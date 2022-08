Politický diář Jany Havligerové: Babiš a policie. Nebo Babišova policie?

Obytňák jede, předvolební šňůra šéfa ANO, co nemá s případnou prezidentskou volbou nic společného, nabírá na obrátkách. Na expremiérových mítincích přibývá jeho odpůrců, ten je neváhá nazývat fašisty a nacisty. „To jsou voliči Spolu a PirStanu. To jsou lidi, který jsou nebezpečný,“ hlásá veřejně. Že je situace vyhrocená, ovšem Andreje Babiše mrzí. Myslí to upřímně.

Babiš na mítincích provokuje, policie koná. Jeho svobodu projevu brání do roztrhání těla – viz. mítinky v jižních Čechách, kde proti jeho odpůrcům tvrdě zasáhla. Nikoli policie rozpoznatelná, uniformovaná, ale neoznačení tajní. Premiér Petr Fiala i ministr vnitra Vít Rakušan požadují vysvětlení. Policejní prezident Martin Vondrášek je „znechucen a cítí povinnost možná se i omluvit“. Ukvapené soudy nechce vynášet, že policie nevypadá nezávisle, ho ale fakt trápí. Hlavu vzhůru pane prezidente, ono se to prošetří.

A už jen na okraj k energetické krizi. Zákon, který by měl umožnit přispět domácnostem na kompenzaci rostoucích nákladů až třiceti tisíci korunami, schválila sněmovna zhruba před měsícem. O výši pomoci a způsobu jejího rozdělení jsme se toho dozvěděli tolik, že jednomu z toho jde hlava kolem. Aby toho nebylo málo, ministr průmyslu Jozef Síkela přišel opět s další, fungl novou verzí. Je dychtivý pomáhat, a tak si ani nevšiml, že už neřídí rezort průmyslu, nýbrž ministerstvo dezinformací.

