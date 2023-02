Marvanová nevolila primátora Svobodu, pražské Spolu ji vyloučilo z klubu

Pražské Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vyloučilo ze zastupitelského klubu na magistrátu senátorku a zastupitelku Hanu Kordovou Marvanovou. Důvodem je to, že při volbě primátora nehlasovala pro lídra Spolu Bohuslava Svobodu a posléze nehlasovala ani pro jednoho z kandidátů na náměstky primátora a radní. Poškodila tak jméno Spolu, sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Marvanovou rozhodnutí klubu překvapilo, nesouhlasí s ním a jméno Spolu rozhodně nepoškodila.

Zastupitelé zvolili Svobodu ve čtvrtek po téměř pětiměsíčním povolebním vyjednávání většinou 50 hlasů z celkového počtu 65 zastupitelů. Proti hlasovaly opoziční Praha Sobě a SPD, Marvanová vůbec nehlasovala. Svobodu kromě zástupců nové koalice Spolu, Pirátů a STAN podpořilo také opoziční ANO.

„Pro zastupitele klubu Spolu je nadále nepředstavitelné, aby jej zastupitelka Hana Kordová Marvanová reprezentovala v zastupitelstvu hlavního města. Důvody, které k tomuto kroku klub vedly, souvisí s jejím jednáním dne 15. prosince 2022 a ve dnech následujících,” uvedla za klub Spolu Mottlová.

Marvanová pro Svobodu kromě čtvrtečního jednání nehlasovala ani v prosinci, kdy se Spolu a ANO pokusily zvolit pouze Svobodu primátorem, aniž by následně volili zbylé radní. Podle vyjádření klubu přitom Marvanová Svobodu ujišťovala, že pro něj bude hlasovat. „Od tohoto slibu neodůvodněně odstoupila a odmítla se účastnit volby. To vnímají členové klubu jako zásadní porušení principů loajality,” uvedla mluvčí.

Marvanová naprosto nesouhlasí

„Jsem velmi překvapená. Naprosto s rozhodnutím nesouhlasím ani s tím, že bych poškodila Spolu. Naopak jsem říkala, že koalici v této podobě podporuji a jsem ráda, že má Praha konečně nové vedení. Nebylo mi ale ani umožněno, abych klubu své kroky vysvětlila, odmítli se mnou hovořit,” řekla Marvanová.

Svůj postup a postoje vnímá naopak jako kroky, které pomohly vyřešit povolební situaci a vznik nové koalice. Mimo jiné v prosinci svým postojem odvrátila vznik obdoby opoziční smlouvy Spolu a ANO, kdy by podle ní Spolu touto dohodou porušilo, proč jim voliči dali své hlasy.

Spolu ještě před podpisem koaliční smlouvy s Piráty a STAN z ní Marvanovou vyškrtlo, a v koalici je tak namísto zvolených 19 zastupitelů Spolu pouze 18. Podle senátorky jí ani tehdy kolegové nesdělili, proč její jméno vyškrtli a dozvěděla se to z médií.

V nové koalici má v 11členné městské radě pět členů Spolu, když ODS má tři zástupce včetně primátora a TOP 09 dva, zatímco KDU-ČSL obsadila namísto pozic v radě dvě předsednická místa v magistrátních výborech. Piráti mají čtyři radní a STAN dva.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD.