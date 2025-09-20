Vyberte si z našich newsletterů

Jak ochránit české nebe před nepřátelskými drony? Vláda založí koordinační skupinu

Jak ochránit české nebe před nepřátelskými drony?
Vláda se rozhodla založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu. Úkolem odborníků bude mimo jiné sledovat vývoj technologií a navrhovat patřičná opatření. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl během Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.

Polsko tento měsíc zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Sledování vývoje technologií

„Musíme reagovat na nebezpečí, které představují ruské drony. Naší prioritou je zajistit bezpečnost občanů a být připraveni na případné ohrožení. Proto jsme se rozhodli založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu při Bezpečnostní radě státu,“ řekl Fiala. Ve skupině podle něj budou odborníci mimo jiné z ministerstev obrany, vnitra, dopravy, z české armády či policie.

„Jejich úkolem bude sledovat vývoj technologií, navrhovat různá opatření, včetně legislativních, a koordinovat jednotlivé úřady v této oblasti. To je další krok k tomu, abychom co nejlépe ochránili bezpečí občanů. Posilujeme tím ochranu naší země i před novými hrozbami, které vidíme nedaleko od nás,“ řekl premiér.

Jak často se bude skupina scházet a jaká přesně bude náplň její práce, se podle něj ukáže v příštích dnech. „V tuto chvíli jsme vytvořili jednak politické zadání, které já pokládám za mimořádně důležité a je to rychlá reakce, a současně jsme identifikovali, určili rezorty a složky státu, které se starají o bezpečnost, které se na práci této skupiny mají podílet,“ řekl premiér. Tento krok podle něj odpovídá i tomu, jakým způsobem se posunují bojové operace na Ukrajině. „Prostě se musíme ochraně proti dronům intenzivně věnovat,“ dodal Fiala.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že se vláda snaží jít cestou vícevrstvé protivzdušné obrany, která ale nespočívá pouze ve dronech. „To, že teď dokončujeme výběrové řízení na pořízení několika stovek dronů různých typů, to do toho konceptu také zapadá,“ řekla Černochová. Je podle ní důležité, aby všechny zmíněné vrstvy dostaly jednotný rámec a aby koordinační skupina, která bude pod Bezpečnostní radou státu, řešila i zapojení do některých mezinárodních spoluprací.

Budoucnost České republiky je pouze v Severoatlantické alianci, jejíž nenahraditelnost se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku.

„Když se podíváme na to, co se dnes děje kolem nás, tak připomínka významu členství v Severoatlantické alianci je možná důležitější než kdy jindy. Připomíná nám to, kdo jsou naši skuteční přátelé a spojenci a kam chceme patřit,“ řekl prezident Petr Pavel.

Připomněl narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhačkami, které se odehrálo tento týden, a nedávný vpád dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru Polska. „To, co se událo v posledních dnech v Polsku, Estonsku, to, co se už čtvrtý rok děje na Ukrajině, je věcí nás všech, protože nebudeme-li stát při sobě, tak se to dříve či později stane i nám,“ řekl prezident.

FOTOGALERIE: Co představí CSG na Dnech NATO

Adekvátní reakce

V České televizi (ČT) později Pavel uvedl, že v případě ruského porušení pravidel musí NATO reagovat adekvátně. „A to včetně vojenské reakce. Rusko si totiž velice rychle uvědomí, že udělali chybu a překročili přijatelné hranice. Bohužel je to balancování na hraně konfliktu, ale ustupovat zlu prostě není možné,“ řekl Pavel. Podotkl, že vojenskou reakcí může být i sestřelení ruského letounu.

Fiala řekl, že NATO je nejúspěšnější obranná aliance. „Nenahraditelnost Severoatlantické aliance se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí, Moskva odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k naším sousedům, bojová letadla nad pobaltské státy a prostě zkouší, co jí ještě projde,“ řekl premiér. Nejde podle něj o teoretické a vzdálené hrozby, ale o problémy, které má Česko doslova za humny.

„Česká republika udělala v posledních čtyřech letech dost pro to, abychom v takovém prostředí obstáli. Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se každý rok výdaje postupně zvyšovaly. Spustili jsme nejrozsáhlejší modernizaci české armády,“ řekl premiér a dodal, že část výsledků modernizace armády mohou lidé vidět právě nyní v Mošnově.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos z 16 zemí. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i více než 200 tisíc lidí.

Loni ale byly Dny NATO zrušeny kvůli povodním, které zasáhly i Moravskoslezský kraj. Při slavnostním zahájení akce to připomněl moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO), který za pomoc při povodních poděkoval všem záchranným složkám i české armádě.

Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.

Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.

„(Putin) zabíjí mnoho lidí a přichází o víc lidí než jich zabije, ruští vojáci jsou prostě zabíjeni ve vyšší míře než ukrajinští vojáci,“ řekl Trump o ruských ztrátách na frontě. Ve válce na Ukrajině jsou „zabíjeni v míře, jakou jsme neviděli od druhé světové války“, uvedl šéf Bílého domu k největšímu konfliktu v Evropě od roku 1945. Vysvětlil, že kvůli vysokým ztrátám je jeho povinností konflikt vyřešit.

Později Trump uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv. „My jsme připraveni se v této věci ujmout vedoucí role,“ řekl Starmer v souvislosti s iniciativou evropských spojenců Kyjeva označovanou jako koalice ochotných.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz. Starmer dnes řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír. Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.

Šéf Bílého domu dal najevo, že se se Starmerem rozchází v názoru na uznání palestinského státu, což se Británie chystá v brzké době udělat. Spojené státy jsou klíčovým partnerem Izraele, který už skoro dva roky vede ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele z 8. října 2023. Mnoho zemí upozorňuje na kritickou humanitární situaci v Pásmu Gazy a obrovské lidské ztráty, které izraelská ofenziva v palestinském pásmu způsobuje.

