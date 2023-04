Hanebný podfuk, cupuje opozice Jurečkův plán na úpravu penzí

Opoziční strany kritizují návrhy změn ve valorizacích penzí, které představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nahrazení mimořádné valorizace důchodů dočasnými příspěvky znamená její faktické zrušení, sdělila předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Podle hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se vláda rozhodla řešit schodek veřejných rozpočtů jen na úkor důchodců. SPD podle předsedy Tomia Okamury odmítá snižování řádných i mimořádných valorizací důchodů.

Důchody by se měly podle návrhu MPSV nově řádně valorizovat ke každému 1. lednu. Mimořádné valorizace má v druhé půlce roku nahrazovat dočasný příspěvek k důchodu. Příspěvek se nebude započítávat trvale k důchodu, ten bude následně valorizován řádně až se začátkem nového roku.

Schillerová označila za symbolické, že první systémovou úsporou vlády po roce a půl má být omezení valorizace v neprospěch důchodců. Tento krok podle ní navazuje na nejhorší tradice vlády ODS Petra Nečase s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09), která také šetřila hlavně na těch, kdo se nemohli bránit. „Hnutí ANO obírání důchodců napravilo už jednou a je připraveno ho napravit v případě potřeby znovu,” uvedla bývalá ministryně financí.

Jurečkův návrh podle ní znamená faktické zrušení systému mimořádných valorizací při vysoké inflaci. „Dočasné příspěvky jsou pouze zastíracím manévrem, který nic neřeší a je ze své podstaty ekonomicky nesmyslným krokem,” uvedla. Jde o podfuk, který má „vychýlit kyvadlo inflačních příjmů od seniorů směrem do státního rozpočtu”, dodala. ANO podle ní tyto úvahy nepodpoří, protože důchodci potřebují při nynějším zdražování každou stokorunu. „Nemůžeme připustit, aby vláda přenášela problémy na skupiny, které se nemohou bránit,” řekla.

SPD odmítá jakékoli snižování a krácení řádných i mimořádných valorizací oproti současnému stavu, sdělil Okamura. „Požadujeme, aby valorizace důchodů probíhala vždy o plný růst inflace tzv. důchodcovského spotřebního koše u mimořádných valorizací a u řádných valorizací ještě navíc o polovinu růstu reálných mezd, jako je tomu teď,” uvedl. SPD by u valorizací podpořila jedině změnu, která by znamenala, že by penze rostly všem o stejnou částku.

Postup vlády považuje Okamura za hanebný, protože ukazuje, že vláda hodlá řešit schodek pouze na úkor důchodců. Nahrazení mimořádné valorizace příspěvkem by podle SPD znamenalo markantní zhoršení příjmové a existenční situace desítek tisíc nízkopříjmových a středněpříjmových důchodců.