po 24. únoru 2022

Bezprostředně po invazi přišel tvrdý pád. Podle Forbesu klesl počet ruských miliardářů během roku do dubna 2022 ze 117 na 83 a dohromady přišli o 263 miliard dolarů, v průměru o 27 procent svého majetku. Další roky však ukázaly, že zapojení do válečné ekonomiky se vyplácí. Masivní výdaje na armádu pomohly ruské ekonomice k růstu přes čtyři procenta ročně v letech 2023 a 2024 a profitovali i ti, kteří neměli přímé zbrojní zakázky.

Podle analytika Forbesu Giacoma Togniniho se v roce 2024 více než polovina ruských miliardářů nějakým způsobem podílela na zásobování armády nebo z invaze profitovala. „Kdokoli v Rusku podniká, potřebuje vztah s vládou,“ shrnuje Tognini.

Londongrad zůstává Londongradem. Co brání zabavování ruského majetku?

Politika

Londýn je známým rejdištěm ruských miliardářů. Zmrazení majetku na začátku války na Ukrajině jim obrázek oblíbené destinace patrně pokazilo, ale k zabavování se britské úřady patrně nechystají, uvádí magazín Politico.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Letos má Rusko rekordních 140 miliardářů. Jejich společné jmění ve výši 580 miliard dolarů je jen o tři miliardy nižší než historické maximum z doby před invazí.

Kreml dlouhodobě trestá ty, kteří „nepochopí signál“. Symbolickým případem je Michail Chodorkovskij, někdejší nejbohatší muž Ruska, který strávil deset let ve vězení poté, co založil prodemokratickou organizaci. Jeho ropný gigant Jukos byl mezitím znárodněn.

Po invazi zůstala většina superbohatých potichu. Ti, kteří se proti válce ozvali, odešli do exilu a přišli o značnou část majetku.

Ruský prezident Vladimir Putin

Chřadnoucí ekonomika Putina k míru nedonutí. Kreml může bojovat ještě roky

Politika

Ruská ekonomika se sice potýká s rostoucími problémy, pravděpodobně to ale v nejbližší době nepřiměje ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Kreml by mohl při současné intenzitě bojů a rozsahu západních sankcí situaci z ekonomického hlediska zvládat ještě řadu let, píše server CNN s odvoláním na analytiky.

ČTK

Přečíst článek

Sankce: selhání s opačným efektem

Západní sankce měly ruské elity oslabit a přimět je k odporu proti Kremlu. To se nestalo. Naopak zmrazení účtů a zabavení majetku jim znemožnily „útěk“ na Západ. „Západ udělal vše pro to, aby se ruští miliardáři semkli kolem vlajky,“ říká Alexander Kolyandr z think-tanku CEPA. Odchod zahraničních firem navíc vytvořil prostor, který rychle zaplnili podnikatelé blízcí Kremlu, často nákupem lukrativních aktiv za zlomek původní ceny.

Podle Alexandry Prokopenko z Carnegie Russia Eurasia Center tím vznikla nová armáda loajálních byznysmenů, jejichž prosperita závisí na pokračující konfrontaci se Západem. Jen v roce 2024 tak v Rusku přibylo jedenáct nových miliardářů.

Šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová

Rusové vyráží do protiútoku. Žalují Euroclear o 18,2 bilionu rublů za zmrazená aktiva

Money

Ruská centrální banka podala žalobu na belgickou společnost Euroclear, od které požaduje náhradu škody ve výši 18,2 bilionu rublů (4,75 bilionu korun), což je plná hodnota zmrazených státních aktiv Ruska, oznámil podle agentury Reuters moskevský soud. Euroclear, který funguje jako centrální depozitář cenných papírů, spravuje většinu ruských státních aktiv zmrazených v Evropské unii po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Žaloba je reakcí Moskvy na plány EU využít tyto prostředky k finanční podpoře Ukrajiny.

ČTK

Přečíst článek

Nová pomoc Ukrajině. Kanada poskytne 2,5 miliardy dolarů

Ruské útoky na Kyjev
ČTK
ČTK
ČTK

Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou hospodářskou pomoc ve výši 2,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 51 miliard Kč). Uvedl to kanadský premiér Mark Carney, který se dnes sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jenž se v zemi zastavil před návštěvou Spojených států. Informuje o tom agentura Reuters.

Kanadská pomoc Ukrajině umožní získat finanční prostředky od Mezinárodního měnového fondu (MMF), uvedl Carney. Kanadský premiér označil ruské útoky na Kyjev z pátku na dnešek za barbarství. Zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda bude vyžadovat, aby Rusko projevilo ochotu ke spolupráci.

"Máme prostředky a možnost (dosáhnout) spravedlivého a trvalého míru (na Ukrajině), ale vyžaduje to, aby Rusko bylo ochotné spolupracovat," uvedl Carney na krátké tiskové konferenci po boku Zelenského v Halifaxu. Šéf kanadské vlády také odsoudil "barbarství, jehož jsme byli dnes v noci svědky" při ruských útocích na ukrajinské hlavní město.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina v NATO? Nový mírový plán to nevylučuje

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představil část bodů z návrhu mírové dohody, o které nyní jednají Ukrajina a Rusko s USA. Vedle zmrazení fronty jsou v ní také územní nároky, naopak vypadla podmínka právně závazného slibu, že Ukrajina nevstoupí do NATO.

ČTK

Přečíst článek

Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl dříve Zelenskyj. V Kyjevě a okolí se ocitlo bez elektřiny více než milion domácností, zraněných jsou desítky lidí. Dva lidé zahynuli.

Zelenskyj se má v neděli sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Hlavním tématem jednání budou nedořešené otázky v plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.

Jan Lipavský

Lipavský: Muniční iniciativa vyšla Česko na dvě až tři miliardy

Money

Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).

ČTK

Přečíst článek

Andrej Babiš
Aktualizováno

Unie se dohodla na půjčce pro Ukrajinu. Česko za dluh ručit nebude, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek

Evropská unie potřebuje do dalšího čtvrtstoletí odvahu. Hrozí, že přijde o duši

Z Bruselu s láskou. Za co můžeme poděkovat Evropské unii?
iStock
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Evropská unie je v lepším stavu, než si připouštíme. Za čtvrtstoletí se z ní stal stabilní projekt. Nemusíme se obávat (nebo se těšit), že by měla v brzké době končit. Vede se ale boj o její podobu. Pokud má být úspěšná, bude třeba jít v procesu integrace dál, zároveň je ale třeba počítat s tlakem euroskeptiků, kteří už sice nechtějí EU zničit, ale zásadně ji přetvořit zevnitř.

Poslední čtvrtstoletí Evropské unie nabídlo docela dramatický příběh plný vrcholů i pádů. Na přelomu tisíciletí vzniklo a hromadně se zavádělo euro, v roce 2004 proběhlo největší rozšířeni, čímž evropská integrace přestávala být takřka výhradně věcí západní Evropy. Vypadalo to, že jsme konečně našli životaschopný model, který budeme neustále vyztužovat a kontinent čeká jen prosperita.

O pětadvacet let později už tak nadějná atmosféra nepanuje. Globální systém se hlavně vinou americké politiky Donalda Trumpa drolí. Za humny zuří válka, kterou nedokážeme ukončit – a některé evropské vlády dělají, jako by se jich netýkala. Populisté posilují v národních parlamentech i v Bruselu. Možná jsme jen jedny volby od převzetí europarlamentu krajní pravicí. Jeden z klíčových států už je venku.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Vypadá to, že evropská integrace v posledních letech ztratila „drajv“. Často se hovoří o návratu ke kořenům. Otcové zakladatelé projekt započali, aby se evropské národy dostaly k sobě co nejblíže, hospodářská spolupráce pro ně byla jen odrazovým můstkem. Kde tedy je evropská armáda? Sbližování v rámci politické unie? Integrace trochu ustrnula na tvorbě byznysového prostředí, shazování obchodních bariér – a i v tom máme rezervy, našla by se řada cel, která se v rámci EU stále platí.

Nikomu se ale nechce jít příliš dál, na nadnárodní úroveň. EU je skutečně velký hospodářský a politický blok, což se ale nepropisuje do jejího vlivu ve světě. Pokud se to má změnit, přešlapováním na místě toho rozhodně nedocílíme.

Exit už není v kurzu

Něco z ducha otců zakladatelů by se evropským politikům hodilo. Přes to všechno ale EU na tom není tak špatně. Lépe řečeno – je na tom lépe, než si myslíme. Po určité fázi nadšení a budování jsme přešli do období stabilizace, kterou má projekt docela dobrou šanci přežít. Ostatně evropská politika je dost spletitý a nepřehledný systém, než se všechno „vykomunikuje“ a najde cesta vpřed, musí to pochopitelně trochu trvat. Ještě se nějaké formy „Spojených států evropských“ můžeme dočkat.

Zdá se, že Evropská unie jako taková v ohrožení není, spíše je brána jako fakt. Všimněme si, že se za čtvrtstoletí změnili i euroskeptici. Francouzské Národní sdružení už není uskupením podivného antisemity, ale pod vedením Marine Le Penové a Jordana Bardelly se snaží působit umírněněji a kompetentněji. Dokonce i Nigel Farage už nenosí své „myslivecké“ kostýmky a placatou čepici, ale vystupuje v padnoucím obleku a módními brýlemi.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po první schůzi nové vlády

Babiš: Členství v EU je pro Česko výhodné, unie však ztrácí konkurenceschopnost

Politika

Vláda si je vědoma toho, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. I v minulosti byl kabinet, v němž bylo hnutí ANO, konstruktivní a přinášel konkrétní návrhy, nebyl destrukční, uvedl po prvním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Unie ale podle něj ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi či daňovými úniky.

ČTK

Přečíst článek

Není moc, čemu se divit. K členství v Evropské unii neexistuje pro většinu států rozumná alternativa. Pro většinu Evropy je členství v ekonomickém bloku výrazně výhodnější, než solitérní pozice. Všechny státy, které stojí mimo a jsou přesto úspěšné, jako Švýcarsko a Norsko, k tomu mají historicky jiné a specifické podmínky. A s EU stejně poměrně úzce spolupracují. Jejich zkušenost není třeba pro Česko jako malou otevřenou ekonomiku ani trochu relevantní.

Euroskeptikům navíc zmizel hlavní marketingový tahák. I v Bruselu panovaly obavy, aby po vystoupení Velké Británie nebylo exitů víc. Brexit však ukázal, že opustit EU sice lze, ale zároveň potvrdil, že prosperitu to nepřinese. Sliby brexitové kampaně byly z většiny vzdušné zámky, ve skutečnosti si Británie ekonomicky pohoršila, přičemž důsledky brexitu se objevují stále. Země dnes hledá nové způsoby spolupráce s Evropou, a kdyby se konalo referendum dnes, dost možná by k brexitu ani nedošlo. Z taháku se stal spíše odstrašující příklad.

Pozor na legitimizaci euroskeptiků

V politické rovině to znamená, že výzvy k rušení nebo vystupování z Evropské unie nejsou na pořadu dne, kritici se spíše chtějí snažit o reformu zevnitř. Oponenti už navíc nechtějí setrvávat v okrajových frakcích bez vlivu, ale zaujímají aktivnější postoje, jako například italská premiérka Giorgia Meloniová.

Nic z toho však neznamená, že by si podporovatelé EU mohli dát oraz. Otázka dneška sice nezní, zda EU přežije, ale v jaké formě bude v budoucnu pokračovat. To je otázka klíčová, protože krajní pravice si pod pojmem evropská integrace představuje něco zcela jiného než „eurooptimisté“, příznivci úzce propojené unie. V nadcházejících letech se bude bojovat o to, zda v DNA Evropské unie zůstanou ideály otců zakladatelů, nebo jestli si ji populisté přetvoří k obrazu svému – který by jistě nepřekročil mezivládní spolupráci.

Nutno dodat, že evropský establishment si v této otázce hraje s ohněm. Doposud tempo určovaly hlavně Evropská lidová strana, sociální demokraté a liberálové. Po posledních volbách se Evropský parlament posunul více doprava, což dosavadní rovnováhu rozkolísalo. Lidovci (kteří jsou sami pravicovější) občas sáhnou ke spolupráci s populisty a krajní pravicí namísto jejich dlouholetých partnerů.

Euroskeptické strany dosud čekali na svou šanci v „sanitárním kordonu“ a tradiční strany s nimi pro jistotu vůbec nespolupracovali. Legitimizace je ale nebezpečná věc a uvědomění, že jsme antisystémové hráče pustili až moc daleko, často přichází příliš pozdě.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Unie se dohodla na půjčce pro Ukrajinu. Česko za dluh ručit nebude, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek
