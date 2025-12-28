Ruští miliardáři bohatnou, vliv ale ztratili. Putin je má pevně pod kontrolou
Počet ruských miliardářů během války proti Ukrajině dosáhl historického maxima. Politický vliv někdejších oligarchů je ale pryč. Západní sankce z nich neudělaly odpůrce Kremlu. Naopak je ještě více připoutaly k režimu prezidenta Vladimir Putin.
Válka proti Ukrajině přinesla paradox. Zatímco politická váha ruských boháčů se vytratila, jejich majetky se v souhrnu znovu přiblížily rekordním hodnotám, upozorňuje server BBC. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina je to dobrá zpráva. Kombinace „cukru a biče“ proměnila ultra-bohaté v tiché podporovatele režimu.
Po rozpadu Sovětského svazu získali někteří podnikatelé obrovské bohatství privatizací státních kolosů a rychle nabyté jmění jim přineslo i politický vliv. Právě tehdy se zrodil pojem „oligarchové“. Nejmocnější z nich, Boris Berezovskij, později tvrdil, že se podílel na Putinově nástupu k moci v roce 2000. V exilu se za to omlouval a v roce 2013 byl v Británii nalezen mrtvý za nejasných okolností. Do té doby už však byla ruská oligarchie fakticky minulostí.
Ticho po 24. únoru 2022
Bezprostředně po invazi přišel tvrdý pád. Podle Forbesu klesl počet ruských miliardářů během roku do dubna 2022 ze 117 na 83 a dohromady přišli o 263 miliard dolarů, v průměru o 27 procent svého majetku. Další roky však ukázaly, že zapojení do válečné ekonomiky se vyplácí. Masivní výdaje na armádu pomohly ruské ekonomice k růstu přes čtyři procenta ročně v letech 2023 a 2024 a profitovali i ti, kteří neměli přímé zbrojní zakázky.
Podle analytika Forbesu Giacoma Togniniho se v roce 2024 více než polovina ruských miliardářů nějakým způsobem podílela na zásobování armády nebo z invaze profitovala. „Kdokoli v Rusku podniká, potřebuje vztah s vládou,“ shrnuje Tognini.
Letos má Rusko rekordních 140 miliardářů. Jejich společné jmění ve výši 580 miliard dolarů je jen o tři miliardy nižší než historické maximum z doby před invazí.
Kreml dlouhodobě trestá ty, kteří „nepochopí signál“. Symbolickým případem je Michail Chodorkovskij, někdejší nejbohatší muž Ruska, který strávil deset let ve vězení poté, co založil prodemokratickou organizaci. Jeho ropný gigant Jukos byl mezitím znárodněn.
Po invazi zůstala většina superbohatých potichu. Ti, kteří se proti válce ozvali, odešli do exilu a přišli o značnou část majetku.
Sankce: selhání s opačným efektem
Západní sankce měly ruské elity oslabit a přimět je k odporu proti Kremlu. To se nestalo. Naopak zmrazení účtů a zabavení majetku jim znemožnily „útěk“ na Západ. „Západ udělal vše pro to, aby se ruští miliardáři semkli kolem vlajky,“ říká Alexander Kolyandr z think-tanku CEPA. Odchod zahraničních firem navíc vytvořil prostor, který rychle zaplnili podnikatelé blízcí Kremlu, často nákupem lukrativních aktiv za zlomek původní ceny.
Podle Alexandry Prokopenko z Carnegie Russia Eurasia Center tím vznikla nová armáda loajálních byznysmenů, jejichž prosperita závisí na pokračující konfrontaci se Západem. Jen v roce 2024 tak v Rusku přibylo jedenáct nových miliardářů.
