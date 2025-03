Lukáš Kovanda: Fico dosáhl svého, Ukrajina mu pustí ruský plyn

Slovenský premiér Robert Fico dosáhl svého. Lídři zemí EU se za něj dnes postavili, takže Ukrajina bude muset Slovensku pustit plyn, i kdyby měl být ruský. Plyn v EU tak i proto dramaticky zlevňuje. za poslední necelý měsíc jeho burzovní cena spadla o více než třetinu.

Lídři zemí EU se obávali, že by Fico mohl vetovat unijní podporu Ukrajině. Na dnešním summitu v Bruselu tedy vyzvali činovníky EU, aby zprostředkovali dohodu, jež by umožnila tranzit ruského plynu ukrajinským územím.

Rovněž Kyjev se nyní nebude takovému požadavku příliš vzpěčovat, neboť po zastavení americké vojenské pomoci je na pomoci EU závislejší než dosud kdykoli v období od zahájení ruské invaze před více než třemi lety.

Burzovní cena plynu v EU tak klesá již čtvrtý týden v řadě. Tlak na pokles zesiluje spekulace trhu, že EU nadobro odloží svůj úmysl omezit a nakonec se úplně odstřihnout od ruských dodávek plynu, jak potrubních, tak námořních – ve zkapalněné podobě.

Lídři zemí EU už ztrácí entuziasmus pro nahrazování ruských dodávek těmi americkými, neboť jsou sklíčeni nedávným zásadním posunem v postoji americké strany. Washington se nyní nečekaně staví v mnoha ohledech spíše na stranu Ruska než zbytku Západu.

Zároveň evropští lídři mění své priority. Potřebují zbrojit, když je vojenské spojenectví s USA ohroženo nejvíce od druhé světové války, přičemž ke zbrojení je třeba výkonného průmyslu, tedy dostupných energií. A zemní plyn z Ruska je levnější než ten z USA, neboť jeho přeprava je méně nákladná.

